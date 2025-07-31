Часов Яр освобождён. Что будет дальше? Новости СВО сегодня

Часов Яр. Новости СВО сегодня. Ситуация на 31.07.25. Карта и сводка СВО. Сегодня, тридцать первого июля, Министерство обороны России официально объявило о полном освобождении города Часов Яр. Битва, длившаяся более шестнадцати месяцев, завершилась водружением флагов России и Воздушно-десантных войск на западных окраинах южной части города — в районах Шевченко и Южный. Именно за эти кварталы в последние месяцы шли самые ожесточённые уличные бои, и, несмотря на возможное очаговое присутствие остатков украинских формирований, город фактически перешёл под наш контроль.
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Часов Яр. Наступление ВС РФ. Новости СВО. Обстановка на 31.07.25. Карта и сводка СВО.
Штурм Часова Яра начался четвёртого апреля две тысячи двадцать четвёртого года с боёв за микрорайон «Канал», куда первыми ворвались бойцы девяносто восьмой гвардейской воздушно-десантной дивизии. С этого момента город превратился в один из самых укреплённых и сложных участков фронта — с многоуровневой обороной, бетонными капонирами, туннелями и артиллерийскими позициями на господствующих высотах. Особое значение имели естественные условия: Часов Яр расположен на возвышенности, что делало штурм крайне тяжёлым, а подходы к нему — легко просматриваемыми и простреливаемыми. Но несмотря на это, шаг за шагом, бойцы ВС РФ продвигались вперёд, методично уничтожая узлы сопротивления, обходя опорники и прорезая линию обороны врага.
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На данный момент российские войска проводят зачистку в пределах периметра и стабилизационные мероприятия в освобождённых кварталах. Но уже ясно, что инициатива перешла к нам, и подразделения готовы к дальнейшему наступлению. Однако, как и ранее, ситуация остаётся сложной: удержание города — лишь начало нового этапа. Сохраняется угроза контратак со стороны ВСУ, особенно со стороны Николаевки, Красного, а также с юго-западного рубежа Предтечино – Ступочки. Противник может попытаться вернуть утраченные позиции или хотя бы обозначить своё присутствие на окраинах, чтобы ослабить моральный эффект нашей победы.
Стратегически важным становится направление на Константиновку, которая, несмотря на находящуюся в низине локацию, окружена целой агломерацией населённых пунктов и укреплённых позиций. Перед началом полноценного наступления придётся взять ряд ключевых сёл, каждое из которых встроено в эшелонированную оборону. При этом стоит отметить, что разговоры о выходе к Дружковке в ближайшее время — пока преждевременны. Украинские войска могут быстро перебрасывать туда резервы с севера — через Краматорск, а также по направлениям Алексеевка – Дружковка и через +Яковлевку – Артёмовское.
Тем не менее, охват Константиновки постепенно формируется. В случае успешной стабилизации позиций в Часово+ярском узле и одновременного давления по линии Новоторецкое – Полтавка – Яблоновка, украинская группировка может оказаться под угрозой окружения. Но на этом направлении лёгкой прогулки не будет: противник здесь обороняется ожесточённо, отчаянно, с опорой на глубоко эшелонированные укрепления.
Часов Яр стал одним из самых трудных рубежей за всю историю СВО. Победа здесь — не просто географическое продвижение, а тяжело выстраданный и стратегически важный успех, открывающий новые оперативные горизонты. Сражение за город стало экзаменом на стойкость и профессионализм российских десантников и мотострелков. Этот успех не только дал продвижение, но и вновь подтвердил: когда против нас бетон, высоты и фанатизм — мы берём и это.
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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 662 самолета,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.
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