Курская область. Прорыв ВСУ день Второй. Хроника событий

Новости СВО. Курская область 08.08.24. Ситуация на Курском фронте остаётся напряжённой, боестолкновения продолжаются на нескольких участках. Войска ВСУ активно предпринимают попытки расширения контролируемой территории в Курской области. Войска противника продолжают активно стягиваться в Юнаковскую сельскую общину в Сумской области, концентрируясь в Юнаковке и Киянице, готовые к выдвижению для удержания плацдарма в Курской области.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
- 1 Итак, положение дел по состоянию на полночь 08.08.24:
- 2 Подготовка ВСУ к возможному вторжению
- 3 Обстановка в Судже
- 4 Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 08.08.24
- 5 Купянское направление
- 6 Харьковский фронт
- 7 Запорожское направление
- 8 Торецкое направление
- 9 Артемовский участок
- 10 Южно-Донецкий участок
- 11 Донецкий фронт
- 12 Авдеевское направление
- 13 Северское направление
- 14 Краснолиманское направление
- 15 Карта боевых действий СВО на Украине 08.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
- 16 НОВОСТИ СВО — СВОДКИ
Итак, положение дел по состоянию на полночь 08.08.24:
ДОПОЛНЕНО — 00:30
Обстановка в Курской области, особенно в Суджанском и Кореневском районах, продолжает оставаться напряженной. Вечером власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации и продолжают эвакуацию населения из нескольких населенных пунктов. Однако благодаря усилиям удалось частично стабилизировать ситуацию, остановив продвижение разрозненных диверсионно-разведывательных групп противника.
Обстановка в Судже
Украинские силы заняли западную часть Суджи. Линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы, расположенной в низине. Российские войска, включая отряды местного ополчения, обороняют восточную часть города, поддерживая рубежи вдоль железнодорожных путей. Весь день мирное население покидало разрушенный город, а вечером на восточном выезде зафиксирована активность украинских ДРГ, начались стрелковые бои.
На северо-западном участке российские войска успешно отразили атаку украинских формирований на трассе Рыльск — Суджа неподалеку от рабочего поселка Коренево, заставив противника отступить.
Судя по всему, украинские силы пытаются пробиться к Малой Локне, чтобы затем по трассе двинуться в направлении Льгова. В Льгове уже оборудуют дополнительные рубежи обороны и проводят эвакуацию населения.
Несмотря на активную переброску российских подкреплений и резервов, численное превосходство украинских сил и их военный потенциал остаются значительными. ВСУ готовят второй эшелон для ввода в бой и концентрируют силы на других направлениях Курской области. Противник намерен закрепиться в захваченных населенных пунктах, используя инженерную технику.
Несмотря на то, что основное внимание сосредоточено на противостоянии в Курской области, наши военные продолжают бои на других участках фронта.
Купянское направление
ВС РФ продвинулись на юго-запад у Песчаного, поражая перевалочный пункт противника в Кругляковке. Расширили зону контроля северо-западнее Песчаного, выбив противника с высот и улучшив тактическое положение.
Харьковский фронт
Интенсивные бои идут в Волчанске, есть небольшое продвижение. ВСУ концентрируют силы в районе Старицы, наши войска наносят предупреждающие удары и предотвращают прорывы. В районе Липцов армия РФ удерживает контроль над позициями юго-восточнее Глубокого.
Херсонский участок
ВСУ создают укрепления ближе к воде на правом берегу. Ночью наша артиллерия работала по прибрежной зоне и накрыла группы ВСУ в малоэтажной застройке.
Запорожское направление
ВС РФ продвинулись от Вербового и зачистили опорный пункт вдоль дороги Вербовое-Работино, выровняв фланг. Обе стороны активно используют дроны. Российская артиллерия наносит удары по объектам у Пятихаток и Малой Токмачки.
Торецкое направление
Хорошие новости. ВСУ оставили часть позиций под Новгородским (Нью-Йорком), чтобы избежать окружения. ВС РФ продвинулись еще на пару улиц, зачищая левый фланг. Есть успехи в Дружбе, в Кирово зачистили восточную часть и вышли к шахте Северная.
Артемовский участок
В Часов Яре идут ожесточенные бои в районе урочища Орлова и микрорайона Новый. Войска пытаются закрепиться вдоль канала от Калиновки до Ивановского, готовясь зайти с юга в микрорайон Новый.
Южно-Донецкий участок
ВС РФ продолжают наступление, выходя за границы Урожайного на север. Авиация и артиллерия наносят удары по объектам ВСУ.
Донецкий фронт
Бои идут в пригороде Красногоровки. ВС РФ продвигаются севернее и южнее реки Лозовая, выбивая ВСУ к Жуковскому водохранилищу. Контроль над зоной южнее Лозовой позволяет наносить удары по Курахово. Южнее войска продвинулись между Красногоровкой и Марьинкой, достигнув ставка Парижской Коммуны и фермы севернее. Удалось улучшить позиции в юго-восточной части Константиновки. Российская авиация бьет по районам шахты Южнодонецкая и Водяному.
Авдеевское направление
ВС РФ ведут бои за Желанное, закрепляясь на восточной окраине на территории сельхозпредприятия. Продвигаются в Лисичном, Ивановке, Сергеевке и почти подконтрольном Весёлом, нацеливаясь на Гродовку.
Северское направление
ВС РФ вышли на южную окраину Переездного, усилив работу авиации и артиллерии по позициям ВСУ в Верхнекаменском и районе Белой Горы. Штурмовики пытаются продвинуться со стороны Ивано-Дарьевки к Выемке.
Краснолиманское направление
В районе Макеевки наши войска форсировали реку Жеребец и закрепились на её правом берегу. ВСУ наносят удары с высот западнее Макеевки, пытаясь замедлить продвижение.
Карта боевых действий СВО на Украине 08.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
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