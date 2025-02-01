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Трагедия в Судже
Трагедия в Судже

Курская область. Трагедия в Судже. 02.02.25. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Актуально 2:53 02.02.2025

Курская область. Трагедия в Судже. 02.02.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Вечером прошедшего дня произошла трагедия в Судже Курской области. Украинские войска нанесли удар по школе-интернату, где находились мирные жители. По предварительным данным, под завалами могут находиться до девяноста четырёх человек. Это не просто военное преступление — это акт террора, направленный на устрашение и дискредитацию России. Школа-интернат в Судже использовалась как убежище для мирных жителей, включая стариков, больных и тех, кто лишился крыши над головой. Украинские войска знали об этом, но всё равно нанесли удар. Это не ошибка — это запланированная провокация.

Курская область. Сводка СВО от 01.02.25

Украинские паблики распространяют ложную информацию о том, что удар нанесла российская авиация. Однако факты говорят обратное:

Российская авиация не работала в районе Суджи из-за плохой погоды.

Пуски ракет Хаймарс зафиксированы из Сумской области.

Курская область. Трагедия в Судже. 02.02.25

Курская область. Трагедия в Судже. 02.02.25

Использование западного вооружения указывает на причастность НАТО к этому преступлению. Кураторы из НАТО не только поставляют оружие, но и санкционируют такие удары, становясь соучастниками военных преступлений.

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Санкционировать такой удар могло только высшее политическое руководство Украины. Без одобрения Зеленского этот акт террора не мог бы состояться. Это ещё одно доказательство того, что украинские власти используют мирных жителей как живой щит.

Курская область. Трагедия в Судже. 02.02.25

Курская область. Трагедия в Судже. 02.02.25

Удар по Судже — это не просто военное преступление. Это акт террора, направленный на устрашение и дискредитацию России. Украинские войска и их кураторы из НАТО должны быть привлечены к ответственности за свои действия.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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