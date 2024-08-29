Покровское направление сейчас — 29.08.24 года. Карта СВО. Российские войска готовятся к штурму Мирнограда, развернув силы в пригородных районах. В течение прошедшего дня подразделения ВС РФ вошли в административные границы города, но пока избегают боев в жилой застройке. В южной части Мирнограда были замечены действия разведывательных груп, что свидетельствует о подготовке к более решительным наступательным действиям.

По неподтвержденным данным, украинские силы оставили Гродовку, что открывает возможность для дальнейшего продвижения российских войск к западу от Новогродовки. Российские части уже начали активные действия по расширению зоны контроля, закрепившись на нескольких ключевых позициях в этом районе.

Согласно данным украинской стороны, на Покровском направлении складывается сложная ситуация для их войск. Российские силы активно ведут штурм Селидово, и украинские подразделения вынуждены были отойти в район высотной застройки, где пытаются организовать новую линию обороны. Важно отметить, что ВС РФ захватили большую часть Михайловки, примыкающей к Селидово с востока.

Российские войска продолжают наступление по обе стороны реки Солёная, перенося бои в городскую застройку на левом берегу реки. Если российским силам удастся полностью захватить Михайловку, они, вероятно, попытаются окружить Селидово с юга, вклинившись между Селидово и Украинском. В центре Селидово уже ведутся бои, и штурмовые группы российской армии приближаются к административному кварталу города.

Юго-восточнее Михайловки российские войска, захватив Мемрик, продвигаются к окраинам Украинска и Галицыновки. Попытка войти в Галицыновку была отражена Силами Обороны Украины, однако прогнозируется, что российские войска снова попытаются взять под контроль этот населенный пункт. Для них важно занять высоту, чтобы получить огневой контроль над дорогой Карловка-Курахово, по которой идет снабжение украинской карловской группировки. Несмотря на это, украинские силы уверяют, что даже в случае захвата этой дороги, снабжение продолжится по полевым дорогам благодаря сухой погоде.

Украинские силы также признают, что сдача позиций в Селидово идет планомерно и организованно, избегая прямого столкновения с превосходящими силами противника. Хотя были попытки задержать российские войска на входе в город, украинские подразделения в конечном итоге отошли в район высотной застройки, где продолжают организовывать оборону.

На северном фланге Покровского направления российские силы практически захватили центральную часть Гродовки, вытеснив украинские подразделения с левого берега реки Журавка. Также идут бои за Николаевку, последний крупный оборонительный узел Украины перед Мирноградом. Важно отметить, что перед Мирноградом находятся укрепленные оборонительные рубежи, и для их удержания Генштаб Украины может перебросить резервы.

К западу от Новогродовки ВСУ спешно возводят новые оборонительные рубежи, чтобы остановить наступление российских войск, активно используя дроны и артиллерию. Однако на данном направлении ощущается нехватка боеприпасов, на что неоднократно жаловались украинские военные.

Майор 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкой, подразделение которого пытается оборонять Покровское направление, отметил тяжелую ситуацию:

«Все, что только может быть [у россиян] в наличии — враг подтянул. И еще подтягивает резервы и бросает на это направление — в сторону Мирнограда, на Селидово, и само-собой — в сторону Покровска — на Новогродовку. Идут очень-очень жестокие и серьезные бои».

По его словам, информация о том, что российские войска оттянули часть сил с этого участка, не подтверждается, и наоборот, давление только увеличилось…

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Карта боевых действий на Покровском (Авдеевском) направлении 29.08.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

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