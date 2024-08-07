Курская область. Прорыв ВСУ день Второй. Хроника событий

Новости СВО. Курская область 08.08.24. Ситуация на Курском фронте остаётся напряжённой, боестолкновения продолжаются на нескольких участках. Войска ВСУ активно предпринимают попытки расширения контролируемой территории в Курской области. Войска противника продолжают активно стягиваться в Юнаковскую сельскую общину в Сумской области, концентрируясь в Юнаковке и Киянице, готовые к выдвижению для удержания плацдарма в Курской области.

Украинские формирования используют тактику связывания боем наших опорных пунктов, при этом группы прорыва и ДРГ движутся дальше, делая акцент на скорости. Такая тактика уже применялась осенью 2022 года при наступлении на Харьковскую область. Однако удержание захваченных таким образом территорий будет сложной задачей.

Под постоянными ударами артиллерии и авиации наладить логистику на оккупированных территориях практически невозможно, что ставит под сомнение долгосрочную эффективность таких наступательных операций.

День Первый (07.08.24) Узнайте больше —

Итак, положение дел по состоянию на полночь 08.08.24:

Северо-западное направление — ВСУ достигли окраин Леонидовки, продолжая наступление по трассе Рыльск — Суджа. В районе Леонидовки украинские формирования ведут бой с российскими войсками.

ВСУ достигли окраин Леонидовки, продолжая наступление по трассе Рыльск — Суджа. В районе Леонидовки украинские формирования ведут бой с российскими войсками. Николаево-Дарьино — Нижний Клин — На этом участке ВСУ продвинулись более чем на три километра, захватив Обуховскую, Покровское, Толстый Луг и Любимовку.

— На этом участке ВСУ продвинулись более чем на три километра, захватив Обуховскую, Покровское, Толстый Луг и Любимовку. Юго-восточное направление — ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа», важный объект для транзита газа в Европу через территорию Украины. Этот объект находится недалеко от одноимённого пропускного пункта.

— ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа», важный объект для транзита газа в Европу через территорию Украины. Этот объект находится недалеко от одноимённого пропускного пункта. Бои за Суджу — Интенсивные столкновения продолжаются в западном пригороде Суджи, Гончаровке. ВСУ сохраняют контроль над оставшимся участком трассы 38К-004. Суджа подвергается наиболее массированным обстрелам. Список населенных пунктов временно занятых противником Горналь, Гурево, Кириловка, Меловой, Олешня, Свердликово, Александрия, Нижний Клин, Зеленый Шлях, Толстый Луг, Любимовка, Николаево-Дарьино, Дарьино. Противник может направить усилия на захват Курской АЭС в Курчатове, что требует преодоления сопротивления в Судже и продвижения на север. Вероятный маршрут пролегает через Малую Локлю и Льгов. В Льгове укрепляются оборонительные рубежи и проводится эвакуация населения. Для обеспечения безопасности Курской АЭС туда переброшены отряды Росгвардии, а также специалисты из ССО и ФСБ. Подготовка ВСУ к возможному вторжению По сообщениям лояльных источников, проживающих в тылу противника, значительные силы ВСУ движутся по северу Киевской области со вчерашнего дня. В составе колонн замечены колесные бронемашины, тралы с замаскированными боевыми машинами пехоты и транспорт с личным составом. Эти силы движутся в направлении Черниговской области, что предполагает их возможное задействование в планируемом вторжении на нашу территорию. Параллельно, противник продолжает переброску сил в Шосткинский район Сумской области, особенно в район населённого пункта Глухов. Эти перемещения указывают на подготовку к новой атаке по направлению к Рыльску. Целью данной атаки, вероятно, является выход к автодороге E38, ведущей к Курчатову, что может обеспечить противнику стратегическое преимущество. Белый дом заявляет, что Украина заранее не сообщала США о вылазке в Курскую область и ее целях США заранее не знали о планах рейда ВСУ в российской Курской области и планируют связаться с украинским командованием, чтобы понять цели этих действий, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

ДОПОЛНЕНО — 00:30

Обстановка в Курской области, особенно в Суджанском и Кореневском районах, продолжает оставаться напряженной. Вечером власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации и продолжают эвакуацию населения из нескольких населенных пунктов. Однако благодаря усилиям удалось частично стабилизировать ситуацию, остановив продвижение разрозненных диверсионно-разведывательных групп противника. Обстановка в Судже Украинские силы заняли западную часть Суджи. Линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы, расположенной в низине. Российские войска, включая отряды местного ополчения, обороняют восточную часть города, поддерживая рубежи вдоль железнодорожных путей. Весь день мирное население покидало разрушенный город, а вечером на восточном выезде зафиксирована активность украинских ДРГ, начались стрелковые бои. Узнайте больше: Котёл для ВСУ под Нью Йорком На северо-западном участке российские войска успешно отразили атаку украинских формирований на трассе Рыльск — Суджа неподалеку от рабочего поселка Коренево, заставив противника отступить. Судя по всему, украинские силы пытаются пробиться к Малой Локне, чтобы затем по трассе двинуться в направлении Льгова. В Льгове уже оборудуют дополнительные рубежи обороны и проводят эвакуацию населения. Несмотря на активную переброску российских подкреплений и резервов, численное превосходство украинских сил и их военный потенциал остаются значительными. ВСУ готовят второй эшелон для ввода в бой и концентрируют силы на других направлениях Курской области. Противник намерен закрепиться в захваченных населенных пунктах, используя инженерную технику. Следим за развитием событий… Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 08.08.24

Несмотря на то, что основное внимание сосредоточено на противостоянии в Курской области, наши военные продолжают бои на других участках фронта.

Купянское направление

ВС РФ продвинулись на юго-запад у Песчаного, поражая перевалочный пункт противника в Кругляковке. Расширили зону контроля северо-западнее Песчаного, выбив противника с высот и улучшив тактическое положение.

Харьковский фронт

Интенсивные бои идут в Волчанске, есть небольшое продвижение. ВСУ концентрируют силы в районе Старицы, наши войска наносят предупреждающие удары и предотвращают прорывы. В районе Липцов армия РФ удерживает контроль над позициями юго-восточнее Глубокого.

Херсонский участок

ВСУ создают укрепления ближе к воде на правом берегу. Ночью наша артиллерия работала по прибрежной зоне и накрыла группы ВСУ в малоэтажной застройке.

Запорожское направление

ВС РФ продвинулись от Вербового и зачистили опорный пункт вдоль дороги Вербовое-Работино, выровняв фланг. Обе стороны активно используют дроны. Российская артиллерия наносит удары по объектам у Пятихаток и Малой Токмачки.

Торецкое направление

Хорошие новости. ВСУ оставили часть позиций под Новгородским (Нью-Йорком), чтобы избежать окружения. ВС РФ продвинулись еще на пару улиц, зачищая левый фланг. Есть успехи в Дружбе, в Кирово зачистили восточную часть и вышли к шахте Северная.

Артемовский участок

В Часов Яре идут ожесточенные бои в районе урочища Орлова и микрорайона Новый. Войска пытаются закрепиться вдоль канала от Калиновки до Ивановского, готовясь зайти с юга в микрорайон Новый.

Южно-Донецкий участок

ВС РФ продолжают наступление, выходя за границы Урожайного на север. Авиация и артиллерия наносят удары по объектам ВСУ.

Донецкий фронт

Бои идут в пригороде Красногоровки. ВС РФ продвигаются севернее и южнее реки Лозовая, выбивая ВСУ к Жуковскому водохранилищу. Контроль над зоной южнее Лозовой позволяет наносить удары по Курахово. Южнее войска продвинулись между Красногоровкой и Марьинкой, достигнув ставка Парижской Коммуны и фермы севернее. Удалось улучшить позиции в юго-восточной части Константиновки. Российская авиация бьет по районам шахты Южнодонецкая и Водяному.

Авдеевское направление

ВС РФ ведут бои за Желанное, закрепляясь на восточной окраине на территории сельхозпредприятия. Продвигаются в Лисичном, Ивановке, Сергеевке и почти подконтрольном Весёлом, нацеливаясь на Гродовку.

Северское направление

ВС РФ вышли на южную окраину Переездного, усилив работу авиации и артиллерии по позициям ВСУ в Верхнекаменском и районе Белой Горы. Штурмовики пытаются продвинуться со стороны Ивано-Дарьевки к Выемке.

Краснолиманское направление

В районе Макеевки наши войска форсировали реку Жеребец и закрепились на её правом берегу. ВСУ наносят удары с высот западнее Макеевки, пытаясь замедлить продвижение.

Карта боевых действий СВО на Украине 08.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

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