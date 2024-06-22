Карта СВО — 22.06.24 — Харьковское направление сегодня

Пока командование ВСУ медлило с началом полномасштабной контрнаступательной операции, сосредотачивая резервы и анализируя слабые места в обороне, на некоторых участках фронта образовались критические ситуации. В итоге часть резервов, планировавшихся для задействования на Харьковском направлении, пришлось отправить на другие участки фронта для тушения пожаров. Это привело к усложнению планов командования ОТГ «Харьков» и необходимости пересмотра направлений главного удара.

Стратегический выбор ВСУ: Липцы и Волчанск

Командование ВСУ сейчас стоит перед дилеммой: либо наступать под Липцами, либо под Волчанском. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы:

Липцы: В случае успеха противник сможет отодвинуть российские войска с господствующих высот в районе Липцов, что значительно снизит угрозу Харькову. С военной точки зрения это будет значительное достижение, однако с точки зрения пропаганды и восприятия среди западных партнеров такой успех будет труднее подать как значительную победу. А между тем на Липцовском направлении после неудачной попытки прорыва в сторону населенного пункта Глубокое интенсивность контратак со стороны ВСУ снизилась. Противник подтягивает резервы и готовится к новому удару. Активность украинских FPV-дронов остается высокой, создавая российским войскам значительные трудности. Российская авиация и артиллерия круглосуточно работают по позициям противника, стремясь подавить его огневые точки и логистические маршруты.

Волчанск: Успех в Волчанске не окажет существенного влияния на линию фронта, но создаст мощный медийный эффект. Такой успех можно будет широко осветить на международных форумах, включая саммит НАТО, что имеет большое значение для поддержания морального духа и привлечения дополнительной помощи.

На данный момент, в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Российские войска смогли зачистить территорию агрегатного завода и расширили зону контроля до реки Волчья, уничтожив остатки ВСУ, которые не успели выйти из окружения. Кроме того, подразделения ВСУ, зажатые в районе стадиона, были либо уничтожены, либо вытеснены. Сейчас эта часть города находится под огневым контролем российских войск, однако позиционные бои продолжаются.

Украинские войска не предпринимают активных контратак, что может свидетельствовать о значительных потерях и истощении резервов. Противник проводит эвакуацию раненых и одновременно перебрасывает подкрепления через реку Волчья, однако российская артиллерия и FPV-дроны наносят удары по этим колоннам, что значительно усложняет переброску сил.

Однако, украинские войска, несмотря на понесенные потери, сумели продвинуться на северном участке Волчанска (Харьковское направление). По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили несколько позиций на северо-востоке города и продвинулись вдоль улицы Соборной. На улицах Гоголя и Олеся Досвитного также наблюдается активность украинских войск.

ВСУ нарастили частоту применения высокоточных американских бомб JDAM-ER, что создает дополнительные сложности для российских войск. Несмотря на авиаудары, российские подразделения закрепились в нескольких производственных зданиях на территории агрегатного завода, удерживая стратегически важные позиции.