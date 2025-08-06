Константиновское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 06.08.25. Карта и сводка СВО. На Константиновском направлении подразделения группировки «Юг» продолжают последовательное наступление с двух ключевых векторов: южнее Клебан-Быкского водохранилища — с целью ликвидации «кармана» сопротивления, и в направлении самой Константиновки — с нарастающим давлением на фланги и тылы противника.

Константиновское направление. Новости СВО. Обстановка на 06.08.25. Карта и сводка СВО.

Южнее водохранилища штурмовые группы ВС России ведут зачистку Клебан-Быка, Катериновки и северной части Щербиновки. Одновременно выбиваются украинские части из посадок в прилегающих балках, где они оказались в полукольце. Оперативно критичным стало то, что гарнизон Щербиновки фактически отрезан от Катериновки — транспортный маршрут между этими пунктами физически перерезан, тем самым лишая ВСУ основного пути подвоза боеприпасов и резерва.

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Продвижение зафиксировано также вдоль железной дороги от Дылеевки в сторону Александро-Шультино и Нелеповки. Общая глубина прорыва — более одного километра, до рубежа Александро-Шультино — Нелеповка остаётся около одного километра семисот метров. Бои уже идут на окраинах Александро-Шультино, а это значит, что следующей целью может стать взятие всей линии высот, господствующих над трассой Н-32.

Севернее — в Предтечино вошли наши передовые подразделения. Завязаны тяжёлые бои за опорные пункты на склонах высот и в лесу восточнее населённого пункта. ВСУ отчаянно удерживают позиции, однако давление непрерывное: с севера, юга и через речку Наумиха. Также сохраняется активность противника — зафиксированы попытки контратак со стороны Плещеевки, а также со стороны Ступочек и северных высот Белой Горы.

Тем временем, в самой Белой Горе российские войска осуществляют плотное наступление: бои в центральной части, а на подступах к высотам — тяжёлые огневые столкновения. Здесь, по данным источников, обороняется бригада ВСУ, давно нуждающаяся в перегруппировке и пополнении, но вместо этого — вынужденная сдерживать натиск. Потеря Белой Горы может стать началом обрушения фронта к западу от Константиновки.

На западном фланге — активное продвижение. ВС РФ практически полностью заняли Полтавку, продвинувшись севернее — в сады кооперативного общества «Сады Донбасса» — и обошли Шахово с востока. Одновременно, установили контроль над восточной частью Русин Яра, где сейчас идёт зачистка северо-западных окраин. Оттуда российские части вышли к рокадной дороге Долгая Балка — Софиевка, особенно в районе между Степановкой и Русин Яром, перекрывая один из последних коридоров для снабжения южной части агломерации.

На восточном фасе фронта — наступление вдоль железной дороги в обход Николаевки от Часов Яра. Таким образом, Константиновка начинает сжиматься с двух сторон — с запада и востока, и речь уже идёт не просто о боях за подступы, а о предпосылках оперативного окружения.

На юго-западном направлении ведутся бои в районе Яблоновки и Александро-Калиново, где российские части закрепляются, практически полностью установив контроль над обоими населёнными пунктами. Это ключ к дальнейшему продвижению в сторону Бересток и Катериновки. Логистика ВСУ на Щербиновку и Петровку оказывается под угрозой, а гарнизоны — на грани изоляции. Эти пункты открывают возможность для применения FPV-дронов, и по словам аналитиков, их утрата ВСУ может привести к «обрушению всего фасада обороны Торецка».

По сути, штурмовые действия разворачиваются на двух главных направлениях давления: Белая Гора — Александро-Шультино и Яблоновка — Александро-Калиново. Их взятие не только лишает ВСУ контроля над ключевыми высотами, но и закладывает основу для перехвата всей логистики на линии Щербиновка — Константиновка — Торецк.

Общий характер боёв подтверждает стратегическое превосходство России на данном участке. ВС РФ действует гибко: штурмы ведутся там, где у противника наименее подготовленные резервы, при этом постоянные «переходы акцентов» — с запада на юг, с юга на восток — разрывают линии обороны ВСУ, не давая им стабилизировать фронт.

На фоне растущего давления, ситуация для украинской группировки в Константиновке стремительно ухудшается. Потеря господствующих высот и логистических узлов приведёт к цепной реакции — и речь уже идёт не только об осаде, а о полном разрыве боеспособной структуры обороны.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

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