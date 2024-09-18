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Оперативные сводки СВО

Боевые действия на Курском направлении 18 сентября. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 10:15 18.09.2024

Ситуация на Курском направлении сегодня — 18.09.24 года. Карта СВО. Продолжаются активные боевые действия. Украинские войска пытаются прорвать оборону ВС РФ в Глушковском районе, но столкнулись с серьезным сопротивлением. По данным с фронта, попытки украинской армии войти в Весёлое остаются безуспешными. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по позициям противника в Новом Пути и близлежащих населённых пунктах Сумской области.

Глушковский район

Украинские формирования сосредоточили силы в районе сёл Весёлое и Медвежье. По данным Минобороны РФ, за последние сутки было отражено несколько атак ВСУ, уничтожено до 40 человек личного состава противника, танк, БМП и бронемашины. Противник, используя инженерную технику, пытается преодолеть российские укрепления, но теряет технику в процессе.

Кадры, поступившие с фронта, демонстрируют сожженную украинскую бронетехнику к северу от Медвежьего, что подтверждает потери противника при попытке прорыва. Несмотря на высокие потери, украинские войска продолжают переброску резервов, пытаясь укрепить позиции в этом районе.

Кореневский район

Снагость - Любимовка. Карта СВО

Снагость — Любимовка. Карта СВО

В районе Коренево сохраняется высокая концентрация сил противника, и российская авиация продолжает наносить удары по лесам в районе Орловки. Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ сохраняют боеспособность для продолжения атак, несмотря на успешное наступление российских войск у Любимовки. В данный момент идут ожесточённые бои в районе Малой Локни, Кругленького и Новой Сорочины. Изменений в зонах контроля на этом направлении пока не зафиксировано.

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Суджанский район

В районе населённого пункта Борки российские войска ведут успешную зачистку лесных массивов и продвигаются вперёд. Поступают неподтвержденные данные о взятии Плёхово. В Черкасской Конопельке идут ожесточённые бои, и противник удерживает населённый пункт, понимая его стратегическую важность для обороны Суджи.

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