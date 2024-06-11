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Карта СВО — Авдеевское направление — 11.06.24

Карта СВО — Авдеевское направление — 11.06.24

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 11:29 11.06.2024

Авдеевское направление 11.06.24 последние новости сегодня. Карта СВО. Продолжаются интенсивные боевые действия. Российские вооруженные силы достигли заметного продвижения северо-западнее Уманского в сторону Новоселовки Первой. На окраинах Карловки российским войскам удалось закрепиться в дачном поселке, где проводится зачистка перед дальнейшим наступлением. Сообщается, что оборона ВСУ у сел Сокол и Новопокровское дала трещину. Российские бойцы смогли закрепиться на окраинах Новопокровского. В районе Сокола украинские силы потеряли еще один танк Abrams с защитными конструкциями от дронов и бронетранспортер Bradley. В Новоалександровке российские войска продвинулись на 1 км.

В районе Константиновки продолжаются бои, российские войска постепенно продвигаются к этому населенному пункту. В Парасковиевке и Георгиевке боевые действия продолжаются, однако значительных изменений пока не наблюдается. В Красногоровке также без особых изменений – российские войска продолжают наступать в городской черте. В районе Яснобродовки ВС РФ смогли продвинуться к окраинам этого населенного пункта. Авдеевское направление в движении.

Узнайте больше:  Харьковское направление сегодня - 07.06.24. Карта СВО

Полная сводка боевых действий СВО на 11.06.24ЗДЕСЬ.

Карта боевых действий СВО 11.06.24 сегодня, онлайн

(Авдеевское направление)

По данным портала LostArmour.info
Карта боевых действий СВО
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