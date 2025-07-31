Часов Яр освобождён. Что будет дальше? Новости СВО сегодня

Часов Яр. Новости СВО сегодня. Ситуация на 31.07.25. Карта и сводка СВО. Сегодня, тридцать первого июля, Министерство обороны России официально объявило о полном освобождении города Часов Яр. Битва, длившаяся более шестнадцати месяцев, завершилась водружением флагов России и Воздушно-десантных войск на западных окраинах южной части города — в районах Шевченко и Южный. Именно за эти кварталы в последние месяцы шли самые ожесточённые уличные бои, и, несмотря на возможное очаговое присутствие остатков украинских формирований, город фактически перешёл под наш контроль.

Часов Яр. Наступление ВС РФ. Новости СВО. Обстановка на 31.07.25. Карта и сводка СВО.

Штурм Часова Яра начался четвёртого апреля две тысячи двадцать четвёртого года с боёв за микрорайон «Канал», куда первыми ворвались бойцы девяносто восьмой гвардейской воздушно-десантной дивизии. С этого момента город превратился в один из самых укреплённых и сложных участков фронта — с многоуровневой обороной, бетонными капонирами, туннелями и артиллерийскими позициями на господствующих высотах. Особое значение имели естественные условия: Часов Яр расположен на возвышенности, что делало штурм крайне тяжёлым, а подходы к нему — легко просматриваемыми и простреливаемыми. Но несмотря на это, шаг за шагом, бойцы ВС РФ продвигались вперёд, методично уничтожая узлы сопротивления, обходя опорники и прорезая линию обороны врага.

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На данный момент российские войска проводят зачистку в пределах периметра и стабилизационные мероприятия в освобождённых кварталах. Но уже ясно, что инициатива перешла к нам, и подразделения готовы к дальнейшему наступлению. Однако, как и ранее, ситуация остаётся сложной: удержание города — лишь начало нового этапа. Сохраняется угроза контратак со стороны ВСУ, особенно со стороны Николаевки, Красного, а также с юго-западного рубежа Предтечино – Ступочки. Противник может попытаться вернуть утраченные позиции или хотя бы обозначить своё присутствие на окраинах, чтобы ослабить моральный эффект нашей победы.

Стратегически важным становится направление на Константиновку, которая, несмотря на находящуюся в низине локацию, окружена целой агломерацией населённых пунктов и укреплённых позиций. Перед началом полноценного наступления придётся взять ряд ключевых сёл, каждое из которых встроено в эшелонированную оборону. При этом стоит отметить, что разговоры о выходе к Дружковке в ближайшее время — пока преждевременны. Украинские войска могут быстро перебрасывать туда резервы с севера — через Краматорск, а также по направлениям Алексеевка – Дружковка и через +Яковлевку – Артёмовское.

Тем не менее, охват Константиновки постепенно формируется. В случае успешной стабилизации позиций в Часово+ярском узле и одновременного давления по линии Новоторецкое – Полтавка – Яблоновка, украинская группировка может оказаться под угрозой окружения. Но на этом направлении лёгкой прогулки не будет: противник здесь обороняется ожесточённо, отчаянно, с опорой на глубоко эшелонированные укрепления.

Часов Яр стал одним из самых трудных рубежей за всю историю СВО. Победа здесь — не просто географическое продвижение, а тяжело выстраданный и стратегически важный успех, открывающий новые оперативные горизонты. Сражение за город стало экзаменом на стойкость и профессионализм российских десантников и мотострелков. Этот успех не только дал продвижение, но и вновь подтвердил: когда против нас бетон, высоты и фанатизм — мы берём и это.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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