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Прорыв ВСУ в Курскую область: что происходит и чего ожидать

Прорыв ВСУ в Курскую область: что происходит и чего ожидать

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 12:39 07.08.2024

Курская область. К исходу вчерашнего дня ВСУ продвинулись на глубину от 5 до 10 км на территорию Курской области, заняв населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Гончаровка и Гоголевка. Малые группы украинских войск также были замечены в районе Обуховки, Покровского, Толстого Луга, Любимовки и Зеленого Шляха. В целом, занятая территория составляет около 85 квадратных километров.

Основная цель ВСУ — это не только продвижение на российскую территорию, но и попытка отвлечь внимание и силы России от других участков фронта. Это временная мера, и маловероятно, что украинским силам удастся закрепиться надолго. Цель ВСУ — максимально осложнить положение российских сил на локальном участке и по возможности продвинуться вглубь российской территории.

Однако ВСУ продолжают вводить новые силы, чтобы развить свое наступление и закрепиться. На текущий момент введена 22-я механизированная бригада, а в Сумской области находятся готовые к вводу 72-я, 80-я и 82-я бригады. Если украинским силам удастся удержаться на занятых позициях и подтянуть дополнительные резервы, боевые действия могут затянуться на более продолжительный период.

В любом случае, наступательный потенциал российских сил на других направлениях вряд ли будет ослаблен, так как для операции в Курской области задействованы тыловые резервы.

⚡️ В Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых территорий у границы, сообщил и.о. главы региона Алексей Смирнов.

 

Украинская сторона выбрала стратегически важное направление, стремясь нанести максимальный ущерб и отвлечь российские силы от других участков фронта, таких как Торецк и Часов Яр. Операция по прорыву вглубь российской территории выглядит как попытка усилить переговорные позиции Украины за счет создания угрозы в непосредственной близости от российских стратегических объектов, таких как Курская АЭС, находящаяся в 60-90 км от места прорыва.

Видео из города Суджа, в направлении которого второй день идет наступление ВСУ

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Кстати, в Сети стали появляться версии дальнейшего развития наступления ВСУ. Одна из них продвижение в сторону Курчатова, с задачей захватить АЭС, что впоследствии использовать как козырь в переговорном процессе. Однако, этот фантастический прогноз разбивается о жесткую реальность карты территории предполагаемого продвижения. Вектор атаки проходит через местность изобилующую оврагами. Так что, версия крайне маловероятна.

Курская область

Заявление Министерства обороны РФ

Минобороны России — В течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 «Козак», две «Страйкер», инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО на Украине 07.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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