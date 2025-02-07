Торецк (Дзержинск). Ситуация на 09.12.24, Новости сегодня. Карта СВО. В результате активных наступательных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск (Торецк) Донецкой Народной Республики. Этот стратегический пункт стал воротами в оккупированную Киевом северную часть ДНР, где находятся крупные города Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Город давался нелегко. Наши воины методично продвигались, тесня противника с разных направлений: с востока — со стороны Пивничного (Кирова) и Пивденного (Ленинского), а затем надавили с юга и юго-запада через Нью-Йорк (Новгородское). Решающий удар был нанесён сегодня после захвата шахты «Торецкая», которая превратилась в руины после семимесячных боёв.

Торецк. Сводка СВО от 01.02.25

Значение освобождения

Освобождение Дзержинска открывает перед нашими войсками новые возможности. Теперь Горловка, ранее подвергавшаяся интенсивным обстрелам, сможет немного передохнуть. Противник, потеряв значительные силы и технику, уже неспособен эффективно угрожать этому важному городу. Однако нельзя исключать попыток террора местного населения с использованием западных средств поражения, таких как Хаймарс и «Цезарь».

Наши части продолжают наступление, пробиваясь к Константиновке через Часов Яр. Когда две группировки встретятся, начнётся генеральное сражение за освобождение всего Донбасса. Главное сражение за регион ещё впереди, но достигнутые успехи говорят о высокой боеспособности наших войск.

Потери противника (Торецк)

За пять месяцев боёв за Дзержинск украинские войска понесли колоссальные потери. По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих, что составляет около 70% их группировки. Уничтожено более 240 танков и бронемашин, а также более 340 единиц полевой артиллерии и минометов.

Противник стянул в этот район восемь бригад, включая наиболее мотивированные националистические формирования, такие как бригада «Азов» признанная в Росиии террористической организацией . Более 50 квадратных километров плотной городской застройки и 139 квадратных километров территории были успешно освобождены нашими войсками. Общее продвижение составило более 13 километров в глубину обороны противника.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюбе. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

Инфраструктура обороны противника

Киевский режим превратил Торецк в мощный укреплённый район с развитой сетью подземных коммуникаций. Почти каждое здание представляло собой долговременную огневую точку, оборудованную инженерными сооружениями. Для защиты использовались терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города.

За каждый метр территории шли упорные бои, но наши войска показали пример безупречного выполнения задач.

Подготовка к новым операциям

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождать остальные населённые пункты Торецкой агломерации. Всего в состав городской общины входило 11 населённых пунктов, которые теперь возвращаются под контроль легитимных властей ДНР.

Полное освобождение этого региона создаст благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Константиновку и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ. Командование принимает меры по усилению позиций и подготовке к следующим этапам операции. Ситуация развивается в пользу наших войск, несмотря на возможное сопротивление противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 66