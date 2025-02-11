Покровское направление сегодня. Противник атакует по всему фронту. Сводка и карта СВО

Покровское направление. Ситуация на 11.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском (Красноармейском) направлении встречное сражение набирает обороты. Противник активизировал свои действия, пытаясь улучшить своё тактическое положение и остановить продвижение наших войск. Несмотря на попытки ВСУ добиться прорывов, наши подразделения успешно контратакуют, стремясь восстановить утраченные рубежи и закрепить достигнутые позиции.

Противник ежедневно бросает группы на броне в район Песчаного, усиливая давление на наши позиции. В северной части села противник уже закрепился, захватив один из опорных пунктов. Сейчас все силы командования ВСУ направлены на южную часть населённого пункта, где идут ожесточённые бои.

Покровское направление. Сводка СВО от 11.02.25

В районе Котлино наши части отошли из опорных пунктов севернее и восточнее села, сосредоточившись на обороне самого населённого пункта. Это решение связано с необходимостью сохранить ключевые рубежи и предотвратить дальнейшее продвижение противника.

Противник атакует вдоль трассы Т0205 в направлении юго-восточной окраины населенного пункта, стремясь захватить стратегически важные позициии выйти в район платформы номер четырнадцать, что будет означать тактическое окружение нашей группировки севернее железной дороги.

В Удачном наши подразделения сосредоточили основные усилия, пытаясь атаковать и дожать ситуацию в свою пользу. Удалось продвинуться в северо-восточной части села и в районе станции. Эти успехи создают благоприятные условия для дальнейшего наступления.

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Однако противник активно сопротивляется, постоянно контратакует, вводя в бой резервы из района Шахтоуправления, пытаясь стабилизировать линию фронта. Бои в этом районе остаются напряжёнными, но наши силы постепенно продавливают оборону противника.

Активность противника в районе Даченского вызывает серьёзное беспокойство. Украинские формирования предпринимают попытки атаковать наши позиции, стремясь оказать давление на южном направлении. По версии противника ему удалось выбить наши части с восточной окраины этого села и в данный момент враг пытается закрепить успех, подтягивая подкрепления.

В районе Зверево противник так же смог немного продвинуться, однако его атака с севера на юг была быстро остановлена нашими подразделениями.

Изначальный план на атаку с двух сторон не был реализован, в итоге завязать какой-никакой бой удалось только действуя с севера на юг, всего в трёх километрах от самого Покровска. Атака прошла практически незамеченной, потому что бронегруппу, которая вышла из Покровска и попыталась войти во фланг нашим подразделениям, быстро закидали дронами и на этом всё было закончено.

Бойцы группировки войск «Центр» продвинулись на правом фланге Покровска и вышли на перекресток трассы Покровск — Константиновка.

А совсем рядом восточнее ВСУ контратаковали в районе села Водяное Второе, пытаясь оттеснить российские подразделения из промзоны посёлка.

ВС РФ сражаются за контроль над Малиновской развязкой, штурмуют Елизаветовку и стараются выйти к окраинам самой Малиновки.

После успешного занятия Успеновки основные бои переместились в междуречье рек Солёная и Волчья, где сейчас главные столкновения происходят в районе Преображенки и Запорожья.

Наше командование очевидно вбивает клин в оборону противника, двигаясь к границе Днепропетровской области. Это создаёт угрозу для тыла южной части Новопавловского фронта противника и открывает возможность для наступления на саму Новопавловку.

Командование ВСУ всеми силами пытается предотвратить этот сценарий, стягивая резервы и усиливая оборону. Однако наши подразделения продолжают продвигаться, несмотря на яростное сопротивление.

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Курская область. Сводка СВО от 08.02.25

Перспектива развития событий на Курском направлении зависит от действий обеих сторон. Противник активно готовится к новым атакам, стягивая силы в Сумской области и накапливаясь вокруг Суджи. Наши части, в свою очередь, готовятся к отражению возможных ударов, используя авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание уделяется укреплению обороны вдоль реки Псёл, которая пока остаётся важным естественным препятствием для украинских войск.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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