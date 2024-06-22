Харьковское направление сегодня — 22.06.24. Карта СВО

Харьковское направление — последние новости сегодня. Карта СВО. На Харьковском направлении в районе Волчанска продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска, несмотря на потери и сложную ситуацию на других участках фронта, продолжают пытаться продвигаться вперед, с задачей вытеснить ВС РФ из населённого пункта. С начала июня Волчанск стал одной из горячих точек, где противоборствующие стороны стараются закрепить свои позиции и добиться успеха.
Карта боевых действий на Украине сегодня. Новости СВО — 22.06.24 (Харьковское направление)Увеличить карту
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Харьковское направление — другие участки
По данным с мест, в районе Тихого продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские войска накапливают технику для дальнейшей переброски в Волчанск и усиления обороны. Российская авиация продолжает наносить удары по позициям украинских формирований, стремясь ослабить их боевой потенциал.
Новости СВО на Украине сегодня — 22.06.24
Херсонское направление
На Херсонском участке фронта без существенных изменений. Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра с использованием ФАБов, ОДАБов и ракет. Появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданских в Херсоне. Если не принять меры, ситуация может стать опасной для местных жителей. Российские силы стремятся поддерживать санитарные меры и контролировать распространение инфекции, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.
Запорожское и Южное Донецкое направления
На Запорожском и Южно-Донецком направлениях продолжаются рутинные позиционные бои. Из новостей – сообщения об уничтожении вышки связи ВСУ в Запорожской области. О значительном продвижении пока говорить не приходится, но работа по разрушению инфраструктуры противника продолжается. Российские войска сосредотачиваются на усилении своих позиций и ведении артиллерийской подготовки.
Донецкое направление
На Донецком фронте продолжаются тяжелые городские бои в Красногоровке. ВСУ цепляются за свои позиции, и продвижение российских сил минимальное. Идут активные бои на подступах к Максимильяновке и Константиновке. Есть данные, что в районе дороги Угледар-Константиновка российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций, что может способствовать дальнейшему наступлению на этом участке.
С Авдеевского направления новостей немного. Бои в Карловке находятся в состоянии «тумана войны» — идут, но насколько российские войска продвинулись, сказать сложно. В Яснобродовке и Соколе продолжаются ожесточенные сражения. Продвижения здесь минимальные. Российские войска улучшили свои позиции между Александрополем (Розовкой) и Нью-Йорком. В целом, ситуация к западу от Горловки стабилизировалась. Предвестником скорого усиления боев на этом участке может стать эвакуация мирного населения Торецка, которую, по сообщениям, объявили украинские власти.
Артемовское направление
На Артемовском фронте продолжаются жестокие бои за Часов Яр, которые напоминают предыдущие сражения за Артемовск. Украинские военные сообщают, что ситуация в Часов Яре близка к критической. Этому способствуют не только большие потери с обеих сторон, но и активная работа ВКС РФ. Лобовые атаки российских войск продолжаются ежедневно в районе микрорайона Канал. По сообщениям с мест, ВС РФ продвигаются к городу с юга, со стороны сел у Торецка, где недавно произошел прорыв в районе КПП Майорское. Эта информация пока проверяется, но есть надежда на подтверждение успеха.
Северское направление
По оперативной информации с Северского участка, российские штурмовики закрепились на западной и восточной окраинах Раздоловки и продолжают мощные атаки. Одновременно ВС РФ продвигаются к Выемке, чтобы создать давление на более широком фронте. Активные боевые действия в этом районе направлены на укрепление контроля над стратегически важными населенными пунктами.
Краснолиманское и Купянское направления
На Краснолиманском направлении без значительных изменений. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и готовятся к возможным атакам со стороны ВСУ. На Купянском направлении также сохраняется относительно стабильная ситуация. Российская авиация и артиллерия работают по позициям противника, поддерживая давление на украинские войска и предотвращая их перегруппировку.
Что говорит противник
Мобилизационный ужас: украинцы прячутся дома, чтобы избежать бойни на фронте — New York Times
Многие украинские мужчины избегают выхода из дома, скрываясь от мобилизации, пишет издание со ссылкой на рассказы самих украинцев. Некоторые пользуются доставкой еды на дом, другие перемещаются исключительно на такси, чтобы не быть схваченными около дома и насильно не отправленными в ТЦК.
Издание также сообщает о группах в соцсетях, где жители крупных городов предупреждают друг друга о передвижении военкомов. Призывники носят с собой средства экстренного оповещения на случай насильственного захвата. Украинцы опасаются, что призыв в армию — «это билет в один конец», отмечает газета.
Трамп заявил, что Россия начала войну против Украины из-за разговоров о ее возможном вступлении в НАТО
«В течение 20 лет я слышал, что если Украина вступит в НАТО, это будет настоящей проблемой для России. И я думаю, именно поэтому началась война», — сказал Трамп. Он считает, что Байден говорил «совсем неправильные вещи» о том, что «Украина пойдет в НАТО», а при его президентстве в 2017-2021 годах «разговоров о вторжении России на Украину не было» и «Россия не собиралась нападать на Украину». Недавно уже и Байден заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.
В прорыве армии России на Торецк виноваты командующий восточным фронтом генерал Содоль и главком ВСУ Сырский — замглавы оборонного комитета Рады
ВСУ потеряли позиции, которые удерживали с 2014 г., бои идут уже в Шумах и россияне близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк, утверждает нардеп Безуглая. По ее словам, украинская разведка предупреждала военных о планах россиян, но подготовленных фортификаций не было, а за сутки до возможного прорыва Содоль «снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло потери и имеет сниженную боеспособность».
«Сырский — сообщник или не контролирует ситуацию?» — пишет Безуглая.
Ранее продвижение на Торецк подтверждал военный аналитический ресурс Deep State. А Безуглая начала активно «мочить» главкома, как ранее делала с Залужным, который впоследствии был уволен.
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