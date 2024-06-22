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Харьковское направление сегодня — 22.06.24. Карта СВО

Харьковское направление сегодня — 22.06.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 9:15 22.06.2024

Харьковское направление — последние новости сегодня. Карта СВО. На Харьковском направлении в районе Волчанска продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска, несмотря на потери и сложную ситуацию на других участках фронта, продолжают пытаться продвигаться вперед, с задачей вытеснить ВС РФ из населённого пункта. С начала июня Волчанск стал одной из горячих точек, где противоборствующие стороны стараются закрепить свои позиции и добиться успеха.

Пока командование ВСУ медлило с началом полномасштабной контрнаступательной операции, сосредотачивая резервы и анализируя слабые места в обороне, на некоторых участках фронта образовались критические ситуации. В итоге часть резервов, планировавшихся для задействования на Харьковском направлении, пришлось отправить на другие участки фронта для тушения пожаров. Это привело к усложнению планов командования ОТГ «Харьков» и необходимости пересмотра направлений главного удара.

Стратегический выбор ВСУ: Липцы и Волчанск

Командование ВСУ сейчас стоит перед дилеммой: либо наступать под Липцами, либо под Волчанском. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы:

  • Глубокое - Карта СВО

    Глубокое — Карта СВО

    Липцы: В случае успеха противник сможет отодвинуть российские войска с господствующих высот в районе Липцов, что значительно снизит угрозу Харькову. С военной точки зрения это будет значительное достижение, однако с точки зрения пропаганды и восприятия среди западных партнеров такой успех будет труднее подать как значительную победу. А между тем на Липцовском направлении после неудачной попытки прорыва в сторону населенного пункта Глубокое интенсивность контратак со стороны ВСУ снизилась. Противник подтягивает резервы и готовится к новому удару.

  • Волчанск - Карта СВО

    Волчанск — Карта СВО

    Волчанск: Успех в Волчанске не окажет существенного влияния на линию фронта, но создаст мощный медийный эффект. Такой успех можно будет широко осветить на международных форумах, включая саммит НАТО, что имеет большое значение для поддержания морального духа и привлечения дополнительной помощи.

Обстановка в Волчанске сейчас

На данный момент, в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Российские войска смогли зачистить территорию агрегатного завода и расширили зону контроля до реки Волчья, уничтожив остатки ВСУ, которые не успели выйти из окружения. Кроме того, подразделения ВСУ, зажатые в районе стадиона, были либо уничтожены, либо вытеснены. Сейчас эта часть города находится под огневым контролем российских войск, однако позиционные бои продолжаются.

Украинские войска не предпринимают активных контратак, что может свидетельствовать о значительных потерях и истощении резервов. Противник проводит эвакуацию раненых и одновременно перебрасывает подкрепления через реку Волчья, однако российская артиллерия и FPV-дроны наносят удары по этим колоннам, что значительно усложняет переброску сил.

Активность украинских FPV-дронов остается высокой, создавая российским войскам значительные трудности. Российская авиация и артиллерия круглосуточно работают по позициям противника, стремясь подавить его огневые точки и логистические маршруты.

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Прилёт ФАБ-3000М54 по вражеской цели в н.п. Липцы

 

По данным канала «Файтбомбер», удар наносился по пункту временной дислокации ВСУ, который располагался в многоэтажном доме. Отклонение бомбы от цели составило порядка десяти метров. На эффективность удара это не повлияло, «поскольку радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 составляет 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров».

Волчанск сегодня (Харьковское направление)

 

Однако, украинские войска, несмотря на понесенные потери, сумели продвинуться на северном участке Волчанска (Харьковское направление). По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили несколько позиций на северо-востоке города и продвинулись вдоль улицы Соборной. На улицах Гоголя и Олеся Досвитного также наблюдается активность украинских войск.

ВСУ нарастили частоту применения высокоточных американских бомб JDAM-ER, что создает дополнительные сложности для российских войск. Несмотря на авиаудары, российские подразделения закрепились в нескольких производственных зданиях на территории агрегатного завода, удерживая стратегически важные позиции.

Карта боевых действий на Украине сегодня. Новости СВО — 22.06.24 (Харьковское направление)

Харьковское направление - Карта СВО

Харьковское направление — 22.04.24 — Карта СВО

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Харьковское направление — другие участки

В районе Зеленого также продолжаются локальные боестолкновения. Подразделения ВС РФ активно наносят удары по укрепрайонам противника, расположенным вокруг Нескучного. Западнее Волчанска украинские формирования накапливают резервы в заказнике Великий лес в районе Избицкого, пока не предпринимая активных действий. Аналогичная ситуация наблюдается и в лесном массиве близ села Гатище.

По данным с мест, в районе Тихого продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские войска накапливают технику для дальнейшей переброски в Волчанск и усиления обороны. Российская авиация продолжает наносить удары по позициям украинских формирований, стремясь ослабить их боевой потенциал.

Новости СВО на Украине сегодня — 22.06.24

Херсонское направление

На Херсонском участке фронта без существенных изменений. Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра с использованием ФАБов, ОДАБов и ракет. Появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданских в Херсоне. Если не принять меры, ситуация может стать опасной для местных жителей. Российские силы стремятся поддерживать санитарные меры и контролировать распространение инфекции, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Узнайте больше:  Карта СВО сегодня - Авдеевское направление - 17.06.24

Запорожское и Южное Донецкое направления

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях продолжаются рутинные позиционные бои. Из новостей – сообщения об уничтожении вышки связи ВСУ в Запорожской области. О значительном продвижении пока говорить не приходится, но работа по разрушению инфраструктуры противника продолжается. Российские войска сосредотачиваются на усилении своих позиций и ведении артиллерийской подготовки.

Донецкое направление

Карловка - Карта СВО

Карловка — Карта СВО

На Донецком фронте продолжаются тяжелые городские бои в Красногоровке. ВСУ цепляются за свои позиции, и продвижение российских сил минимальное. Идут активные бои на подступах к Максимильяновке и Константиновке. Есть данные, что в районе дороги Угледар-Константиновка российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций, что может способствовать дальнейшему наступлению на этом участке.

С Авдеевского направления новостей немного. Бои в Карловке находятся в состоянии «тумана войны» — идут, но насколько российские войска продвинулись, сказать сложно. В Яснобродовке и Соколе продолжаются ожесточенные сражения. Продвижения здесь минимальные. Российские войска улучшили свои позиции между Александрополем (Розовкой) и Нью-Йорком. В целом, ситуация к западу от Горловки стабилизировалась. Предвестником скорого усиления боев на этом участке может стать эвакуация мирного населения Торецка, которую, по сообщениям, объявили украинские власти.

Артемовское направление

Часов Яр

Мкр — н. «Канал». Карта СВО

На Артемовском фронте продолжаются жестокие бои за Часов Яр, которые напоминают предыдущие сражения за Артемовск. Украинские военные сообщают, что ситуация в Часов Яре близка к критической. Этому способствуют не только большие потери с обеих сторон, но и активная работа ВКС РФ. Лобовые атаки российских войск продолжаются ежедневно в районе микрорайона Канал. По сообщениям с мест, ВС РФ продвигаются к городу с юга, со стороны сел у Торецка, где недавно произошел прорыв в районе КПП Майорское. Эта информация пока проверяется, но есть надежда на подтверждение успеха.

Северское направление

По оперативной информации с Северского участка, российские штурмовики закрепились на западной и восточной окраинах Раздоловки и продолжают мощные атаки. Одновременно ВС РФ продвигаются к Выемке, чтобы создать давление на более широком фронте. Активные боевые действия в этом районе направлены на укрепление контроля над стратегически важными населенными пунктами.

Краснолиманское и Купянское направления

На Краснолиманском направлении без значительных изменений. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и готовятся к возможным атакам со стороны ВСУ. На Купянском направлении также сохраняется относительно стабильная ситуация. Российская авиация и артиллерия работают по позициям противника, поддерживая давление на украинские войска и предотвращая их перегруппировку.

Что говорит противник

Мобилизационный ужас: украинцы прячутся дома, чтобы избежать бойни на фронтеNew York Times

Харьковское направлениеМногие украинские мужчины избегают выхода из дома, скрываясь от мобилизации, пишет издание со ссылкой на рассказы самих украинцев. Некоторые пользуются доставкой еды на дом, другие перемещаются исключительно на такси, чтобы не быть схваченными около дома и насильно не отправленными в ТЦК.

Издание также сообщает о группах в соцсетях, где жители крупных городов предупреждают друг друга о передвижении военкомов. Призывники носят с собой средства экстренного оповещения на случай насильственного захвата. Украинцы опасаются, что призыв в армию — «это билет в один конец», отмечает газета.

Трамп заявил, что Россия начала войну против Украины из-за разговоров о ее возможном вступлении в НАТО

Харьковское направление«В течение 20 лет я слышал, что если Украина вступит в НАТО, это будет настоящей проблемой для России. И я думаю, именно поэтому началась война», — сказал Трамп. Он считает, что Байден говорил «совсем неправильные вещи» о том, что «Украина пойдет в НАТО», а при его президентстве в 2017-2021 годах «разговоров о вторжении России на Украину не было» и «Россия не собиралась нападать на Украину». Недавно уже и Байден заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.

В прорыве армии России на Торецк виноваты командующий восточным фронтом генерал Содоль и главком ВСУ Сырскийзамглавы оборонного комитета Рады

Катра СВОВСУ потеряли позиции, которые удерживали с 2014 г., бои идут уже в Шумах и россияне близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк, утверждает нардеп Безуглая. По ее словам, украинская разведка предупреждала военных о планах россиян, но подготовленных фортификаций не было, а за сутки до возможного прорыва Содоль «снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло потери и имеет сниженную боеспособность».

«Сырский — сообщник или не контролирует ситуацию?» — пишет Безуглая.

Ранее продвижение на Торецк подтверждал военный аналитический ресурс Deep State. А Безуглая начала активно «мочить» главкома, как ранее делала с Залужным, который впоследствии был уволен.

Карта боевых действий СВО

Харьковское направление

Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн — Волчанск — Липцы

По данным портала LostArmour.info

 

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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