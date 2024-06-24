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Авдеевское направление. Обстановка 24.06.24. Карта СВО
Авдеевское направление - Карта СВО

Авдеевское направление. Обстановка 24.06.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 11:24 24.06.2024

Авдеевское (Покровское) направление 24.06.24 последние новости сегодня. Карта СВО. На Авдеевском фронте продолжаются интенсивные боевые действия, охватывающие несколько населенных пунктов. ВС РФ сумели добиться значительных успехов в ряде направлений:

  1. Новоалександровка: ВС РФ освободили населенный пункт, после чего штурмовики оперативно продвинулись западнее, закрепившись на юго-восточной окраине Воздвиженки. Важность этого продвижения заключается в близости к ключевой для ВСУ рокадной трассе Константиновка-Красноармейск (Покровск), находящейся примерно в 4 км от Воздвиженки.

  2. Карта СВО - Авдеевское (Покровское) направление

    Карта СВО — Сокол — Евгеновка

    Калиново: Между Новоалександровкой и Калиново идут интенсивные бои вдоль лесополос. В одной из них высажен десант ВС РФ, который оказывает давление на позиции противника.

  3. Сокол: Севернее Сокола продолжается штурм мощного опорного пункта ВСУ, объединенного с селом. ВС РФ удалось расширить зону контроля севернее Сокола и выйти к окраинам Евгеновки.
  4. Евгеновка: Идут тяжелые бои за этот населенный пункт, который становится ключевой точкой противостояния в данном районе. Противник несет потери и отступает, оставляя силы ВСУ в Соколе на грани окружения.
  5. Яснобродовка: Ситуация близка к освобождению Яснобродовки, что существенно повлияет на общую оперативную обстановку на этом участке фронта.

  6. Карловка: Бои продолжаются на восточных окраинах населенного пункта. ВС РФ расширяют зону контроля по берегам водохранилища. Ранее им удалось перерезать пути снабжения ВСУ в Карловке, что значительно ослабило позиции противника.

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Карта боевых действий СВО 24.06.24 (Авдеевское направление)

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Авдеевское направление 24.06.24 — Карта-СВО

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Авдеевское направление

Красногоровка - Карта-СВО

Красногоровка — Карта-СВО

Российские войска продвигаются на линии Владимировка — Константиновка на глубину от 500 метров до 1,5 километров. До трассы Константиновка-Угледар остается 2-3 километра. В Красногоровке продолжаются ожесточенные бои на коротких дистанциях (продвижение из центра в северные районы города). Оставшийся гарнизон противника на территории Красногоровки наши войска медленно, но верно, берут в клещи.

В районе Карловки российские войска продвигаются на окраинах, улучшая позиции по обе стороны водохранилища. В Соколе также отмечены тактические успехи, но они даются с трудом из-за активной обороны украинского гарнизона. В Яснобродовке идут бои в населенном пункте, ВСУ оказывают сопротивление. Однако, ВС РФ выбили противника из большей части села, перенеся боевые действия в сторону села Скучное.

Российский флаг в Новопокровском

 

Новости СВО на Украине сегодня — 24.06.24

Трагедия в Севастополе

Украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по аэродрому Бельбек. Российская ПВО перехватила четыре ракеты, но пятая взорвалась над пляжем, где находились люди, в результате чего погибли минимум пять человек, более 120 получили ранения. В Севастополе объявлен траур. Ракеты запущены из района Николаева. Ответственность за удар возложена на США. Обещан ответ на этот удар.

Харьковское направление

Волчанск - Карта СВО

Волчанск — Карта СВО

На этом участке зафиксированы несколько неудачных атак противника в районах Волчанска и населенного пункта Липцы. Противник пытался контратаковать, но из-за недостатка сил и техники, прибывшие на ротацию подразделения ВСУ оказались недоукомплектованы как личным составом, так и бронемашинами. Тем не менее, продолжаются тяжелые встречные бои с мощным огневым воздействием с обеих сторон. В районе Глубокого также отмечены ожесточенные бои, ЛБС значительных изменений не претерпела, но активность боевых действий остается высокой, с активным использованием авиации и артиллерии с обеих сторон. В Глубоком противник попал в подготовленную засаду, что привело к потерям и пленению одного солдата, который помог в нанесении удара по пункту дислокации 92-ой бригады ВСУ. В Волчанске ВСУ формируют ударный кулак для атак на город, перебрасывая резервы через реку.

Часовоярское направление

Часов ЯР - Канал

Карта СВО — Часов Яр

ВС РФ продвигаются в районе между Часовым Яром и населенным пунктом Калиновка. Южнее, у водоканала Северский Донец — Донбасс, идет расширение зоны контроля на несколько сотен метров. Ведутся тяжелые бои, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются на запад, улучшая позиции по флангам. Используются средства дальнего поражения.

Основная часть микрорайона «Канал» перешла под контроль наших войск. Занят завод «Гидрожелезобетон». За последние дни удалось полностью зачистить лесной массив севернее. В районе Калиновки 200-я ОМСБР заняла центральную часть населённого пункта и частично зачистила прилегающий лес южнее. Однако поступающая информация об откате противника за канал «Северский Донец — Донбасс» с мест пока не подтверждается.

Часть урочища Орлова также перешла под контроль ВС РФ, но в лесном массиве к северу от железной дороги продолжаются бои. После выхода российских войск к трассе О0506 будет сформирован глубокий карман между Калиново и южной окраиной Богдановки, что ухудшит тактическое положение находящихся там подразделений ВСУ.

Запорожский фронт

На этом направлении ВС РФ продвигаются в районах Новопокровки. Вблизи Работино без изменений. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Обе стороны аккумулируют силы для дальнейших действий. ВС РФ методично продавливают оборону ВСУ в сторону заказника Балка Успеновская, находящегося в 3,5 км к северо-востоку от Работино.

Херсонский фронт

Здесь продолжаются тяжелейшие кровопролитные бои. ВС РФ взяли под контроль значительную часть островной зоны. Противник предпринимает встречные действия, беспрестанно атакуя дронами и отправляя малые группы пехоты на стрелковые стычки с нашими войсками. Противник удерживает контроль воздуха за счет большого числа дронов. Войска ВС РФ испытывают проблемы с логистикой из-за постоянных атак дронов ВСУ. Российские ФАБы уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу. Продолжаются дроновые бои, российские БПЛА охотятся на вражеские дроны с помощью сеток.

Краткая сводка с фронтов

На Северском направлении ВС РФ продвигаются севернее Торского, выбили ВСУ из большей части Раздоловки. На Краснолиманском фронте активных наземных боев нет, работает артиллерия. На Торецком направлении российские военные продвигаются широким фронтом, закрепились в Северном (Пивничном) и селе Дружба. В районе шахты Южная ВС РФ столкнулись с опорником ВСУ, активно работает артиллерия. На Артемовском фронте ведутся бои на заводе Гидрожелезобетон в Часов Яре, ВСУ отступили на западный берег канала Северский Донец-Донбасс, что может означать контроль ВС РФ над микрорайоном Канал.

Ракетные удары по России и Крыму

ВСУ обстреляли Белгородскую область и Донецк, где погиб один человек и ранены минимум двое. Российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, Харькову и Кривому Рогу, где после ударов возникли пожары и отключение электричества. В Тернополе и Запорожской области также поражены объекты инфраструктуры. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Крыму, из которых четыре были сбиты, но пятая взорвалась над пляжем, вызвав жертвы среди гражданского населения.

Что говорит противник

На фронте ситуация «довольно сложная», и она останется таковой как минимум еще месяц, — глава ГУР Буданов

Авдеевское направлениеНо «Армагеддона не будет», сказал он американскому журналу Inquirer, но отказался отвечать на вопрос, удержат ли ВСУ Часов Яр.  Комментируя мобилизацию, Буданов заявил, что «Украина не будет воевать до последнего гражданина». По его мнению, ответом на превосходство России в живой силе являются «боевые технологии, в которых Украина стала мировым лидером, заменяя людей на поле боя».

Среди таких технологий он перечислил дроны и средства  радиоэлектронной борьбы (которых, отметим, очень много и у РФ — пишут украинские СМИ).  Буданов обещает продолжать удары по России с помощью беспилотников большой дальности. Но признает, что «это пока не критично для России на данном этапе». Также он согласился с тем, что атаки на российские НПЗ могут не переломить ход войны. Но они могут повлиять на экономику России «и психологическое состояние», что в свою очередь «влияет на военный компонент».

Главной целью Украины на фронте Буданов назвал блокирование Крыма с суши и моря. В том числе посредством разрушения Крымского моста, с чем могут, по мнению главы ГУР, справиться ракеты ATACMS. «Вопрос только в количестве», — добавил он.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО сегодня онлайн — Авдеевское направление

По данным портала LostArmour.info

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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