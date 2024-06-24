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Карта СВО сегодня — 24.06.24 — Авдеевское направление
Авдеевское направление 24.06.24 — Карта-СВО

Карта СВО сегодня — 24.06.24 — Авдеевское направление

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 11:39 24.06.2024

Карта СВО.  Авдеевское (Покровское) направление — последние новости сегодня. На Авдеевском фронте продолжаются интенсивные боевые действия, охватывающие несколько населенных пунктов. ВС РФ сумели добиться значительных успехов в ряде направлений:

  1. Новоалександровка: ВС РФ освободили населенный пункт, после чего штурмовики оперативно продвинулись западнее, закрепившись на юго-восточной окраине Воздвиженки. Важность этого продвижения заключается в близости к ключевой для ВСУ рокадной трассе Константиновка-Красноармейск (Покровск), находящейся примерно в 4 км от Воздвиженки.

  2. Карта СВО - Авдеевское (Покровское) направление

    Карта СВО — Сокол — Евгеновка

    Калиново: Между Новоалександровкой и Калиново идут интенсивные бои вдоль лесополос. В одной из них высажен десант ВС РФ, который оказывает давление на позиции противника.

  3. Сокол: Севернее Сокола продолжается штурм мощного опорного пункта ВСУ, объединенного с селом. ВС РФ удалось расширить зону контроля севернее Сокола и выйти к окраинам Евгеновки.
  4. Евгеновка: Идут тяжелые бои за этот населенный пункт, который становится ключевой точкой противостояния в данном районе. Противник несет потери и отступает, оставляя силы ВСУ в Соколе на грани окружения.
  5. Яснобродовка: Ситуация близка к освобождению Яснобродовки, что существенно повлияет на общую оперативную обстановку на этом участке фронта.

  6. Карловка: Бои продолжаются на восточных окраинах населенного пункта. ВС РФ расширяют зону контроля по берегам водохранилища. Ранее им удалось перерезать пути снабжения ВСУ в Карловке, что значительно ослабило позиции противника.

Авдеевское направление

Красногоровка - Карта-СВО

Красногоровка — Карта СВО

Российские войска продвигаются на линии Владимировка — Константиновка на глубину от 500 метров до 1,5 километров. До трассы Константиновка-Угледар остается 2-3 километра. В Красногоровке продолжаются ожесточенные бои на коротких дистанциях (продвижение из центра в северные районы города). Оставшийся гарнизон противника на территории Красногоровки наши войска медленно, но верно, берут в клещи. В районе Карловки российские войска продвигаются на окраинах, улучшая позиции по обе стороны водохранилища. В Соколе также отмечены тактические успехи, но они даются с трудом из-за активной обороны украинского гарнизона. В Яснобродовке идут бои в населенном пункте, ВСУ оказывают сопротивление. Однако, ВС РФ выбили противника из большей части села, перенеся боевые действия в сторону села Скучное.

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Карта боевых действий СВО

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Карта СВО сегодня — 24.06.24 — Авдеевское направление
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Карта боевых действий СВО 24.06.24 сегодня, онлайн — Авдеевское (Покровское) направление. Карловка — Сокол — Новоселовка первая

По данным портала LostArmour.info

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