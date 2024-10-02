Курская область. ВС РФ развивает наступление. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 02.10.24. Карта СВО. На Курском направлении российские войска продолжают развивать наступление и удерживать контроль на ключевых участках. Основные боевые действия сосредоточены в Глушковском районе и на южных рубежах Суджанского района, где российская бронегруппа активно атаковала позиции ВСУ.

Противник не оставляет попыток укрепиться на стратегических позициях, однако по прежнему несёт значительные потери в бронетехнике и личном составе. Под огневым контролем российских войск оказались участки границы и лесополосы, где ранее закрепились украинские подразделения. Активно применяются удары артиллерии и авиации, что приводит к сокращению возможностей ВСУ по организации обороны.

Основные сражения разворачиваются у Плехово, где российские силы отбили несколько атак противника, нанеся удары по его бронетехнике и личному составу. На участке между Плехово и Борками ВС РФ удалось восстановить контроль над лесополосами и частью границы, продвинувшись к югу от этих рубежей. Противник, несмотря на значительные потери, продолжает попытки атаковать в окрестностях Весёлого, однако закрепиться на этих рубежах ему не удалось.

Курская область 02.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Глушковский район

На направлении Глушково украинские войска снова пытаются прорваться к позициям российской армии в районе населённого пункта Весёлое, однако российские подразделения успешно отбивают атаки. Уничтожены несколько единиц бронетехники противника, включая танк Leopard 2A6, что подтверждает высокую интенсивность боёв на этом участке. Одновременно с этим продолжаются атаки ВСУ в районе Медвежьего, но противник не может укрепиться на новых позициях из-за постоянных ударов российской артиллерии и авиации.

Кадры отражения прорыва ВСУ к Глушково и уничтожение техники врага

Наши разведчики дронами выявили движение бронетехники ВСУ в Курском приграничье, движущейся к Веселому. По оккупантам был открыт огонь, в результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ вместе с экипажами были уничтожены. При это одна из БМП прорвалась с запада за Весёлое, где и была сожжена.

Кореневский район

В районе Кремяного украинские силы продолжают накапливаться в лесополосах, однако их атаки сдерживаются ударами российских ВКС, применяющих ФАБы с УМПК по выявленным позициям ВСУ. Противник пытается укрепиться в восточной части района, однако на данный момент ситуация остаётся контролируемой российскими подразделениями.

Операция у Плехово

На южных рубежах Суджанского района российская бронегруппа предприняла наступление на позиции украинских сил к югу от Плехово и Борок. Российские войска заняли несколько ключевых лесополос, а также восстановили контроль над частью границы от Кучерова до балки Бродина. Противник на этом участке также понёс значительные потери, но не оставляет попыток вернуть утраченные позиции, что требует дальнейших активных действий ВС РФ на этом участке.

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Карта боевых действий. Курская область — 02.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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