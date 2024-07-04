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Карта СВО — 04.07.24 — Харьковское направление сегодня
Харьковское направление - 04.07.24

Карта СВО — 04.07.24 — Харьковское направление сегодня

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 10:01 04.07.2024

Карта СВО. Харьковское направление — последние новости сегодня. Ситуация на Харьковском направлении остается одной из наиболее динамичных и напряженных на всем фронте СВО. В последние недели российские и украинские войска ведут ожесточенные бои за контроль над ключевыми населенными пунктами и стратегически важными территориями.

Харьковское направление. Волчанск

Волчанск — Карта СВО

В центре внимания продолжаются бои за Волчанск. Здесь ВС РФ и ВСУ ведут интенсивные уличные бои, особенно за контроль над центром города и Агрегатным заводом, который по-прежнему остается под контролем российских сил. Несмотря на многочисленные контратаки украинских войск, российские силы сохраняют свои позиции и эффективно используют артиллерию и дроны для нанесения ударов по врагу во время переправы через реку Волчья .

На стратегическом уровне, бои на Харьковском направлении оказываются невыгодными для ВСУ. Ввязываясь в затяжные бои на севере Харьковской области, украинские силы вынуждены отвлекать резервы, что снижает их боеспособность на других участках фронта. Это создает возможность для ВС РФ наступать на других направлениях, добиваясь систематических тактических успехов .

Харьковское направление. Глубокое - Карта СВО

Глубокое — Карта СВО

Фронт в районе Липцы—Глубокое стабилизировался. Атаки противника не принесли значительных изменений в линии фронта. Российские войска продолжают удерживать позиции, препятствуя продвижению ВСУ. В то же время, украинские войска активно укрепляют оборону, проводят ротацию и устанавливают дополнительные укрепления.

Узнайте больше:  Часов Яр сегодня: ВС РФ наступают с нескольких направлений

Противник ведёт активную работу FPV-дронами. Малыми группами пытается продавить линию обороны для дальнейшего продвижения, но ему это не удаётся. Наши бойцы встречают ВСУ плотным огнём артиллерии и откидывают назад с потерями.

Западнее н.п. Липцы ВСУ пробуют накапливаться лесах, но действиями операторов БПЛА своевременно выявляются позиции скоплений украинской живой силы и техники. По этим точкам работает ствольная артиллерия и РСЗО. Все дороги на данном участке контролируются нашими расчётами FPV.

По оценкам с мест, противнику из-за работы наших дальнобойных средств поражения не удается накопить достаточное количество сил для перехода в наступление.

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Полная сводка боевых действий СВО на 4.07.24ЗДЕСЬ.

Карта боевых действий СВО 04.07.24 сегодня, онлайн — Харьковское направление. Липцы — Волчанск

По данным портала LostArmour.info

Карта боевых действий СВО
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