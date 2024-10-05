Курская область. Ситуация на 05.10.24. Карта СВО. На протяжении последних суток Курское направление продолжало оставаться одной из ключевых зон активных боевых действий. Российские войска проводят операции с целью удержания стратегических позиций и отражения атак противника, используя артиллерию, танки и авиацию. Основные события произошли в районах Глушковского, Кореневского и Суджанского районов, где российские подразделения продолжают активно сдерживать попытки украинских сил прорваться через государственную границу.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 20 200 военнослужащих, 135 танков и значительное количество другой техники. Российские войска продолжают планомерное наступление, выбивая противника с захваченных территорий. Однако обстановка остаётся напряжённой. Противник продолжает перегруппировку и стягивание сил к границе с Глушковским районом, что может свидетельствовать о подготовке нового удара.

ВСУ продолжают попытки удерживать огневой контроль над стратегическими пунктами, включая переправы через реку Сейм, что важно для возможного развертывания дальнейших наступательных операций. Несмотря на значительные потери, украинская армия продолжает перебрасывать технику западного производства в зоны боевых действий.

Курская область 05.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Глушковский район

Артиллерия группировки «Север» наносила удары по сосредоточению сил ВСУ на участке госграницы и в Сумской области. В ходе боевых действий российские войска отразили две контратаки противника численностью до двух взводов ( 60 человек). Противник пытался прорвать российские оборонительные позиции, однако благодаря слаженным действиям пехоты и поддержке артиллерии атаки были успешно отбиты. В результате боевых действий было уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, а также шведская САУ «Арчер» в районе н.п. Мелячиха.

Противник понёс значительные потери в живой силе и технике, что лишает его возможности наращивать наступательные действия в этом районе. По данным разведки, ВСУ продолжают перебрасывать резервы в этот район, пытаясь усилить свои позиции, но пока все попытки заканчиваются неудачей.

Десантники из 83-й одшбр показали себя особенно эффективно в контратакующих действиях, пополняя обменный фонд за счёт захваченных пленных. Артиллерийские обстрелы по позициям противника продолжаются без пауз, что не позволяет украинской армии перегруппироваться и критично мешает продвижению ВСУ.

Кореневский район

Подразделения 106-й дивизии совместно с мотострелками 1427-го полка окончательно выбили ВСУ из села Медвежье, подтвердив факт полного контроля над населенным пунктом. Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, село было освобождено, а противник понёс серьёзные потери. Эти действия позволили не только расширить зону контроля, но и нарушить линии снабжения украинских сил, которые пытаются удерживать стратегически важные высоты.

Управляемым вооружением с дрона был поражен ПВД ВСУ в Ольговке. Противник не оставляет попыток закрепиться в селе и атаковать позиции ВС РФ севернее.

В районе села Весёлое продолжается зачистка лесополос, где противник попытался закрепиться, однако был вынужден отступить под давлением артиллерии и ударов с воздуха. ВСУ пытались прорваться в новых направлениях силами нескольких батальонов резерва, однако были отброшены российскими войсками. Российские войска продвинулись на 4000 метров, что значительно улучшило позиции в приграничной зоне.

В Сумской области российские войска поразили ракетным ударом скопление личного состава и автомобильной техники противника в лесополосе в районе Бондаревщины. После прилета на месте удара также наблюдалась вторичная детонация боекомплекта.

Суджанский район

В этих районах продолжаются ожесточённые боевые действия. Основные усилия сосредоточены на направлении населённого пункта Плехово, где российские войска отбили несколько вражеских атак и уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также четыре пункта управления БпЛА и три артиллерийских орудия.

ВСУ пытались провести новый прорыв через границу группировкой до 10 батальонов (21 омбр, 17 отбр, 95 одшбр и другие), но введённые резервы не смогли изменить ситуацию на фронте. Позиции противника подверглись массированным ударам российской артиллерии и авиации, что вынудило ВСУ отступить, оставив значительные потери.

Российская авиация наносит удары по выявленным местам скопления личного состава ВСУ в Русском Поречном, Богдановке и Колмакове. На рубеже Борки — Плехово продолжаются тяжелые боестолкновения на подступах к последнему.

Военнослужащие группировки «Север» продолжают оказывать гуманитарную помощь населению приграничных деревень Курской области, обеспечивая водой и продуктами питания.

Дорога в направлении Коренево усеяна техникой ВСУ

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Карта боевых действий. Курская область — 05.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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