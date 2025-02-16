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Кураховское направление. 16.02.25. Карта и сводка СВО

Кураховское направление. Окружение завершено. Новости сегодня. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 7:41 16.02.2025

Кураховское направление. Ситуация на 16.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Кураховском направлении российские штурмовые группы перешли в наступление широким фронтом, ликвидируя так называемый «Кураховский карман». Наши войска успешно прорвали оборону противника и продвинулись к ключевым населённым пунктам: Улаклы, Константинополь и Богатырь.

Противник оказывает упорное сопротивление, но его позиции быстро разрушаются под натиском наших атакующих подразделений. Генштаб ВСУ отдал приказ о выходе из кармана, однако это приводит лишь к хаотичному оставлению позиций, что значительно снижает их шансы на успех мероприятия. По сути, отойти пока не поздно, они еще могут из Богатыря и если очень повезёт из Константинополя. Все подразделения ВСУ которые находятся восточнее — обречены.

Кураховское направление. Сводка СВО от 16.02.25

Наши штурмовики прорвались на окраины Улаклы, атакуя с юго-востока и востока, а также закрепились в Константинополе, создав серьёзную угрозу для группировки противника. Это создало условия для полного окружения украинских формирований в данном районе.

Одновременно со штурмом населённых пунктов наши части проводят зачистку отдельных очагов сопротивления в посадках восточнее Улаклы. Противник теряет контроль над ключевыми рубежами и вынужден отступать, оставляя за собой потери в живой силе и технике.

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У Богатыря идёт ожесточённый бой за опорный пункт на трассе, который прикрывает подступы к населённому пункту. Наши штурмовые группы методично выбивают противника, не давая ему возможности стабилизировать ситуацию. Противник понимает стратегическое значение этого участка и предпринимает попытки контратаковать, но его усилия остаются недостаточными для остановки нашего продвижения. Посёлок Разлив, восточнее, находится в оперативном окружении и положение гарнизона в нём — безнадёжно.

Кураховское направление. Сводка и карта СВО от 16.02.25

Кураховское направление. Сводка и карта СВО от 16.02.25

«Кураховский карман» фактически прекратил своё существование. Информационные источники противника мрачно вещают о неминуемой гибели большинства их подразделений, если они не смогут вовремя отступить или получить подкрепления. Однако отступление происходит под обстрелом, что критично снижает их шансы на успех. Одновременно со штурмом населённых пунктов наши подразделения проводят зачистку отдельных очагов сопротивления в посадках восточнее Улаклы и Константинополя. Это всё, что известно о ситуации в Кураховском кармане к этому часу.

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На правом берегу реки Оскол российские штурмовые группы продолжают расширять зону контроля в районах Двуречной и Западного. Это значительно осложняет манёвры украинских формирований и создаёт предпосылки для форсирования реки в будущем. Противник активно вводит в бой резервы, чтобы сохранить обороноспособность, но наши атакующие подразделения успешно продвигаются, создавая угрозу окружения для его группировки.

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Сводка и Карта СВО от 16.02.25. Кураховское направление

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