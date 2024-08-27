Ситуация в Курской области 27 августа. Новости и Карта СВО

Новости СВО сегодня 27/08/2024. Ночь и утро в Курской области прошли в непрерыно продолжающихся столкновениях по всей линии соприкосновения. В Суджанском районе российские войска продолжают проводить контратаки и вести позиционные бои с целью удержания освобожденных населенных пунктов. ВСУ стремятся продвинуться малыми группами, но встречают упорное сопротивление. Российские ВКС и ПВО активно задействованы для отражения атак и уничтожения беспилотных летательных аппаратов противника. В то же время наблюдаются тенденции к переходу конфликта к позиционным формам войны, что связано с активным минированием боевых позиций обеими сторонами.

Сводка по Курскому направлению на 27 августа 2024 года

Обзор по направлениям:

Суджанский район: Бои под Малой Локней

Группа войск «Север» ВС России успешно провела контратаки в районе Суджи и освободила населенный пункт Нижняя Паровая. Бои продолжаются у Камышевки, где российские войска удерживают позиции, отражая атаки противника. Основные усилия ВСУ сосредоточены на направлении Коренево. За сутки российские войска отразили атаки на Коренево, Кульбаки и Кремяное. Несмотря на это, к исходу дня отмечено продвижение ВСУ в районе Снагости и в самом Суджанском районе.

ВСУ продолжают сосредоточивать свои усилия на выдавливании ВС РФ из Мартыновки, боестолкновения также отмечены в районе Малой Локни и Погребков.

Бои продолжаются в районе Малой Локни. Село неоднократно переходило из рук в руки, однако благодаря вводу в бой российских резервов удалось стабилизировать ситуацию. Российские войска удерживают Малую Локню и окружающую территорию, включая женскую колонию, которую противник недавно пытался штурмовать. ВСУ отброшены, и российские войска продолжают зачистку территории Курской области.

В Борках и Спальном продолжаются интенсивные боевые действия, но значительного продвижения украинские силы не добились. Атака ВСУ в районе Нечаева привела к закреплению противника к юго-западу от населенного пункта и окопанию в близлежащем лесу.

Также были зафиксированы атаки ВСУ на позиции в районе Погребков и Черкасского Поречного. Обе атаки были успешно отбиты российскими войсками. Сообщается, что ВСУ удерживают контроль над Черкасским Поречным, однако российские силы продолжают наносить удары по позициям противника с использованием БЛА и артиллерии.

Глушковский район:

В Глушковском районе ВСУ продолжает наносить удары по позициям ВС РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Сообщается о случаях дистанционного минирования дорог, что создает дополнительные трудности для передвижения российских сил.

Продолжается активное противостояние. ВСУ предпринимают неоднократные попытки атаковать российские позиции в направлении Комаровки, однако все атаки были отбиты. Российская армия эффективно использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по скоплениям украинских войск. Противник активно использует беспилотные летательные аппараты (БЛА) для нанесения ударов по военным и гражданским транспортным средствам. Пока попыток нарушения государственной границы не зафиксировано.

Удары по украинским силам были нанесены в районах населенных пунктов Вишневка, Снагость и Апанасовка. ВСУ продолжают удерживать позиции в ряде восточных населенных пунктов, включая Викторовку, что создает угрозу для дальнейшего продвижения украинских сил вглубь российской территории. Информация о присутствии противника в Бяхово и Внезапном пока не подтверждена.

Рыльское направление:

ВСУ продолжают готовиться к операции на Рыльск из Глухова, где сосредотачиваются резервы противника. Планируется удар, который позволит отрезать Рыльск по реке Сейм. ВСУ признали, что прорыв через Коренево на Рыльск оказался более затратным, чем ожидалось, что требует серьезных подкреплений для достижения успеха. Российские войска отбили часть ранее утраченных позиций в районе Кремяного и Ольговки. В Ольговке идут интенсивные боестолкновения, и часть позиций продолжает переходить из рук в руки.

В районе Коренево и на участке Ольговка-Кремяное идут ожесточенные бои. Украинские войска пытаются закрепиться в Ольговке, однако российская армия не дает им возможности продвинуться вглубь российской территории. Противник активно использует артиллерию и буксируемые гаубицы, а также станции артиллерийской разведки, что свидетельствует о попытках усиления их позиций.

Напоминаем, что враг концентрирует ударную группировку на севере Черниговской области, рядом с российской границей, с целью атаки Брянской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях населенных пунктов Суземка и Севск. Для этой операции противник собрал несколько батальонно-тактических групп из 41-й и 54-й бригад, а также подразделения для развития успеха. План противника заключается в выходе к рекам Нерусса и Сев для занятия оборонительных позиций и ведения долгосрочной обороны.

Кроме того, подготовлены более 20 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые будут отвлекать российские силы на второстепенных направлениях, в частности, в Стародубском и Климовском районах у российско-белорусской границы. Для выполнения этой задачи несколько подразделений ГУР МО Украины были перемещены в район населенного пункта Городня Черниговской области.

Однако, несмотря на эти приготовления, ударная группировка первого эшелона насчитывает лишь около 1500 человек и 60 боевых бронированных машин (ББМ), что указывает на ставку на внезапность, как это уже было в Курской области. Тем не менее, эта стратегия не принесла ожидаемого успеха.

В целом, обстановка на земле в Курской области характеризуется постепенным переходом к позиционной войне. Обе стороны активно занимаются минированием линии боевого соприкосновения. На большей части фронта ЛБС стабилизировалась, но остаются участки с плавающей линией. Несмотря на интенсивные атаки со стороны ВСУ, значительных прорывов или продвижений за последние сутки зафиксировано не было.

Ночью ПВО России успешно отразили атаки украинских беспилотников на Курск. В результате ударов есть повреждения, но пострадавших нет, как сообщил мэр города Игорь Кацук. Вечером силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью.

Карта боевых действий в Курской области 27.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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