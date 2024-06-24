Авдеевское направление. Обстановка 24.06.24. Карта СВО

Трагедия в Севастополе

Украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по аэродрому Бельбек. Российская ПВО перехватила четыре ракеты, но пятая взорвалась над пляжем, где находились люди, в результате чего погибли минимум пять человек, более 120 получили ранения. В Севастополе объявлен траур. Ракеты запущены из района Николаева. Ответственность за удар возложена на США. Обещан ответ на этот удар.

Харьковское направление

На этом участке зафиксированы несколько неудачных атак противника в районах Волчанска и населенного пункта Липцы. Противник пытался контратаковать, но из-за недостатка сил и техники, прибывшие на ротацию подразделения ВСУ оказались недоукомплектованы как личным составом, так и бронемашинами. Тем не менее, продолжаются тяжелые встречные бои с мощным огневым воздействием с обеих сторон. В районе Глубокого также отмечены ожесточенные бои, ЛБС значительных изменений не претерпела, но активность боевых действий остается высокой, с активным использованием авиации и артиллерии с обеих сторон. В Глубоком противник попал в подготовленную засаду, что привело к потерям и пленению одного солдата, который помог в нанесении удара по пункту дислокации 92-ой бригады ВСУ. В Волчанске ВСУ формируют ударный кулак для атак на город, перебрасывая резервы через реку.

Часовоярское направление

ВС РФ продвигаются в районе между Часовым Яром и населенным пунктом Калиновка. Южнее, у водоканала Северский Донец — Донбасс, идет расширение зоны контроля на несколько сотен метров. Ведутся тяжелые бои, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются на запад, улучшая позиции по флангам. Используются средства дальнего поражения.

Основная часть микрорайона «Канал» перешла под контроль наших войск. Занят завод «Гидрожелезобетон». За последние дни удалось полностью зачистить лесной массив севернее. В районе Калиновки 200-я ОМСБР заняла центральную часть населённого пункта и частично зачистила прилегающий лес южнее. Однако поступающая информация об откате противника за канал «Северский Донец — Донбасс» с мест пока не подтверждается.

Часть урочища Орлова также перешла под контроль ВС РФ, но в лесном массиве к северу от железной дороги продолжаются бои. После выхода российских войск к трассе О0506 будет сформирован глубокий карман между Калиново и южной окраиной Богдановки, что ухудшит тактическое положение находящихся там подразделений ВСУ.

Запорожский фронт

На этом направлении ВС РФ продвигаются в районах Новопокровки. Вблизи Работино без изменений. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Обе стороны аккумулируют силы для дальнейших действий. ВС РФ методично продавливают оборону ВСУ в сторону заказника Балка Успеновская, находящегося в 3,5 км к северо-востоку от Работино.

Херсонский фронт

Здесь продолжаются тяжелейшие кровопролитные бои. ВС РФ взяли под контроль значительную часть островной зоны. Противник предпринимает встречные действия, беспрестанно атакуя дронами и отправляя малые группы пехоты на стрелковые стычки с нашими войсками. Противник удерживает контроль воздуха за счет большого числа дронов. Войска ВС РФ испытывают проблемы с логистикой из-за постоянных атак дронов ВСУ. Российские ФАБы уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу. Продолжаются дроновые бои, российские БПЛА охотятся на вражеские дроны с помощью сеток.

Краткая сводка с фронтов

На Северском направлении ВС РФ продвигаются севернее Торского, выбили ВСУ из большей части Раздоловки. На Краснолиманском фронте активных наземных боев нет, работает артиллерия. На Торецком направлении российские военные продвигаются широким фронтом, закрепились в Северном (Пивничном) и селе Дружба. В районе шахты Южная ВС РФ столкнулись с опорником ВСУ, активно работает артиллерия. На Артемовском фронте ведутся бои на заводе Гидрожелезобетон в Часов Яре, ВСУ отступили на западный берег канала Северский Донец-Донбасс, что может означать контроль ВС РФ над микрорайоном Канал.

Ракетные удары по России и Крыму

ВСУ обстреляли Белгородскую область и Донецк, где погиб один человек и ранены минимум двое. Российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, Харькову и Кривому Рогу, где после ударов возникли пожары и отключение электричества. В Тернополе и Запорожской области также поражены объекты инфраструктуры. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Крыму, из которых четыре были сбиты, но пятая взорвалась над пляжем, вызвав жертвы среди гражданского населения.