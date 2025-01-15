Покровское направление. Ситуация на 15.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении российские подразделения продолжают атакующие действия. Активные бои продолжаются в районах Проминя, Миролюбовки, Елизаветовки и Водяного Второго – Барановки. Также российские силы предпринимают манёвры по захвату трассы Т 0504. Также отмечается наше продвижение:

В Ясеновом – до 250 метров на юге населённого пункта, севернее Новоелизаветовки – вдоль лесополосы на участке шириной до 3,6 км, на восточной окраине Успеновки – до 250 метров. Активные штурмовые действия продолжаются в районах Андреевки, Петропавловки, Славянки, Песчаного и Воздвиженки. Одновременно идёт обход Покровска с запада, устраняя очаги сопротивления противника на подступах к городу.

Покровское направление. Сводка СВО от 15.01.25

Особо важное значение приобретает продвижение российских сил в Зверевом. Здесь достигнут прогресс на окраине села, включая район дамбы и прилегающего ставка. Этот участок позволяет нам приблизиться к фланговой линии обороны противника, а также к террикону, доминирующему над территорией. Взятие этой высоты предоставит нашим силам значительное тактическое преимущество, особенно в подготовке операций на юге города.

Противник отмечает, что русские закрепляются в руинах, используя их как укрытие, и постепенно продвигаются в сторону терриконов, которые предоставляют выгодное тактическое положение и обзор на окружающие территории. По заявлениям украинской стороны, наши силы несут потери, однако продолжают наращивать давление.

Установлен контроль над частью Котлино, бои идут на его южной окраине. В Удачное наши войска также вошли и укрепляются, одновременно лишая противника ключевых путей снабжения гарнизона в Покровске. Украинская сторона концентрирует силы, включая бронетехнику, для контратак в районе Котлино и Удачного, а также усиливает оборону у вентиляционного ствола шахты, где созданы укрепления.

Эксперты подчёркивают, что успех на этом направлении обеспечит прорыв к южным окраинам Покровска и значительно упростит дальнейшую работу по его освобождению. Пока противник безуспешно пытается стабилизировать ситуацию, наши подразделения продолжают наступление.

Здесь нужно отметить, что следом за взятием Котлино и Удачного, нашим войскам предстоят бои за шахту «Покровское» – ключевой ресурс Украины, которая к настоящему моменту прекратила работу и превращена в серьёзный укрепрайон.

Шахтоуправление «Покровское» – крупнейший производитель коксующегося угля на Украине. До 2023 года предприятие выдавало почти 3,5 млн тонн угля, а в 2022-м – 5,5 млн тонн. Когда-то известная как «Шахта Красноармейская-Западная №1», она осталась единственным источником коксующегося угля, жизненно важного для металлургии. Коксующийся уголь – ключ к производству чугуна и стали, необходимых для инфраструктуры и военной промышленности. Без поставок этого сырья Украина сталкивается с серьёзным кризисом в чёрной металлургии.

Запасы угля в шахте составляют внушительные 200 млн тонн. Её богатейший участок № 2 обеспечивает максимальные объёмы добычи. Шахта «Покровское» – это не только ресурс, но и стратегический инструмент в экономическом противостоянии.

Прекращение добычи на шахте «Покровское» может обрушить производство стали на Украине, которое уже снизилось до минимальных значений. Прогнозы на 2025 год – всего 2 млн тонн стали против 7,5 млн в 2023-м. Обогатительная фабрика «Свято-Варвинская», перерабатывающая до 7 млн тонн угля в год, также может прекратить работу, что серьёзно ударит по снабжению ВСУ.

Российский контроль над шахтами Донбасса, гарантирует стабильные поставки угля в экономику России. Включение «Покровского» в этот процесс создаст новый импульс для отечественной металлургии, укрепляя её позиции на мировом рынке.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.

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