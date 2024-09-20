Курское направление. Ситуация на 20.09.24. Карта СВО. Курское направление продолжает оставаться одной из самых горячих точек на фронте. Бои здесь идут уже не первый месяц, и стороны пытаются нарастить свои успехи в различных секторах. Российские войска активно удерживают ключевые позиции, несмотря на усиленные попытки ВСУ прорваться через оборонительные рубежи и продвинуться на стратегически важные участки.

Важным событием последних дней стало освобождение нескольких населённых пунктов, что позволило начать продвижение к новым целям и укрепить свои позиции на отдельных направлениях. Однако, несмотря на локальные успехи, ситуация на многих участках остаётся сложной, а противник активно перебрасывает силы и продолжает атаки.

09:10:05

Обстановка на Курском направлении на 20 сентября 2024 года

Глушковское направление

На данный момент российские войска удерживают село Весёлое в Глушковском районе, несмотря на усилия ВСУ по его обходу с восточной стороны. Основной целью украинских подразделений остаётся выход к станции Глушково, что представляет собой значимую угрозу для российских коммуникаций в районе. ВС РФ продолжают удерживать ключевые позиции, активно противодействуя попыткам окружения, при этом использование бронетехники ВСУ, в том числе танков Leopard, подтверждено в нескольких атаках. Хотя значительная часть техники была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками, украинские силы продолжают накапливать резервы для дальнейших штурмовых действий.

Суджанский участок

На юге, в районе Суджи, идут бои в районе Плёхово и Русской Конопельки. Пока активных изменений на этом участке фронта не зафиксировано, но ВС РФ продолжают атакующие действия, стремясь улучшить свои позиции для последующего наступления. Противник пытается перегруппироваться для новых атак, но российская артиллерия активно подавляет украинские формирования.

Кореневский район: бои под Любимовкой

В районе Любимовки продолжаются ожесточенные бои, ВС РФ успешно продвигаются, но украинские силы проводят контратаки с целью восстановления утраченных позиций. В лесах между Кремяным и Погребками российские подразделения уничтожили расчёт БПЛА ВСУ, что улучшило контроль над этим участком. Ситуация остаётся нестабильной, но продвижение российских войск оценивается в несколько километров.

Важным успехом на восточном фронте стало освобождение населённых пунктов Николаево-Дарьино и Дарьино, что позволило ВС РФ начать продвижение через реку Снагость. Следующая цель — логистический узел ВСУ в Свердликово, который рассматривается как ключевая точка для дальнейших операций в этом районе. Прорыв на этом участке создаёт угрозу для украинской группировки и вынуждает их перебрасывать силы для усиления позиций.

09:01:00 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 20.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Что говорит противник

Украинское издание РБК сообщило о значительных силах ВС РФ, сосредоточенных в Курской области. По их данным, Россия наращивает численность войск до 37 тысяч, что превосходит силы ВСУ в соотношении 5 к 1. Планируется создание «буферной зоны» к середине октября, что коррелируется с важными политическими событиями на международной арене, включая президентские выборы в США. Однако несмотря на успехи, достигнутые на ряде участков, процесс освобождения территории может затянуться дольше, чем ожидалось.

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По данным портала LostArmour.info;

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