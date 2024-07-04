Харьковское направление. Обстановка на 04.07.24. Карта СВО

Харьковское направление — последние новости сегодня. Карта СВО. Ситуация на Харьковском направлении остается одной из наиболее динамичных и напряженных на всем фронте СВО. В последние недели российские и украинские войска ведут ожесточенные бои за контроль над ключевыми населенными пунктами и стратегически важными территориями.

В центре внимания продолжаются бои за Волчанск. Здесь ВС РФ и ВСУ ведут интенсивные уличные бои, особенно за контроль над центром города и Агрегатным заводом, который по-прежнему остается под контролем российских сил. Несмотря на многочисленные контратаки украинских войск, российские силы сохраняют свои позиции и эффективно используют артиллерию и дроны для нанесения ударов по врагу во время переправы через реку Волчья .

На стратегическом уровне, бои на Харьковском направлении оказываются невыгодными для ВСУ. Ввязываясь в затяжные бои на севере Харьковской области, украинские силы вынуждены отвлекать резервы, что снижает их боеспособность на других участках фронта. Это создает возможность для ВС РФ наступать на других направлениях, добиваясь систематических тактических успехов .

Фронт в районе Липцы—Глубокое стабилизировался. Атаки противника не принесли значительных изменений в линии фронта. Российские войска продолжают удерживать позиции, препятствуя продвижению ВСУ. В то же время, украинские войска активно укрепляют оборону, проводят ротацию и устанавливают дополнительные укрепления.

Противник ведёт активную работу FPV-дронами. Малыми группами пытается продавить линию обороны для дальнейшего продвижения, но ему это не удаётся. Наши бойцы встречают ВСУ плотным огнём артиллерии и откидывают назад с потерями.

Западнее н.п. Липцы ВСУ пробуют накапливаться лесах, но действиями операторов БПЛА своевременно выявляются позиции скоплений украинской живой силы и техники. По этим точкам работает ствольная артиллерия и РСЗО. Все дороги на данном участке контролируются нашими расчётами FPV.

По оценкам с мест, противнику из-за работы наших дальнобойных средств поражения не удается накопить достаточное количество сил для перехода в наступление.

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Карта боевых действий на Украине сегодня. Новости СВО — 04.07.24 (Харьковское направление)

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Волчанск сегодня (Харьковское направление) https://crimeapress.info/wp-content/uploads/2024/06/video_2024-06-21_20-49-24.mp4 Новости СВО на Украине сегодня — 04.07.24

Донецкое направление

На Донецком направлении российские войска ведут бои за западную окраину Нетайлово, закрепляясь в районе ферм и птицефабрики. В Красногоровке продолжаются бои, ВС РФ продвигаются с северной и западной сторон, стремясь окружить украинские войска. Наступление российских войск продолжается также в северной части Красногоровки, где они ежедневно занимают новые позиции в жилых кварталах​.

Артемовское направление

На Артемовском направлении Минобороны России заявило об освобождении микрорайона Канал на востоке Часов Яра. Бои за этот участок продолжались с весны этого года, и сейчас противник окончательно выбит на западный берег канала Северский Донец — Донбасс. ВС РФ ведут бои за район моста через канал Северский Донец — Донбасс и продолжают зачистку леса между «Каналом» и Калиновкой. Идут бои за восточную часть Калиновки. Командование ВСУ ожидает ухудшения ситуации в Часов Яре, что создаст непосредственную угрозу для Константиновки​.

Южно-Донецкий фронт

На Южно-Донецком фронте российские войска продолжают наступление в направлении Урожайного и Старомайорского. ВСУ предпринимают контратаки, однако безуспешно. В Урожайном идет борьба за центр поселка, российские войска продвинулись на несколько сотен метров в направлении Макаровки.

Времьевское направление

На Времьевском направлении российские войска полностью освободили Старомайорское. В ходе штурмовых действий применялись мотоциклы, что значительно повышало мобильность военнослужащих на поле боя. Российские штурмовики продвинулись на более чем 700 метров в направлении Макаровки. Основной проблемой остаются дроны противника​.

Александро-Калиновское направление

На Александро-Калиновском направлении российские войска развивают наступление на нескольких участках, выдавливая противника из Дружбы и Ленинского (Пивденного). В Дружбе штурмовые группы ВС РФ продвигаются вдоль улиц, расширяя зону контроля на север. В Ленинском бои продолжаются, российские войска заняли важные позиции и продвигаются вглубь населенного пункта.

Горловка

На Горловском направлении российские войска ведут бои на южных окраинах Нью-Йорка и восточных окраинах Дзержинска. Противник фактически потерял поселок Юрьевка, а также ряд важных позиций, опиравшихся на высоты и терриконы. Темпы продвижения ВС РФ в последние дни выше, чем в среднем по фронту. Стабилизировать ситуацию командование ВСУ пока не может.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении без существенных изменений. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве и недалеко от поселка Терны. Противник периодически пытается атаковать в лесном массиве. ВС РФ проявляют активность в направлении Торского.

Сватово-Купянское направление

На Сватово-Купянском направлении ВС РФ продвинулись в районе Стельмаховки, но сам поселок пока остается под контролем ВСУ. Российские войска также продвинулись на окраинах Макеевки и продолжают оказывать давление в районе Ивановки и Петропавловки.

Очеретино

На Очеретинском направлении идут бои на окраинах Карловки и к северу от Уманского. Российские войска продвигаются к югу от Сокола и ведут бои на южных окраинах Евгеньевки. Расширена зона контроля в районе Новоалександровки. Есть продвижение к Прогрессу. На Авдеевском направлении продолжаются бои на окраинах Карловки. Российские войска продвигаются западнее Новопокровского, где уничтожено значительное количество натовской техники. Продолжаются бои за опорный пункт возле Сокола и за окраины Новоалександровки.

Работинский выступ

На Работинском выступе российские войска расширили зону контроля к северо-востоку от Работино. Противник ведет укрепление обороны к северу от Работино и проводит ротацию.

Угледар

На Угледарском направлении продолжаются бои у окраин Константиновки. К востоку от Угледара российские войска продвинулись почти на 2 км, взяв ряд позиций и посадок к северу от Владимировки. Противник сохраняет активность к северу от Парасковеевки.

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