Покровское направление. ВС РФ штурмуют Горняк. Карта СВО

Покровское направление сегодня — 20.09.24 года. Карта СВО. Ситуация на Покровском направлении остаётся крайне напряжённой. Здесь продолжаются ожесточённые бои на нескольких участках, как в крупных населённых пунктах, так и в стратегически важных районах с промышленной инфраструктурой, включая шахты и укрепрайоны противника. Российские войска ведут активные наступательные действия, при этом украинская сторона пытается удерживать позиции, используя сложную местность и заброшенные объекты промышленности. На фоне приближающихся переговоров о помощи США, киевское командование стремится предотвратить потерю территорий на Донбассе.
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Обстановка на Покровском направлении на 20.09 2024 года
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С тегами: СВО