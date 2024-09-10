Курское направление. Обстановка на 10 сентября. Карта СВО

Ситуация в Курской области сейчас — 10.09.24 года. Карта СВО. На Курском направлении продолжается активная фаза боевых действий. Украинские войска сосредоточили усилия на ударах по ключевым логистическим объектам, что осложняет перемещение российских подразделений и снабжение.

Все мосты через Сейм были уничтожены украинскими силами, что серьёзно осложняет перемещение российских войск. Понтонные переправы, которые возводятся российскими сапёрами, ежедневно подвергаются обстрелам кассетными боеприпасами. Несмотря на это, российские войска продолжают восстанавливать переправы, обеспечивая возможность переброски техники и людей. Российская авиация и артиллерия активно работают по выявленным позициям ВСУ, с которых ведутся обстрелы, уничтожая установки противника в отмеченных квадратах.

10:14:38

Обстановка на Курском направлении на 10 сентября 2024 года

ВСУ продолжают целенаправленные атаки на российские мосты и переправы через реку Сейм. Повреждены или полностью разрушены три моста в Глушковском районе, что существенно затруднило российскую логистику. Для поддержания снабжения, российские силы устанавливают понтонные переправы, которые также подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, что создаёт дополнительную угрозу для движения техники и людей. Уничтожение этих переправ является частью плана украинских войск, направленного на попытку окружения и захвата района, в котором могут оказаться порядка 3000 российских солдат. На данный момент ВС РФ предпринимают меры по поддержанию логистических линий, включая активное использование авиации и артиллерии для подавления украинских позиций, из которых ведётся обстрел. Коренево — Мартыновка Российские войска начали наступательные действия в районе Коренево. Им удалось отбросить украинские подразделения на один километр от трассы, ведущей на Суджу. После успешного отражения недавних атак ВСУ на линии Нечаев-Бердин, российские силы продолжают активность в районах Русского и Черкасского Поречных, а также у Мартыновки. Здесь ведутся позиционные бои, целью которых является выравнивание фронта и улучшение российских позиций. В районе Коренево и Апанасовки продолжаются встречные бои. Российские силы активно сопротивляются попыткам украинских войск прорвать оборону, проводя контратаки и занимая выгодные позиции. На этом направлении наблюдается высокая активность диверсионно-разведывательных групп ВСУ, однако российские дроноводы успешно выявляют позиции противника, на которые затем наносятся удары авиацией и артиллерией. Использование беспилотников и ударов по позициям ВСУ Продолжаются ожесточённые бои в южной части Суджанского района. ВС РФ смогли удержать позиции в районе Малой Локни, отразив две атаки противника. Враг продолжает подвозить резервы, однако активные действия ВКС РФ препятствуют их эффективному развертыванию. В районе Кореневского участка впервые был задействован ударно-разведывательный БЛА «Форпост», который с помощью управляемой бомбы УАБ-20 поразил пункт временной дислокации противника в населённом пункте Снагость. Это знаменательное событие для российского командования, так как применение этого БПЛА в Курской области подтверждает расширение его использования на различных направлениях фронта. В районе Суджи украинские войска применяют беспилотники, распыляющие зажигательные смеси над российскими позициями и лесополосами. Несмотря на эту угрозу, российские подразделения удерживают контроль над населённым пунктом Уланок, где они закрепились в одной из лесополос на подступах к Фанасеевке. 10:14:51 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 10.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Обстановка на фронтах по состоянию на 10 сентября 2024 года

Вчерашний дени и прошедшая ночь отмечены значительными успехами на нескольких направлениях фронта. На Донецком фронте российские войска успешно продвигаются вперёд, взяв под контроль село Водяное и приступив к штурму шахты Южнодонбасская №3. На Покровском направлении силы ВС РФ освободили село Мемрик и сейчас ведут бои на подступах к Украинску, создавая предпосылки для окружения противника в этом регионе. В районе Торецка российские войска захватили важный стратегический объект – фенольный завод, что усилило их позиции в данном секторе.

В целом, российские войска продолжают наращивать давление на ключевых направлениях фронта. Донецкое, Покровское и Торецкое направления остаются одними из самых активных участков боевых действий, где российская армия добивается значительных успехов. Наступательные действия продолжаются, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.

Донецкий фронт

В районе Угледара продолжаются интенсивные бои за шахты. После успешного захвата села Водяное, российские силы сосредоточили усилия на штурме шахты Южнодонбасская №3. Этот объект имеет стратегическое значение, так как контролирует ближайшие подходы к Угледару. Активные боевые действия здесь включают массированные артиллерийские удары и воздушные атаки с целью дезорганизовать оборону противника и расчистить путь для дальнейшего наступления.

На северо-западной окраине Красногоровки, где ранее были проведены операции зачистки, российские войска продвигаются в сторону Катериновки, открывая возможность окружить украинские силы в этой части фронта. Бои за Пречистовку продолжаются, однако ВСУ испытывают острую нехватку резервов для удержания позиций.

Также российские войска продолжают наступление на Золотую Ниву, усиливая давление на позиции ВСУ к северу от Павловки, где украинские подразделения пытаются удерживать оборону.

Запорожское направление

На Запорожском фронте продолжается накопление сил обеими сторонами. Российская авиация активизировала удары по украинским позициям в районе Каменского, что не позволяет противнику подготовиться к возможному наступлению. Позиционные бои продолжаются вдоль линии фронта, однако ВСУ пока не предпринимают активных действий, предпочитая укреплять свои рубежи.

Покровское направление

Российские силы достигли значительных успехов на этом направлении. Официально подтверждено освобождение села Мемрик, находящегося к северо-востоку от Украинска. Это продвижение открывает возможность для дальнейших действий в направлении Горняка и Селидово, что позволит взять украинские силы в окружение в районе этих населённых пунктов.

Российские ДРГ уже активно работают в районе Горняка, готовя плацдарм для основного наступления. Одновременно силы РФ вошли в Украинск с юго-востока, захватив район школы №13. Продвижение на этом участке фронта имеет стратегическое значение, так как позволяет российским войскам угрожать дальнейшим окружением украинских подразделений.

Важную роль в этой операции сыграли штурмовые подразделения ВС РФ, которые успешно преодолели сопротивление противника и захватили ключевые высоты. В районе Селидово и Гродовки украинские войска пытаются укрепить свои позиции, однако интенсивные удары российской артиллерии не позволяют противнику организовать эффективную оборону.

Торецкое направление

На этом направлении российские войска продолжают успешно развивать наступление. Важным событием стало взятие фенольного завода в Новгородском. Захват этого объекта имеет стратегическое значение, так как он позволяет контролировать часть важной транспортной артерии, используемой ВСУ для снабжения своих подразделений. После этого успеха российские войска продвинулись к шахте Новая, где продолжаются интенсивные бои за террикон.

Также штурмовые подразделения ВС РФ расширили подконтрольную территорию в районе Дружбы, что создаёт угрозу украинским силам, удерживающим позиции в городе Торецк.

Южно-Донецкий участок

На этом участке фронта российские войска продолжают давление на украинские позиции к северу от Урожайного. Важным событием стало продвижение в районе шахты Южнодонбасская №1, где наши подразделения расширили зону контроля. Противник пытается организовать оборону, но испытывает трудности с маневром из-за активных действий российской артиллерии и авиации.

Херсонское направление

На Херсонском участке продолжается интенсивная контрбатарейная борьба. Российские войска активно наносят удары по украинским десантным группам, которые пытаются удерживать позиции на островах вблизи Днепра. Авиация и артиллерия ВС РФ проводят точечные удары по местам концентрации противника, нанося значительные потери. Противник испытывает трудности с переброской подкреплений и снабжением своих передовых частей из-за сложной логистической обстановки.

Купянское направление

ВС РФ продолжают активное наступление на Купянском направлении. За последние сутки российские силы продвинулись к востоку от Купянска, что создаёт угрозу для коммуникаций противника в этом регионе. Украинские войска пытаются организовать контратаки, однако интенсивные удары российской артиллерии сдерживают их продвижение.

Харковское направление

На Харковском направлении российские силы продолжают удерживать позиции. Проводятся точечные удары по складам и пунктам управления ВСУ в окрестностях Харькова, что ослабляет боеспособность противника и замедляет его попытки переброски резервов на другие участки фронта.

Основные события прошедшего дня: Освобождение Водяного и штурм шахты Южнодонбасская №3 на Донецком фронте. Российские войска продвигаются к Угледару.

Освобождение Мемрика и окружение украинских сил на Покровском направлении. Взятие фенольного завода в Новгородском: успех на Торецком фронте. Бои за террикон шахты Новая: продвижение российских сил. Контрбатарейная борьба на Херсонском направлении: удары по украинским десантам. Активизация авиации на Запорожском фронте: удары по позициям ВСУ. Продвижение российских войск на Южно-Донецком участке. Наступление на Купянском направлении: угроза коммуникациям противника. Удары по складам и пунктам управления ВСУ на Харковском направлении.

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По данным портала LostArmour.info;

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