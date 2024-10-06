Курская область. Ситуация на 06.10.24. Карта СВО. Курское направление продолжает оставаться одной из наиболее активных зон боевых действий на сегодняшний день. Украинские вооружённые силы не оставляют попыток закрепиться на ряде рубежей, несмотря на значительные потери. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют устойчивость и продолжают проводить контратаки, нацеленные на уничтожение техники и живой силы противника, а также на сдерживание прорывов на новых участках фронта.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести активные наступательные действия на ряде направлений. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки были нанесены удары по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, подразделений территориальной обороны и нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Плехово и Новый Путь. При этом российские силы не только успешно сдерживают контратаки противника, но и наносят значительные потери в живой силе и технике.

Общие потери украинских войск на Курском направлении с начала боевых действий составляют более 20 650 человек убитыми и ранеными, уничтожено 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 885 боевых бронированных машин и более 170 артиллерийских орудий. Враг теряет свою боеспособность, и его возможности для дальнейших наступательных действий значительно ослаблены.

Курская область 06.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Село Веселое в центре внимания как российской, так и украинской стороны. Вокруг него развернулись серьёзные боевые действия. Украинские войска, используя лесополосы к юго-востоку от Веселого, подтягивают беспилотные летательные аппараты для разведки и ударов по российским позициям. Однако, российская артиллерия эффективно ведёт огонь по вражеским подразделениям, регулярно уничтожая технику и личный состав ВСУ.

Российская авиация продолжает уничтожать критически важные элементы украинской боевой машины. В районе Дибровой была уничтожена гаубица M777, которая вела огонь по российским позициям. Удары также были нанесены по позициям украинских войск в Волфино, Бондаревщине и Катериновке, что существенно замедлило продвижение ВСУ на данном участке фронта.

Глушковский район

На линии Любимовка – Обуховка продолжаются интенсивные боестолкновения. Украинские войска несколько раз пытались продвинуться в этих районах, но их атаки были отбиты. Российские беспилотные летательные аппараты эффективно использовались для обнаружения и уничтожения бронетехники противника. В частности, западнее Кремяного, один из бронеавтомобилей ВСУ был поражён и перевернулся, что позволило добить экипаж, выживший после удара.

Суджанский район

Украинские формирования неоднократно пытались прорвать российскую оборону в районе Камышевки и Плехово, однако все атаки были отражены. Российская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по украинским тыловым объектам в населённых пунктах Гуево, Меловое и Колмаково. Разрушение инфраструктуры, используемой ВСУ для снабжения и переброски резервов, ослабляет наступательный потенциал украинских сил.

За последние сутки подразделениями российских войск были отражены две атаки ВСУ в направлении Любимовки и Обуховки, а также предотвращены прорывы в направлении Камышевки и Плехово. Потери ВСУ за сутки составили более 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль.

Поражение резервов ВСУ

Российская авиация и ракетные войска продолжают наносить удары по резервам и районам сосредоточения украинских сил. За минувшие сутки поражены позиции 21-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, а также подразделений морской пехоты ВСУ в Сумской области. В результате этих ударов уничтожены до 16 единиц бронетехники, включая танк и несколько боевых машин пехоты. Особенно важным событием стало уничтожение французской самоходной артиллерийской установки «Caesar» и украинской САУ «Богдана», что лишило противника возможности вести прицельный артиллерийский огонь.

В Сумской области точным ракетным ударом поражена колонна ВСУ из 12 ББМ, 5 пикапов и около 80 личного состава

Примечательно, что ВСУ теряют значительное количество личного состава и техники. Это может свидетельствовать о нехватке резервов и средств снабжения у украинских войск, что в перспективе ослабит их возможности для активных боевых действий. Учитывая текущие потери и разрушения, украинским войскам придётся сосредоточиться на удержании имеющихся позиций, в то время как российские силы будут продолжать наступательные операции, нанося удар за ударом по ослабленному противнику.

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Карта боевых действий. Курская область — 06.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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