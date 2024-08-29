Ситуация в Курской области сейчас — 29.08.24 года. День двадцать второй — Хроника событий. Карта СВО. На Курском направлении фронт стабилизировался, но ситуация остаётся напряжённой. Несмотря на значительные потери в людях и технике, украинские войска демонстрируют локальные успехи, в то время как российская армия усиливает оборону и активно использует авиацию.

В нескольких ключевых районах ВСУ предпринимают попытки наступления, стремясь занять стратегически важные позиции, однако испытывают дефицит сил для прорыва через оборонительные линии, и попытки лобовых атак не приводят к значимым успехам. Важные изменения наблюдаются в ключевых населенных пунктах: Кремяное, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное и других населенных пунктах.

Российское ВКС продолжает играть ключевую роль, системно выбивая резервы и логистику противника, особенно в Сумской области, что дополнительно ослабляет украинские силы. Ситуация для ВСУ ухудшается, так как без серьезных подкреплений и новых стратегических решений они не смогут добиться значимых успехов на Курском фронте. В Киеве судорожно ищут выход из сложившейся, совершенно неоправданной и безсмысленной, кровавой драмы.

Армия продолжает укреплять оборонительные линии и строит новые переправы через реку Сейм для обеспечения снабжения войск, что свидетельствует о подготовке к возможно длительной обороне и усилению контроля над ситуацией в регионе.

12:50:20

Обстановка на Курском направлении на 29 августа 2024 года

Обзор по направлениям:

Глушковский участок

На Глушковском участке обстановка остаётся сложной, но контролируемой. Украинские силы продолжают попытки прорваться к Комаровке, однако российская армия успешно отражает эти атаки. Противник усиливает свои позиции южнее, однако его действия ограничиваются артиллерийскими ударами и атаками дронов. В результате боёв в этом районе ВСУ несут значительные потери, и линия соприкосновения остаётся стабильной. Несмотря на продолжающиеся атаки украинских БПЛА на мирные населённые пункты, российские войска удерживают оборонительные рубежи.

Кореневское направление

На Кореневском направлении украинские войска предпринимают попытки расширить зону контроля в западном направлении, стремясь продвинуться к селу Кульбаки. Однако их бронетехника попадает под удар российских FPV-дронов, что приводит к значительным потерям. В районе Снагости российские ВКС наносят бомбовые удары по украинским силам, укрывавшимся в лесополосах, что существенно замедляет их наступательные действия. Очередная атака ВСУ на н.п. Кремяное также была отражена, а на окраинах Коренево была уничтожена украинская командно-штабная машина М577.

Суджанский участок

На Суджанском участке противник концентрирует усилия на выдавливании российских войск из Мартыновки и пытается продвинуться в направлении Малой Локни и Черкасского Поречного. Несмотря на все попытки украинских войск пробиться через линию обороны, все их усилия оказываются безрезультатными. Российская армия продолжает оказывать ожесточённое сопротивление, активно уничтожая технику противника с помощью FPV-дронов. Группа спецназа «Ахмат» демонстрирует высокую эффективность в ликвидации украинских боевых машин и пехоты на дорогах.

Льговский участок

На Льговском участке ВСУ также не добиваются значимых успехов. Попытки украинских войск взять под контроль Малую Локню на протяжении двух недель заканчиваются неудачей. Российские войска, получившие подкрепления, продолжают удерживать позиции в Малой Локне и Черкасском Поречном, нанося значительные потери противнику и деморализуя его. В районе Нечаева проблемы были локализованы, и украинским силам будет крайне трудно продвигаться дальше без значительных резервов.

Российская армия усиливает защиту вокруг Курской АЭС

Украинские источники продолжают внимательно следить за действиями российских войск в Курской области, особенно в районе Курской атомной электростанции (АЭС). Недавний пост украинского военного блогера, ссылающийся на спутниковые снимки, вызвал интерес в экспертных кругах и подчеркнул активное строительство российскими силами линии обороны вокруг стратегически важного объекта — Курской АЭС.

Согласно информации, опубликованной блогером, российские войска продолжают усиливать свою оборону в районе Курской области, выстраивая оборонительные линии к югу и юго-западу от Курчатова, где расположена Курская АЭС. Это сооружение имеет важнейшее значение для энергетической безопасности региона, и потому его защита является приоритетом для российской стороны. Кроме того, по спутниковым данным видно, что эти укрепления тянутся значительно западнее Курчатова, достигая предместий Льгова — примерно в 30 километрах к югу от линии фронта.

Возведение укреплений на таких значительных расстояниях от ключевых объектов указывает на подготовку к длительной обороне и возможность противостоять любым неожиданным наступательным действиям со стороны противника. Эта линия обороны создаёт дополнительный рубеж безопасности не только для Курской АЭС, но и для всей юго-западной части Курской области. По сути, эти меры позволяют создать глубоко эшелонированную оборону, которая способна затруднить продвижение противника в случае эскалации конфликта в этом регионе.

12:00:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 29.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Увеличить карту

Следим за развитием ситуации..

Новости СВО на Украине. Коротко о главном

В течение последних суток российские войска продолжали активное наступление на нескольких фронтах, добиваясь значительных успехов в освобождении ключевых населенных пунктов.

Особое внимание было уделено Донецкому фронту, где бои ведутся с переменным успехом, но преимущество остается за российскими силами. Важные события развернулись на направлениях Селидово-Кураховское, Покровское и Торецкое. Российские войска предприняли решительные действия по освобождению городов Селидово, Мирноград, Новогродовка, и продолжают оказывать давление на позиции украинских сил, постепенно продвигаясь вперед.

Обстановка на фронтах по состоянию на 29 августа 2024 года

Донецкий фронт

На Донецком фронте российские войска продолжают успешное наступление, сосредоточив усилия на освобождении Селидово и близлежащих населенных пунктов. Утром стало известно, что российские подразделения закрепились в восточной части Селидово, в районе Михайловки, и приступили к активным боевым действиям в городской застройке на левом берегу реки Солёная. Несмотря на попытки противника организовать линию обороны в районе высотной застройки, российские силы продолжают наращивать темп наступления.

В центре Селидово наши части вплотную подошли к административному кварталу города и, по данным с мест, начали его штурм. В течение дня российские войска продвинулись на окраины Украинска и Галицыновки, предпринимая попытки окружить противника и взять под контроль ключевые маршруты снабжения, включая дорогу Карловка-Курахово. Важно отметить, что захват Галицыновки откроет путь к более масштабному наступлению на южном фланге Донецкого фронта.

Покровское направление: что говорит противник Согласно данным украинской стороны, на Покровском направлении складывается сложная ситуация для их войск. Российские силы активно ведут штурм Селидово, и украинские подразделения вынуждены были отойти в район высотной застройки, где пытаются организовать новую линию обороны. Важно отметить, что ВС РФ захватили большую часть Михайловки, примыкающей к Селидово с востока. Узнайте больше: Последствия ракетных ударов по Украине сегодня: какие цели поражены? Российские войска продолжают наступление по обе стороны реки Солёная, перенося бои в городскую застройку на левом берегу реки. Если российским силам удастся полностью захватить Михайловку, они, вероятно, попытаются окружить Селидово с юга, вклинившись между Селидово и Украинском. В центре Селидово уже ведутся бои, и штурмовые группы российской армии приближаются к административному кварталу города. Юго-восточнее Михайловки российские войска, захватив Мемрик, продвигаются к окраинам Украинска и Галицыновки. Попытка войти в Галицыновку была отражена Силами Обороны Украины, однако прогнозируется, что российские войска снова попытаются взять под контроль этот населенный пункт. Для них важно занять высоту, чтобы получить огневой контроль над дорогой Карловка-Курахово, по которой идет снабжение украинской карловской группировки. Несмотря на это, украинские силы уверяют, что даже в случае захвата этой дороги, снабжение продолжится по полевым дорогам благодаря сухой погоде. Украинские силы также признают, что сдача позиций в Селидово идет планомерно и организованно, избегая прямого столкновения с превосходящими силами противника. Хотя были попытки задержать российские войска на входе в город, украинские подразделения в конечном итоге отошли в район высотной застройки, где продолжают организовывать оборону. На северном фланге Покровского направления российские силы практически захватили центральную часть Гродовки, вытеснив украинские подразделения с левого берега реки Журавка. Также идут бои за Николаевку, последний крупный оборонительный узел Украины перед Мирноградом. Важно отметить, что перед Мирноградом находятся укрепленные оборонительные рубежи, и для их удержания Генштаб Украины может перебросить резервы. К западу от Новогродовки ВСУ спешно возводят новые оборонительные рубежи, чтобы остановить наступление российских войск, активно используя дроны и артиллерию. Однако на данном направлении ощущается нехватка боеприпасов, на что неоднократно жаловались украинские военные. Майор 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкой, подразделение которого защищает Покровское направление, отметил тяжелую ситуацию: «Все, что только может быть [у россиян] в наличии — враг подтянул. И еще подтягивает резервы и бросает на это направление — в сторону Мирнограда, на Селидово, и само-собой — в сторону Покровска — на Новогродовку. Идут очень-очень жестокие и серьезные бои». По его словам, информация о том, что российские войска оттянули часть сил с этого участка, не подтверждается, и наоборот, давление только увеличилось. Таким образом, данные, поступающие со стороны украинских источников, подтверждают, что российские войска усиливают свое наступление на Покровском направлении, добиваясь значительных успехов в сражениях и продвигаясь к ключевым позициям противника.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска готовятся к штурму Мирнограда, развернув силы в пригородных районах. Вчера в течение дня подразделения ВС РФ вошли в административные границы города, но пока избегают боев в жилой застройке. В южной части Мирнограда были замечены действия разведывательных групп, что свидетельствует о подготовке к более решительным наступательным действиям.

По неподтвержденным данным, украинские силы оставили Гродовку, что открывает возможность для дальнейшего продвижения российских войск к западу от Новогродовки. Российские части уже начали активные действия по расширению зоны контроля, закрепившись на нескольких ключевых позициях в этом районе.

Торецкое направление

На Торецком направлении продолжаются упорные бои в северо-восточной части Торецка. Российские войска продвинулись вдоль улицы Центральной, взяв под контроль несколько зданий и постепенно окружая местную зону ИК №2. Важно отметить, что перед российскими силами стоит задача преодолеть укрепленный район ВСУ, базирующийся на детской городской больнице и школе №1. Успешное взятие этих объектов обеспечит российским войскам выход на оперативный простор и возможность дальнейшего продвижения вглубь города.

На Новгородском участке Торецкого направления российские силы провели успешную атаку в районе Пантелеймоновки, приблизившись к трассе на Константиновку. Дальнейшее продвижение вперед создаст угрозу оперативного окружения для подразделений украинских войск, удерживающих позиции в Александрополе (Розовке).

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска продолжают наступление, сбивая противника с позиций и приближаясь к окраинам Водяного. Противник, осознавая сложность ситуации, постепенно отводит свои силы назад, занимая новые оборонительные рубежи. Тем временем российские подразделения начали штурмовые действия в направлении Катериновки после взятия Константиновки и трассы Константиновка – Угледар. Противник покинул часть позиций в районе Павловки, что создает предпосылки для окружения украинских войск в этом районе.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские войска вытесняют противника с северо-восточной окраины балки Свинячья и с западной части Константиновки. Прорывов на этом участке фронта не наблюдается, но российские силы продолжают оказывать давление на позиции украинских войск.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российская авиация продолжает наносить удары по позициям противника на правом берегу Днепра, одновременно проводя операции с использованием дронов для поражения антенн на крышах зданий.

Запорожское направление

На Запорожском направлении сохраняется стабильная ситуация с позиционными боями к северу от Работино. Артиллерийские дуэли и активное использование беспилотников остаются основными методами ведения боевых действий на этом участке.

Александро-Калиновское направление

На Александро-Калиновском направлении российские войска расширили зону контроля в Дзержинске и выбили противника с некоторых позиций в районе шахты Новая. Южнее российские подразделения начали штурм Нелеповки, усиливая давление на позиции ВСУ.

Ситуация в Сумской области

На территории Сумской области российские войска нанесли авиаудары по военной инфраструктуре, уничтожив переправу ВСУ в Ахтырском районе. Также зафиксировано успешное поражение военных объектов противника в Конотопе. В ответ украинские формирования провели налеты беспилотников на территорию России, атаковав объекты нефтяной промышленности в Воронежской и Ростовской областях. Однако все атаки были успешно отражены российской ПВО, не причинив значительного ущерба.

Напоминаем, что враг концентрирует ударную группировку на севере Черниговской области, рядом с российской границей, с целью атаки Брянской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях населенных пунктов Суземка и Севск. Для этой операции противник собрал несколько батальонно-тактических групп из 41-й и 54-й бригад, а также подразделения для развития успеха. План противника заключается в выходе к рекам Нерусса и Сев для занятия оборонительных позиций и ведения долгосрочной обороны.

Однако, несмотря на эти приготовления, ударная группировка первого эшелона насчитывает лишь около 1500 человек и 60 боевых бронированных машин (ББМ), что указывает на ставку на внезапность, как это уже было в Курской области.

Карта боевых действий в Курской области 29.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 56