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Покровское направление 03.02.25

Покровское направление: российские войска усиливают натиск на всех участках фронта

Опубликовал: Admin в Актуально 19:58 03.02.2025

Покровское направление. 03.02.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Российская армия продолжает мощное наступление. Взяты Серебряное, Барановка, Водяное Второе, продолжаются бои за Елизаветовку, Запорожье, Успеновку и Удачное. ВСУ несут серьёзные потери, резервы бросаются в контратаки, но удерживать позиции им становится всё сложнее.

Покровское направление. Сводка СВО от 03.02.25

Российские штурмовые группы практически полностью взяли под контроль населённые пункты Водяное Второе и Барановку. Бои идут за окончательное закрепление позиций. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, но вынужден отступать. В Елизаветовке продолжаются столкновения. Наши войска вошли в населённый пункт, но противник стягивает резервы и предпринимает контратаки. Закрепление ещё не завершено, но инициатива остаётся за нашими штурмовыми подразделениями. Также под контроль взят участок территории до балки между Елизаветовкой и Новоторецким.

Покровское направление. Барановка. Сводка и карта СВО от 03.02.25

Покровское направление. Барановка. Сводка и карта СВО от 03.02.25

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают активное продвижение. В ожесточённых боях наши силы вчера закрепились в центральной части Серебряного, а сегодня завершили его зачистку и приступили к штурму Запорожья.

Несмотря на формальное разделение этих сёл, они представляют собой единый населённый массив. Взятие Запорожья позволит сразу продвинуть линию фронта на два километра на запад, угрожая украинским позициям в междуречье Солёной и Волчьей рек.

Противник подтверждает поражение: «Русские прорвались в Серебряное! Часть их подразделений начинает штурмовать Запорожье, село рядом, и бои туда плавно смещаются.»

Покровское направление. Сводка СВО от 03.02.25

Покровское направление. Сводка СВО от 03.02.25

Также российские войска штурмуют Успеновку, нанося удары по украинским позициям юго-западнее Новосергеевки. На западном направлении идут атаки на Котляровку под прикрытием артиллерии.

Покровское направление. Троицкое. Сводка и карта СВО от 03.02.25

Покровское направление. Троицкое. Сводка СВО от 03.02.25

Враг паникуя строит прогнозы, что Когда русские дойдут до дороги Троицкое-Котляровка, у нас начнутся серьёзные проблемы! Днепропетровская область уже рядом, пора эвакуировать ближайшие сёла.»

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Параллельно развиваются бои за Преображенку, которая логистически связана с Троицким. Дальнейшее продвижение вдоль реки Волчья создаст угрозу оперативного окружения украинских частей.

Покровское направление. Удачное. Сводка и карта СВО от 03.02.25

Покровское направление. Удачное.  03.02.25

Ключевая точка западного участка Покровского направления – Удачное, где ВСУ бросили в бой свежие резервы, чтобы выбить российские подразделения из восточной части населённого пункта. Одновременно наши войска ведут штурм позиций противника у железнодорожной станции.

На этом участке развернулась активная «дуэль» операторов БПЛА. Украинские дроновые подразделения пытаются контратаковать, но наши бойцы уничтожают их позиции точными ударами.

Противник признаёт важность этого рубежа, так как его удержание критически важно для их обороны. Артиллерия и авиация наносят удары по сосрелоточению резервов противника в районе шахтоуправления.

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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