Курская область. Ситуация на 08.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении обстановка остаётся крайне напряжённой. Украинские формирования продолжают активные действия в районе Махновки, Черкасской Конопельки и Фанасеевки. За последние сутки противник сумел закрепиться в лесных массивах севернее Черкасской Конопельки, что привело к её частичному захвату. Также украинские силы контролируют Фанасеевку, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения.

Этот успех открывает ВСУ возможность попытаться очистить оставшиеся районы Махновки и продвинуться к населённому пункту Плёхово. Если им это удастся, все наши достижения с сентября будут полностью нивелированы. На данный момент река Псёл служит естественным барьером, но удар со стороны Сумской области может изменить ситуацию.

Курская область. Сводка СВО от 08.02.25

Комплексная атака

В районе Фанасеевки и Черкасской Конопельки продолжаются ожесточённые боевые действия. Лесополосы стали основным полем сражений, где 11-я бригада ВДВ России методично очищает территорию от противника. Недавно группа из 15 украинских военнослужащих, пытавшихся укрепиться в лесном массиве, была уничтожена точечным артиллерийским ударом.

Несмотря на усилия украинских войск, лесополки у железной дороги и Русская Конопелька полностью освобождены нашими частями. Противник всё ещё пытается организовать оборону в Черкасской Конопельке, но его действия носят хаотичный характер.

Курское направление находится под пристальным вниманием мировых политиков. Ожидается встреча между Трампом и Зеленским на следующей неделе, где украинское командование, скорее всего, будет представлять свои успехи как пример эффективного контроля ситуации на фронте. Это создаёт дополнительное давление на наши войска, так как противник стремится использовать каждый свой успех для усиления позиций.

Курская область

Наши части продолжают героически сопротивляться, несмотря на численное преимущество противника. Особую благодарность заслуживают объединённые усилия 11-й бригады ВДВ, добровольческого формирования «Ахмат», спецназа «Ветераны» и «Невский». Их слаженная работа позволяет нам сохранять ключевые рубежи.

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Перспектива развития событий на Курском направлении зависит от действий обеих сторон. Противник активно готовится к новым атакам, стягивая силы в Сумской области и накапливаясь вокруг Суджи. Наши части, в свою очередь, готовятся к отражению возможных ударов, используя авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание уделяется укреплению обороны вдоль реки Псёл, которая пока остаётся важным естественным препятствием для украинских войск.

Торецк освобождён

В результате активных наступательных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск (Торецк) Донецкой Народной Республики. Этот стратегический пункт стал воротами в оккупированную Киевом северную часть ДНР, где находятся крупные города Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Город давался нелегко. Наши воины методично продвигались, тесня противника с разных направлений: с востока — со стороны Пивничного (Кирова) и Пивденного (Ленинского), а затем надавили с юга и юго-запада через Нью-Йорк (Новгородское). Решающий удар был нанесён сегодня после захвата шахты «Торецкая», которая превратилась в руины после семимесячных боёв.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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