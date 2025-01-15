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Сводка СВО

Покровское направление. Шахта «Покровское». 15.01.25. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 17:03 15.01.2025

Покровское направление. Ситуация на 15.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении российские подразделения продолжают атакующие действия. Активные бои продолжаются в районах Проминя, Миролюбовки, Елизаветовки и Водяного Второго – Барановки. Также российские силы предпринимают манёвры по захвату трассы Т 0504. Также отмечается наше продвижение:

В Ясеновом – до 250 метров на юге населённого пункта,  севернее Новоелизаветовки – вдоль лесополосы на участке шириной до 3,6 км, на восточной окраине Успеновки – до 250 метров. Активные штурмовые действия продолжаются в районах Андреевки, Петропавловки, Славянки, Песчаного и Воздвиженки. Одновременно идёт обход Покровска с запада, устраняя очаги сопротивления противника на подступах к городу.

Покровское направление. Сводка СВО от 15.01.25

Покровское направление. 15.01.25. Карта СВО

Покровское направление. 15.01.25. Карта СВО

Особо важное значение приобретает продвижение российских сил в Зверевом. Здесь достигнут прогресс на окраине села, включая район дамбы и прилегающего ставка. Этот участок позволяет нам приблизиться к фланговой линии обороны противника, а также к террикону, доминирующему над территорией. Взятие этой высоты предоставит нашим силам значительное тактическое преимущество, особенно в подготовке операций на юге города.

Противник отмечает, что русские закрепляются в руинах, используя их как укрытие, и постепенно продвигаются в сторону терриконов, которые предоставляют выгодное тактическое положение и обзор на окружающие территории. По заявлениям украинской стороны, наши силы несут потери, однако продолжают наращивать давление.

Покровское направление. Котлино. 15.01.25. Карта СВО

Покровское направление. Котлино. 15.01.25. Карта СВО

Установлен контроль над частью Котлино, бои идут на его южной окраине. В Удачное наши войска также вошли и укрепляются, одновременно лишая противника ключевых путей снабжения гарнизона в Покровске. Украинская сторона концентрирует силы, включая бронетехнику, для контратак в районе Котлино и Удачного, а также усиливает оборону у вентиляционного ствола шахты, где созданы укрепления.

Эксперты подчёркивают, что успех на этом направлении обеспечит прорыв к южным окраинам Покровска и значительно упростит дальнейшую работу по его освобождению. Пока противник безуспешно пытается стабилизировать ситуацию, наши подразделения продолжают наступление.

Здесь нужно отметить, что следом за взятием Котлино и Удачного, нашим войскам предстоят бои за шахту «Покровское» – ключевой ресурс Украины, которая к настоящему моменту прекратила работу и превращена в серьёзный укрепрайон.

Покровское направление. Шахтоуправление "Покровское". 15.01.25. Карта СВО

Покровское направление. Шахтоуправление «Покровское». 15.01.25. Карта СВО

Шахтоуправление «Покровское» – крупнейший производитель коксующегося угля на Украине. До 2023 года предприятие выдавало почти 3,5 млн тонн угля, а в 2022-м – 5,5 млн тонн. Когда-то известная как «Шахта Красноармейская-Западная №1», она осталась единственным источником коксующегося угля, жизненно важного для металлургии. Коксующийся уголь – ключ к производству чугуна и стали, необходимых для инфраструктуры и военной промышленности. Без поставок этого сырья Украина сталкивается с серьёзным кризисом в чёрной металлургии.

Покровское направление. Шахтоуправление "Покровское". Шахта. 15.01.25. Карта СВО

Покровское направление. Шахтоуправление «Покровское». Шахта. 15.01.25. Карта СВО

Запасы угля в шахте составляют внушительные 200 млн тонн. Её богатейший участок № 2 обеспечивает максимальные объёмы добычи. Шахта «Покровское» – это не только ресурс, но и стратегический инструмент в экономическом противостоянии.

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Прекращение добычи на шахте «Покровское» может обрушить производство стали на Украине, которое уже снизилось до минимальных значений. Прогнозы на 2025 год – всего 2 млн тонн стали против 7,5 млн в 2023-м. Обогатительная фабрика «Свято-Варвинская», перерабатывающая до 7 млн тонн угля в год, также может прекратить работу, что серьёзно ударит по снабжению ВСУ.

Российский контроль над шахтами Донбасса, гарантирует стабильные поставки угля в экономику России. Включение «Покровского» в этот процесс создаст новый импульс для отечественной металлургии, укрепляя её позиции на мировом рынке.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО 15.01.25 сегодня, онлайн. Покровское направление. Сводка СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

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