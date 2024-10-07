Курская область. Ситуация на 07.10.24. Карта СВО. 6 августа 2024 года Вооружённые Силы Украины начали массированное наступление на Курскую область, применяя мобильные штурмовые группы. За два месяца боевых действий под их контролем остаются город Суджа и несколько населённых пунктов в окрестностях.

ВСУ удалось создать новый плацдарм в районе посёлка Весёлое, южнее Глушково. Тем не менее, в результате контратак Вооружённых Сил Российской Федерации площадь, находящаяся под контролем ВСУ, сократилась до 822 км², что на 142 км² меньше по сравнению с 6 сентября, когда этот показатель составлял 964 км².

На текущий момент ситуация в Курской области остаётся крайне напряжённой. Общая протяжённость линии фронта на данном участке составляет порядка 112 километров. Украинские силы удерживают полосу длиной около 47 км с юга на север и 29,5 км с запада на восток. Согласно оперативным данным Министерства обороны России, украинская группировка на этих рубежах насчитывает около 30 тысяч человек, что эквивалентно примерно двум с половиной мотострелковым дивизиям Советского времени.

В составе группировки ВСУ находятся 12 пехотных и одна танковая бригада, что создаёт высокую концентрацию войск на сравнительно небольшом участке фронта — около 8 км на одно соединение. Однако, такая плотность войск существенно превышает стандартные нормы, рекомендованные НАТО, где пехотной бригаде рекомендуется держать полосу обороны не более 20 км.

Украинские войска продолжают удерживать ряд населённых пунктов, однако российские силы активно ведут контратаки и восстанавливают контроль над ранее потерянными территориями. Ожесточённые боевые действия разворачиваются по всему фронту, включая ключевые районы Глушковского и Кореневского направлений.

Курская область 07.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Российские войска отразили атаку ВСУ на посёлок Весёлое, в которой участвовало до взвода украинских войск. В результате успешных контратак российских сил удалось восстановить контроль над рядом позиций в районе Медвежьего, вероятно, частично противник был уничтожен и отброшен в сторону Сумской области.

Украинские войска, используя лесополосы к юго-востоку от Веселого, используют беспилотные летательные аппараты для разведки и ударов по российским позициям. Однако, российская артиллерия эффективно ведёт огонь по вражеским подразделениям, регулярно уничтожая технику и личный состав ВСУ.

В то же время, украинские источники сообщают, что ВС РФ провели контратаку и захватили два опорных пункта у Весёлого. Однако активность ВСУ сохраняется в южной части Глушковского района, в районе Тёткино, хотя пока украинская армия на этом участке преимущественно ведёт оборонительные действия.

В районе Дибровой была уничтожена гаубица M777, которая вела огонь по российским позициям. Удары также были нанесены по позициям украинских войск в Волфино, Бондаревщине и Катериновке, что существенно замедлило продвижение ВСУ на данном участке фронта.

Глушковский район

На линии Любимовка – Обуховка продолжаются интенсивные боестолкновения. Украинские войска несколько раз пытались продвинуться в этих районах, но их атаки были отбиты. Российские беспилотные летательные аппараты эффективно использовались для обнаружения и уничтожения бронетехники противника.

Суджанский район

Украинские формирования неоднократно пытались прорвать российскую оборону в районе Камышевки и Плехово, однако все атаки были отражены. Российская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по украинским тыловым объектам в населённых пунктах Гуево, Меловое и Колмаково. Разрушение инфраструктуры, используемой ВСУ для снабжения и переброски резервов, ослабляет наступательный потенциал украинских сил.

За последние сутки подразделениями российских войск были отражены две атаки ВСУ в направлении Обуховки.

В районе Суджи российская авиация регулярно наносит удары по скоплениям войск противника в населённых пунктах Русское Поречное, Богдановка и Колмаково. На рубеже Борки — Плехово продолжаются интенсивные боестолкновения.

На кореневском участке фронта проводятся зачистки лесных массивов. Российские силы продолжают наступление, особенно в районах южнее Кремяной, Шептуховки и Любимовки. Однако наступательные действия ВС РФ пока не дали ощутимых результатов, несмотря на активное применение авиации, артиллерии и дронов.

Общая ситуация на фронтах

В последние недели всё больше аналитических материалов и сообщений из различных источников указывают на критическое положение Вооружённых Сил Украины. Многочисленные западные и украинские военные эксперты акцентируют внимание на таких проблемах, как значительный дефицит резервов, массовое дезертирство, а также провалы в мобилизационных кампаниях, что усугубляет боевую ситуацию на фронте.

Российские войска продолжают наступление, создавая угрозу прорыва обороны и дальнейшего продвижения вглубь обороняемой противником территории. Если российская армия реализует план выхода на рубежи Днепра и Запорожья, это станет серьёзным ударом по логистике и боеспособности украинских войск, а также создаст угрозу для удержания крупных промышленных центров на юго-востоке Украины.

Особо стоит отметить провалы украинских частей на отдельных участках фронта, например, под Угледаром. 72-я бригада ВСУ понесла значительные потери, и её отступление показывает критическое состояние многих украинских подразделений, что приводит к краху всей оборонительной стратегии Киева.

Узнайте больше:

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Курская область. ВДВ продолжают наступление

Курская область. Обострение ситуации и потери ВСУ

Карта боевых действий. Курская область — 07.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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