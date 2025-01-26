Курская область. Ситуация на 26.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Курское направление остаётся зоной напряжённых боевых действий. Российские войска сохраняют инициативу, однако продвижение затруднено из-за ожесточённого сопротивления противника. ВСУ активно перебрасывают резервы, невзирая на потери в технике и личном составе. Как сообщил иностранный наёмник «Чапи» в интервью CBC News, украинская группировка испытывает острый дефицит опытных бойцов: мобилизованные новобранцы не готовы к интенсивным боям, а темпы пополнения резервов критически низки.

Курская область. Сводка СВО от 26.01.25

В районе Николаево-Дарьино российские подразделения зачищают лесополосы и продвигаются юго-восточнее села. В восточной части населённого пункта осталось несколько опорных пунктов противника, которые штурмовики методично подавляют. Десантники ВС РФ выбили украинские силы из укреплённых позиций, продвинувшись на восемьсот метров. Дополнительный удар по позициям ВСУ нанесён ракетным ударом в районе Журавки, где уничтожен пункт временной дислокации противника. Украинские контратаки пока не принесли результата.

Южнее Леонидово российские войска расширили плацдарм, приблизившись к Свердликово. На окраинах села идут тяжёлые бои: противник удерживает позиции, используя подготовленные укрепления. Одновременно в районе Малой Локни уничтожены два моста, связывающие населённый пункт с Викторовкой, Орловкой и Погребками. Если информация подтвердится, это серьёзно осложнит логистику ВСУ в данном секторе.

В Погребках продолжаются встречные бои: ни одна из сторон не установила полный контроль над селом. Российские войска усиливают давление, применяя артиллерию и авиацию для уничтожения опорных пунктов противника. На восточной окраине зачищен хутор Марьевка, что создаёт угрозу флангового охвата для ВСУ.

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Ключевым узлом сопротивления противника остаётся Черкасское Поречное. Контроль над этим населённым пунктом откроет оперативный простор для продвижения к Судже и далее к государственной границе. Ожесточённые бои ведутся на подступах к селу, где украинские силы сосредоточили основные резервы. В районе Махновки под Суджей ситуация остаётся статичной, несмотря на регулярные удары российской авиации.

За минувшие сутки общее продвижение российских войск составило свыше восьмисот метров. Это очень внушительная цифра, для существующий на этот день обстановки. Украинская группировка, по данным телеграм-канала «Легитимный», испытывает острый дефицит техники: поступающее с Запада вооружение сразу отправляется на фронт. Однако, по оценкам экспертов, ВСУ не смогут удерживать текущий темп боевых действий дольше шестидесяти дней без новых поставок. Введённый США трёхмесячный мораторий на военную помощь усиливает кризис снабжения противника.

Курское направление остаётся стратегически важным участком фронта. Успешное продвижение российских войск создаёт предпосылки для выхода к ключевым транспортным узлам и дальнейшего давления на украинскую группировку. Уничтожение инфраструктуры и истощение резервов противника подчёркивают необходимость сохранения текущего темпа операций.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники.

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