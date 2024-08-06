Новости СВО. Курская область. Что происходит сейчас

Курская область — 7.08.24, сегодня. Согласно данным из различных источников, Украина стянула для вторжения в Курскую область несколько тысяч военнослужащих, включая артиллеристов и операторов БПЛА, а также десятки единиц бронетехники и пару зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Для засад на российскую авиацию были подготовлены диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Украинские войска использовали элитные подразделения, включая 22-ю механизированную бригаду, готовившуюся под руководством натовских инструкторов. В боях участвовали американские БМП М2 «Брэдли». Также было задействовано значительное количество бронетехники, включая танки и БТРы. Особое внимание уделялось радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и эвакуационным группам, которые, как и весной в Белгородской области, занимались эвакуацией тел погибших. Что говорит о тщательно подготовленной операции.

Суджанский и Кореневский районы — основные районы боестолкновений в Курской области. Николаево-Дарьино и Дарьино — приграничные села, где украинские войска временно закрепились. Приволье — село, где было замечено скопление украинских войск и техники.

Хронология событий прошедшего дня:

Утро — Утром власти Курской области заявили о том, что украинские войска, атаковавшие российский регион, были отброшены за пределы РФ. Однако позже информация о продолжающихся боях на границе поступила от российских властей и в различных пабликах. И.о. губернатора Курской области сообщил, что бои идут в Суджанском и Кореневском районах. Видео, опубликованное в интернете, свидетельствует о высокой интенсивности этих боев.

— Утром власти Курской области заявили о том, что украинские войска, атаковавшие российский регион, были отброшены за пределы РФ. Однако позже информация о продолжающихся боях на границе поступила от российских властей и в различных пабликах. И.о. губернатора Курской области сообщил, что бои идут в Суджанском и Кореневском районах. Видео, опубликованное в интернете, свидетельствует о высокой интенсивности этих боев. День — Российские телеграм-каналы сообщили о присутствии украинских войск в приграничных селах Николаево-Дарьино и Дарьино, откуда их пытались выбить российские войска. Украинские паблики опубликовали видео с захваченными в плен российскими военными.

— Российские телеграм-каналы сообщили о присутствии украинских войск в приграничных селах Николаево-Дарьино и Дарьино, откуда их пытались выбить российские войска. Украинские паблики опубликовали видео с захваченными в плен российскими военными. Вечер — К вечеру Минобороны РФ заявило, что все украинские части вытеснены с российской территории, и опубликовало видео, на котором показано поражение украинской техники в Курской области. Российские военные телеграм-каналы предположили, что это была «разведка боем», и ВСУ могут попытаться повторить атаку, но с большими силами.

Заявление МО РФ о танковой атаке врага на границе в Курской области

Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковал позиции подразделений прикрытия Госграницы в районах yg/ Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, примыкающих к границе.

Наши войска и силы пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе границы и резервам в Сумской области.

Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах н.п. Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: 6 танков, 2 БМП, 4 БТРа, 3 бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Кадры боёв в Курской области

Минобороны сообщает о значительных потерях украинских сил, частичном отступлении, при этом часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии. Они также понесли значительные потери, остатки диверсионной группы отступили в сторону Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары.

Текущая ситуация и прогноз

На данный момент говорить о полном вытеснении противника с российской территории рано. Украинские регулярные подразделения продолжают удерживать позиции, и российские войска занимаются уничтожением скоплений украинской техники и живой силы противника.

Противник, если ему удастся закрепиться и подтянуть резервы, атакуя вглубь и стараясь расширить фланги может пытаться отработать минимум три сценария, как то:

Белгородская область Концентрация сил противника на рубеже от Гоптовки до Большой Писаревки, возможные направления атак — участки Горьковский — Богун-Городок и Журавлевка — Нехотеевка, а также повторная попытка зайти в Грайворонский городской округ. Курская область Возможны атаки вдоль трассы через автомобильный пункт пропуска Крупец и со стороны хутора Красный Передовик в направлении села Козино. Брянская область Концентрация сил противника в районе села Бачевск и соседних сел на северо-западе Сумской области. Вероятное направление атак — пункт пропуска Троебортное и движение по трассе М3.

Планы и намерения противника

Предполагается, что киевское военное командование, осознавая невозможность длительной обороны и оценивая ситуацию как потенциально катастрофическую, решило провести масштабную операцию с ограниченными целями. Основной целью, вероятно, является продвижение на несколько десятков километров вглубь российской территории, чтобы создать выгодную картинку для медиа. По замыслу Киева успех этой операции может отвлечь силы РФ от ударов по ключевым точкам на других фронтах, таким как Часов Яр, Торецк и Покровск.

Новости СВО на Украине. Коротко о главном

На Херсонском направлении

ВСУ вновь пытались высадиться на Тендровской косе, подойдя на 10-12 катерах. Три катера были уничтожены, семь отступили. Украинская артиллерия выпустила около 50 снарядов по селам Херсонской области.

На Запорожском участке

Российские силы выравнивают фланг восточнее Работино, продвигаясь на 2 км в сторону Орехова. Малые группы зачищают сложный ландшафт.

На Южно-Донецком направлении

ВС РФ зачистили лесополосу к востоку от Урожайного. Продвижения на север не отмечено.

На Донецком фронте

В Красногоровке ВСУ продолжают удерживать линию по р. Лозовая, но малыми группами эвакуируются из города по ночам. Тяжелые бои идут у Константиновки, автодороги Угледар-Константиновка, ВСУ подтягивают подкрепления от Водяного. Активность дронов ВСУ возросла.

На Авдеевском направлении

Освобождена Тимофеевка. Идут штурмы Лисичного, Ивановки, Сергеевки. В Желанном российские войска закрепились на восточных окраинах и продвигаются к Камышовке. Артиллерия и авиация активно работают по Карловке.

На Торецком фронте

ВСУ оставили оборонительный рубеж к востоку от Новгородского и отступают в Нелеповку, чтобы избежать окружения. Российский флаг поднят над школой в Новгородском. ВС РФ продвинулись к восточным окраинам Новгородского, заняв участок шириной 3.5 км и глубиной 1.7 км. Идут бои на окраинах Торецка и в Кирово.

На Артёмовском участке

ВС РФ закрепились на востоке и северо-востоке мкр Октябрьский в Часов Яре. ВСУ продолжают контролировать большую часть зданий и активно используют дроны.

На Северском направлении

Российские силы немного продвинулись в Переездном.

На Краснолиманском направлении

Удар по мосту у Невского нарушил логистику ВСУ.

На Харьковском фронте

ВКС РФ бьют по позициям ВСУ у Тихого, препятствуя выдвижению украинских групп на восток Волчанска. На Липцовском участке поражен вражеский ПВД.

Карта боевых действий СВО на Украине 07.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

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