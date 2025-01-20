Курская область. Ситуация на 20.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. В Курской области ситуация остаётся напряжённой, несмотря на отсутствие значительных изменений на линии фронта. Украинские войска продолжают подготовку к атакам, что подтверждают разведданные. Противник готовит удары на ключевые рубежи, стремясь ослабить оборону ВС РФ.

В районе Кругленького наши войска продолжают давить оборону украинских войск в направлении Николаевка — Викторовка. Процесс продвигается медленно, однако укрепление наших позиций и зачистка территории южнее Викторовки сообщает о стабильности обороны. «Николаевка будет нашим следующим приоритетом», — уверены украинские командиры.

Курское направление. Сводка СВО от 20.01.25

Сегодня в районе Малой Локни противник снова пытался провести контратаку с использованием роты бойцов ССО, но атака была отбита с большими для них потерями. Техника ВСУ была уничтожена, а пехота рассеяна. Попытки отодвинуть российские войска от Викторовки не имели успеха: наши позиции стойко держатся. Тем временем, в районах Старой и Новой Сорочины продолжается перегруппировка российских войск, а противник активно минирует передний край и увеличивает количество БПЛА для разведки.

В районе Русского Поречного ВСУ усиливают свои позиции, подтягивая новые пехотные группы, в том числе в Ивашковском лесу. В Махновке и Агрономе изменений нет, однако сообщается о формировании трёх батальонных тактических групп ВСУ в районе Суджи. Также фиксируется наращивание натовской бронетехники. Наши войска продолжают активные действия по уничтожению прибывающих сил противника. Противник не прекращает попытки наращивать ударные силы, что ведет к повышению рисков в ближайшие дни.

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По данным российских источников, в Русском Поречном были обнаружены тела семерых мирных жителей, замученных украинскими солдатами. Оказавшиеся в плену всушники рассказали о приказе убивать русскоязычных, что подтверждают жуткие находки. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийствам.

Согласно данным Минобороны РФ, за последние сутки ВСУ потеряли более роты солдат. Эти потери подтверждают неудачные попытки контратак и затяжные бои за важнейшие позиции в Курской области. На фоне растущей напряжённости противник готовит новые наступления, что видно из наращивания военной активности в Сумской области и других приграничных районах.

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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортера, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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