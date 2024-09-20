Цукурино и шахта «Селидовская»

Севернее Цукурино российские подразделения готовятся к штурму крупного укрепрайона противника, опирающегося на шахту «Селидовская». Здесь работают артиллерия и авиация, активно подавляя огневые точки ВСУ. Пока что в полномасштабное наступление войска не переходят, но по текущей динамике боевых действий можно ожидать штурма в ближайшее время.

ВС РФ штурмуют Горняк

В самом городе Горняк продолжается тяжёлое сражение. Штурм в городской черте уже начался, несколько кварталов находятся под контролем российских войск, но противник активно обороняется, стремясь не допустить отступления к шахтам на юго-западной окраине. Возможно, на принятие решений украинским командованием влияет негативный опыт потерь в Украинске, где похожая тактика оказалась неудачной, а также политические факторы, связанные с предстоящими переговорами.

Острое и Александрополь

После полного освобождения населённого пункта Острое, российские части сосредоточили свои усилия на штурме Александрополя, расположенного северо-восточнее. Это направление представляет собой важный элемент общей операции по вытеснению ВСУ за реку Волчья, и бои здесь продолжаются с неослабевающей интенсивностью.

Кроме того, продолжаются боестолкновения в районе Гродовки, Новогродовки, на западной окраине Михайловки, а также на подступах к Украинску и в районе Желанного. Южнее Карловки бойцы российской группировки «Центр» продвинулись в направлении балки Волчья на глубину до 1,4 км. Противник подтверждает тяжёлую обстановку в ряде пунктов, таких как Цукурино, Горняк и Желанное Второе, где российские силы достигли определённых успехов.