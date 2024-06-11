Авдеевское направление 11.06.24 — последние новости. Карта СВО

Авдеевское направление 11.06.24 — последние новости сегодня. Карта СВО. Продолжаются интенсивные боевые действия. Российские вооруженные силы достигли заметного продвижения северо-западнее Уманского в сторону Новоселовки Первой. На окраинах Карловки российским войскам удалось закрепиться в дачном поселке, где проводится зачистка перед дальнейшим наступлением. Сообщается, что оборона ВСУ у сел Сокол и Новопокровское дала трещину. Российские бойцы смогли закрепиться на окраинах Новопокровского. В районе Сокола украинские силы потеряли еще один танк Abrams с защитными конструкциями от дронов и бронетранспортер Bradley. В Новоалександровке российские войска продвинулись на 1 км.

На фоне дефицита резервов ВСУ российские силы могут сосредоточить усилия на продвижении на запад, к Селидово и Покровску, а также на север, к Торецку. Это направление является стратегически важным для дальнейшего наступления.

В районе Константиновки продолжаются бои, российские войска постепенно продвигаются к этому населенному пункту. В Парасковиевке и Георгиевке боевые действия продолжаются, однако значительных изменений пока не наблюдается. В Красногоровке также без особых изменений – российские войска продолжают наступать в городской черте. В районе Яснобродовки ВС РФ смогли продвинуться к окраинам этого населенного пункта. Авдеевское направление в движении.

На Южнодонецком направлении после освобождения Парасковиевки российские войска начали наступление на важный логистический узел противника в Константиновке, находящейся на автодороге Угледар-Марьинка. Константиновка расположена близко к линии боевого соприкосновения, что позволяет российским войскам вести огонь по этому населенному пункту из различных артиллерийских систем. Севернее продолжаются штурмовые действия в районах Красногоровки и Георгиевки.

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Карта боевых действий СВО 11.06.24 (Авдеевское направление)

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Новости СВО на Украине сегодня — 11.06.24

Освобождение Старомайорского: Российские войска взяли под контроль стратегически важный населенный пункт

Старомайорское Донецкой Народной Республики, находящееся на вершине Времевского выступа, перешло под контроль 5-й армии Вооруженных сил РФ после затяжных боёв с украинскими подразделениями, которые, под огнём, отступили по направлению к н.п. Макаровка. На севере села был поднят российский флаг. Этот населённый пункт, расположенный на границе между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой (ДНР), стал ареной ожесточенных сражений, которые длились почти год. За это время село неоднократно переходило «из рук в руки», что свидетельствует о его стратегической важности для обеих сторон конфликта. Год назад этот наслённый пункт был захвачен противником в ходе летнего контрнаступления, что являлось предметом гордости и успеха для ВСУ.

Российские войска также достигли центра соседнего села Урожайное.

Российская авиация и артиллерия активно наносили удары по тыловым районам противника, что не позволило украинской группировке сформировать ударный кулак, способный отбросить российские войска от Старомайорского. Эти удары значительно ослабили логистическую поддержку украинских сил, затрудняя их снабжение и передвижение.

Работа по нарушению логистики противника в районе Времьевского выступа продолжается. За последние несколько недель Военно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) нанесли ряд результативных ударов по ключевым транспортным артериям противника. В частности, под прицелом оказались мосты в населённом пункте Великая Новосёлка (расположеная в южной части Донецкой области, является значимым населённым пунктом с точки зрения логистики и снабжения. Этот населённый пункт служит важным транспортным узлом, через который проходят ключевые маршруты снабжения), что ещё больше усложнило логистику и маневры украинских сил.

Старомайорское стало третьим населенным пунктом, который перешел под контроль российских войск за прошедшие сутки.

Из сводки МО РФ — «Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики.»

Харьковское направление (Липцы)

На Харьковском направлении ВС России ведут бои, противник предпринимает попытки контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого. Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. Показательно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли потери, на замену ей брошены в бой подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, наспех пополненные после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжёлые потери в Крынках.

На Липцовском направлении ВСУ продолжают безуспешные попытки контратаковать в районе н.п. Глубокое силами 13 бригады нацгвардии Украины, которая заменила перемолотый нашими бойцами 2 батальон 42 омбр и выведенный на восполнение потерь.

В районе н.п. Зеленое штурмовые подразделения ВС РФ разбили еще один опорный пункт ВСУ и двигаются дальше. Общее продвижение российских войск на Липцовском направлении составило до 300 метров.

Командование ВСУ вынуждено корректировать свои планы относительно нового контрнаступления на Харьковщине из-за потери 82 одшбр. Два батальона бригады выведены на восполнение потерь. Ту же участь пытается повторить и 36 обрмп. Контрнаступление ВСУ захлебывается.

Часов Яр сегодня

Основная часть микрорайона Канал перешла под контроль бойцов 98-й ВДД, в центральной его части установлены флаги ВДВ и России. Бои в западной части микрорайона ещё продолжаются. Враг не отводит подразделения, жертвуя ими ради сдерживания продвижения наших войск.

Обстановка достаточно сложная и динамичная, как в самом Часов Яре, так и на флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном), где также ведутся наступательные действия по улучшению тактического положения. После выхода наших подразделений к рубежу Северский Донец-Донбасс противник будет стремиться не допустить прорыва через сам канал, так как для него важно максимально сдерживать наши штурмовые подразделения как можно дольше, не давая выйти к каналу и готовясь дать отпор на основной оборонительной линии. Идут ожесточённые бои в западной части микрорайона.

На флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном) также ведутся наступательные действия. Основную линию обороны враг выстраивает по линии водоканала Северский Донец – Донбасс.

С Артемовского фронта сообщают, что ВСУ, якобы, отводят из Часов Яра бойцов «Кракен»* (организация признаная экстремистской и запрещена в России), чтобы перебросить под Волчанск. В районе Красного (Ивановского) и Калиновки армия России пытается закрепиться по линии канала, чтобы вынудить ВСУ размазать свои резервы тонким слоем по всему бутерброду фронта. Даже если часть войск будет отведено, Часов Яр остается городом на высоте с мощной обороной. Ситуация по-прежнему сложная.

Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что российские вооруженные силы смогут продвинуться до реки Днепр после захвата Часова Яра.

«Это была бы очень плохая новость. Если вы посмотрите на карту… то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки это даст Российской армии возможности продвинуться до реки Днепр даже без необходимости брать под контроль Краматорск», — подчеркнул он. Падение Часова Яра, по его мнению, откроет путь к гораздо более крупному городу — Константиновке.

Донецкое направление

Южнее участка «Авдеевское направление» ВС РФ наступают к западу от Красногоровки, охватывая город. На данный момент большая часть города за нашими бойцами в том числе и основной укрепрайон «Огнеупорный завод». Внутри наши подразделенияпродвинулись на север от огнеупорного завода. Наши части пытаются отрезать от остальных позиций ВСУ части противника расположенные в высотной застройке микрорайона Солнечный. Фактически гарнизон противника находится в критической ситуации.

Вражеские ресурсы подтвердили потерю позиций в юго-западной части города. Однако противник продолжает удерживать позиции в высотной застройке несмотря на множественные удары нашей артиллерии и авиации. В Парасковиевке тоже есть успехи – ВСУ признали потерю контроля над дорогой Парасковиевка-Константиновка. Попытки ВСУ контратаковатьна этом участке успеха не имели. Вокруг села идут бои, наши зачищают жилую зону.

Наши группы подошли к Константиновке, но пока не заходили, готовятся. В Георгиевке идут бои, об освобождении говорить рано. С мест сообщают о движении российских войск на запад от Сладкого к Водяному — между Константиновкой и Угледаром, и Владимировки, что еще южнее.

Запорожский участок

Разрушенное Работино перешло под контроль ВС России, при этом в северной части негде закрепляться под постоянными ударами артиллерии и дронов ВСУ. Теперь противник держит оборону в опорных пунктах севернее села, по ним работают наши тяжелые огнеметные системы. Важным элементом становится взятие нашими войсками позиций ВСУ южнее Щербаков и расширение зоны контроля у Новопокровки.

Южно-Донецкий участок

Южнее фронта «Авдеевское направление», на Южно-Донецком участке ВКС России утюжат оборону ВСУ в Урожайном — бьют по технике и пунктам дислокации противника, однако фронт пока стоит. Сообщается о небольшом продвижении наших в Старомайорском. Есть непроверенные данные о полном освобождении Парасковиевки с выходом к окраинам Константиновки. Следующая цель – взятие под контроль этого села, который предстоит отрезать от Угледара. В перспективе это создаст угрозу обрушения всей линии фронта между Великой Новоселкой и Курахово. В целом, сравнивая ситуацию с другими фронтами на этом участке без существенных изменений.

Что говорит противник

Американское оружие и планы Украины

Разрешение ударов оружием США по территории России не изменит ситуацию на поле боя, но может привести к серьёзной эскалации. Об этом заявляют американские аналитики:

«Это решение никак не устраняет две основные причины, по которым Украина находится на пути к поражению: катастрофический дефицит живой силы и огневой мощи», — заявил исследователь американского аналитического центра — Института ответственного управления Куинси Марк Эпископос.

Он также предупреждает, что это может привести к более серьезной эскалации между США и Россией.

Украина планирует атаковать школы и другую гражданскую инфраструктуру России — Daily Express

Это может начаться, если Украина начнёт терпеть поражение, или ей навяжут невыгодные условия мира.

«Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на поле боя. Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения. Без вопросов» — заявляет британский аналитикпо вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд.

По его словам, целью террора станут российские школы и другая гражданская инфраструктура.

Карта боевых действий СВО сегодня онлайн — Авдеевское направление АвдеевкаЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест По данным портала LostArmour.info Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…