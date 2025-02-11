Курская область сегодня. Наступление ВСУ захлебнулось. Карта и Сводка СВО

Курская область. Ситуация на 11.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. В Курской области армия России активизировала наступление, стремясь перехватить инициативу. Продвижение зафиксировано на нескольких участках, практически нивелированы последствия недавней атаки ВСУ. Противник продолжает обстреливать тыловые районы, однако наши войска удерживают контроль над ключевыми направлениями.

Северо-западнее Суджи наши подразделения атакуют в районе приграничного села Свердликово. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, наши десантники отбивают один опорный пункт за другим, и большая часть села уже находится под нашим контролем.

Наши войска успешно форсировали реку Локня и продолжают выбивать противника из Свердликова. В случае полного захвата села это создаст угрозу для трассы снабжения ВСУ Сумы-Суджа. Противник пытается стабилизировать ситуацию, перебрасывая резервы, но наши силы продолжают продвигаться.

Курская область. Сводка СВО от 11.02.25

В северной части Суджанского выступа наши войска выбили ВСУ из ряда опорных пунктов в окрестностях Погребков. Зафиксировано продвижение наших подразделений как в самом селе, так и в его окрестностях.

Противник оказывает упорное сопротивление, но наши силы продолжают расширять зону контроля, что создаёт дополнительное давление на группировку ВСУ в этом районе.

Из района Старой и Новой Сорочины сообщают об усилении передовых позиций ВСУ и увеличении числа украинских операторов разведывательных и ударных БПЛА. Противник активно использует беспилотники для корректировки огня и атак на наши позиции.

Несмотря на это, наши подразделения продолжают удерживать рубежи и готовятся к дальнейшим действиям.

В районе Викторовки идут упорные бои. Противник пытается перебросить подкрепления, однако наши силы эффективно противодействуют этим попыткам. Сообщается об уничтожении нашей артиллерией и дронами бронетехники ВСУ.

У Фанасеевки, где ранее противник предпринял попытку прорыва, российские войска перешли к активной фазе зачистки территории. После огневой подготовки наши подразделения штурмовали Фанасеевку и полностью зачистили лесной массив южнее села.

Сейчас деревня находится под полным контролем ВС РФ. Противник пытался организовать контратаку ночью, но все попытки были успешно отражены.

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В Черкасской Конопельке, куда ранее прорвались ВСУ, сегодня шли ожесточённые бои. Наши войска заняли большую часть села и лесополосу севернее. Также полностью зачищена дорога до села со стороны Уланка.

Исходя из текущей ситуации, можно сделать вывод, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, нивелируя последствия недавних атак ВСУ. Захват ключевых населённых пунктов, таких как Свердликово и Черкасская Конопелька, создаёт угрозу для линий снабжения противника.

Продолжение наступления позволит нам окончательно стабилизировать ситуацию на данном направлении и укрепить оборону региона.

Сводка и Карта СВО от 11.02.25. Покровское направление

Наше командование очевидно вбивает клин в оборону противника, двигаясь к границе Днепропетровской области. Это создаёт угрозу для тыла южной части Новопавловского фронта противника и открывает возможность для наступления на саму Новопавловку.

Командование ВСУ всеми силами пытается предотвратить этот сценарий, стягивая резервы и усиливая оборону. Однако наши подразделения продолжают продвигаться, несмотря на яростное сопротивление.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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