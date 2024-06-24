Авдеевское направление. Обстановка 24.06.24. Карта СВО

Авдеевское (Покровское) направление 24.06.24 — последние новости сегодня. Карта СВО. На Авдеевском фронте продолжаются интенсивные боевые действия, охватывающие несколько населенных пунктов. ВС РФ сумели добиться значительных успехов в ряде направлений:
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Новоалександровка: ВС РФ освободили населенный пункт, после чего штурмовики оперативно продвинулись западнее, закрепившись на юго-восточной окраине Воздвиженки. Важность этого продвижения заключается в близости к ключевой для ВСУ рокадной трассе Константиновка-Красноармейск (Покровск), находящейся примерно в 4 км от Воздвиженки.
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Калиново: Между Новоалександровкой и Калиново идут интенсивные бои вдоль лесополос. В одной из них высажен десант ВС РФ, который оказывает давление на позиции противника.
- Сокол: Севернее Сокола продолжается штурм мощного опорного пункта ВСУ, объединенного с селом. ВС РФ удалось расширить зону контроля севернее Сокола и выйти к окраинам Евгеновки.
- Евгеновка: Идут тяжелые бои за этот населенный пункт, который становится ключевой точкой противостояния в данном районе. Противник несет потери и отступает, оставляя силы ВСУ в Соколе на грани окружения.
- Яснобродовка: Ситуация близка к освобождению Яснобродовки, что существенно повлияет на общую оперативную обстановку на этом участке фронта.
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Карловка: Бои продолжаются на восточных окраинах населенного пункта. ВС РФ расширяют зону контроля по берегам водохранилища. Ранее им удалось перерезать пути снабжения ВСУ в Карловке, что значительно ослабило позиции противника.
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- 1 Карта боевых действий СВО 24.06.24 (Авдеевское направление)
- 2 Авдеевское направление
- 3 Российский флаг в Новопокровском
- 4 Новости СВО на Украине сегодня — 24.06.24
- 5 Трагедия в Севастополе
- 6 Харьковское направление
- 7 Часовоярское направление
- 8 Запорожский фронт
- 9 Краткая сводка с фронтов
- 10 Ракетные удары по России и Крыму
- 11 Что говорит противник
- 12 Карта боевых действий СВО сегодня онлайн — Авдеевское направление
- 13 НОВОСТИ СВО — СВОДКИ
Карта боевых действий СВО 24.06.24 (Авдеевское направление)Увеличить карту
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Авдеевское направление
Российские войска продвигаются на линии Владимировка — Константиновка на глубину от 500 метров до 1,5 километров. До трассы Константиновка-Угледар остается 2-3 километра. В Красногоровке продолжаются ожесточенные бои на коротких дистанциях (продвижение из центра в северные районы города). Оставшийся гарнизон противника на территории Красногоровки наши войска медленно, но верно, берут в клещи.
В районе Карловки российские войска продвигаются на окраинах, улучшая позиции по обе стороны водохранилища. В Соколе также отмечены тактические успехи, но они даются с трудом из-за активной обороны украинского гарнизона. В Яснобродовке идут бои в населенном пункте, ВСУ оказывают сопротивление. Однако, ВС РФ выбили противника из большей части села, перенеся боевые действия в сторону села Скучное.
Российский флаг в Новопокровском
Новости СВО на Украине сегодня — 24.06.24
Что говорит противник
На фронте ситуация «довольно сложная», и она останется таковой как минимум еще месяц, — глава ГУР Буданов
Но «Армагеддона не будет», сказал он американскому журналу Inquirer, но отказался отвечать на вопрос, удержат ли ВСУ Часов Яр. Комментируя мобилизацию, Буданов заявил, что «Украина не будет воевать до последнего гражданина». По его мнению, ответом на превосходство России в живой силе являются «боевые технологии, в которых Украина стала мировым лидером, заменяя людей на поле боя».
Среди таких технологий он перечислил дроны и средства радиоэлектронной борьбы (которых, отметим, очень много и у РФ — пишут украинские СМИ). Буданов обещает продолжать удары по России с помощью беспилотников большой дальности. Но признает, что «это пока не критично для России на данном этапе». Также он согласился с тем, что атаки на российские НПЗ могут не переломить ход войны. Но они могут повлиять на экономику России «и психологическое состояние», что в свою очередь «влияет на военный компонент».
Главной целью Украины на фронте Буданов назвал блокирование Крыма с суши и моря. В том числе посредством разрушения Крымского моста, с чем могут, по мнению главы ГУР, справиться ракеты ATACMS. «Вопрос только в количестве», — добавил он.
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С тегами: Спецоперация