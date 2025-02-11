Покровское направление. Ситуация на 11.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском (Красноармейском) направлении встречное сражение набирает обороты. Противник активизировал свои действия, пытаясь улучшить своё тактическое положение и остановить продвижение наших войск. Несмотря на попытки ВСУ добиться прорывов, наши подразделения успешно контратакуют, стремясь восстановить утраченные рубежи и закрепить достигнутые позиции.
Противник ежедневно бросает группы на броне в район Песчаного, усиливая давление на наши позиции. В северной части села противник уже закрепился, захватив один из опорных пунктов. Сейчас все силы командования ВСУ направлены на южную часть населённого пункта, где идут ожесточённые бои.
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Покровское направление. Сводка СВО от 11.02.25
В районе Котлино наши части отошли из опорных пунктов севернее и восточнее села, сосредоточившись на обороне самого населённого пункта. Это решение связано с необходимостью сохранить ключевые рубежи и предотвратить дальнейшее продвижение противника.
Противник атакует вдоль трассы Т0205 в направлении юго-восточной окраины населенного пункта, стремясь захватить стратегически важные позициии выйти в район платформы номер четырнадцать, что будет означать тактическое окружение нашей группировки севернее железной дороги.
В Удачном наши подразделения сосредоточили основные усилия, пытаясь атаковать и дожать ситуацию в свою пользу. Удалось продвинуться в северо-восточной части села и в районе станции. Эти успехи создают благоприятные условия для дальнейшего наступления.
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Однако противник активно сопротивляется, постоянно контратакует, вводя в бой резервы из района Шахтоуправления, пытаясь стабилизировать линию фронта. Бои в этом районе остаются напряжёнными, но наши силы постепенно продавливают оборону противника.
Активность противника в районе Даченского вызывает серьёзное беспокойство. Украинские формирования предпринимают попытки атаковать наши позиции, стремясь оказать давление на южном направлении. По версии противника ему удалось выбить наши части с восточной окраины этого села и в данный момент враг пытается закрепить успех, подтягивая подкрепления.
В районе Зверево противник так же смог немного продвинуться, однако его атака с севера на юг была быстро остановлена нашими подразделениями.
Изначальный план на атаку с двух сторон не был реализован, в итоге завязать какой-никакой бой удалось только действуя с севера на юг, всего в трёх километрах от самого Покровска. Атака прошла практически незамеченной, потому что бронегруппу, которая вышла из Покровска и попыталась войти во фланг нашим подразделениям, быстро закидали дронами и на этом всё было закончено.
Бойцы группировки войск «Центр» продвинулись на правом фланге Покровска и вышли на перекресток трассы Покровск — Константиновка.
А совсем рядом восточнее ВСУ контратаковали в районе села Водяное Второе, пытаясь оттеснить российские подразделения из промзоны посёлка.
ВС РФ сражаются за контроль над Малиновской развязкой, штурмуют Елизаветовку и стараются выйти к окраинам самой Малиновки.
После успешного занятия Успеновки основные бои переместились в междуречье рек Солёная и Волчья, где сейчас главные столкновения происходят в районе Преображенки и Запорожья.
Наше командование очевидно вбивает клин в оборону противника, двигаясь к границе Днепропетровской области. Это создаёт угрозу для тыла южной части Новопавловского фронта противника и открывает возможность для наступления на саму Новопавловку.
Командование ВСУ всеми силами пытается предотвратить этот сценарий, стягивая резервы и усиливая оборону. Однако наши подразделения продолжают продвигаться, несмотря на яростное сопротивление.
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Курская область. Сводка СВО от 08.02.25
Перспектива развития событий на Курском направлении зависит от действий обеих сторон. Противник активно готовится к новым атакам, стягивая силы в Сумской области и накапливаясь вокруг Суджи. Наши части, в свою очередь, готовятся к отражению возможных ударов, используя авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
Особое внимание уделяется укреплению обороны вдоль реки Псёл, которая пока остаётся важным естественным препятствием для украинских войск.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.
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