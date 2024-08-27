Глушковский район: Напряженные бои за Комаровку

В Глушковском районе Курской области продолжается активное противостояние. ВСУ предпринимают неоднократные попытки атаковать российские позиции в направлении Комаровки, однако все атаки были отбиты. Российская армия эффективно использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по скоплениям украинских войск. Противник активно использует беспилотные летательные аппараты (БЛА) для нанесения ударов по военным и гражданским транспортным средствам. Пока попыток нарушения государственной границы не зафиксировано.

Удары по украинским силам были нанесены в районах населенных пунктов Вишневка, Снагость и Апанасовка. ВСУ продолжают удерживать позиции в ряде восточных населенных пунктов, включая Викторовку, что создает угрозу для дальнейшего продвижения украинских сил вглубь российской территории. Информация о присутствии противника в Бяхово и Внезапном пока не подтверждена.

Кореневский район: Бои за Ольговку и Кремяное

В Кореневском районе продолжаются активные боевые действия. Украинские силы пытаются продвинуться малыми группами в районе Ольговки и Кремяного, но российские войска успешно удерживают позиции. По данным Минобороны России, ВСУ удалось установить контроль над Матвеевкой, однако российские войска продолжают контратаки и проводят разведывательно-поисковые операции по выявлению и уничтожению вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в лесных массивах.

В районе Коренево и на участке Ольговка-Кремяное идут ожесточенные бои. Украинские войска пытаются закрепиться в Ольговке, однако российская армия не дает им возможности продвинуться вглубь российской территории. Противник активно использует артиллерию и буксируемые гаубицы, а также станции артиллерийской разведки, что свидетельствует о попытках усиления их позиций.

Суджанский район: Стабилизация фронта под Малой Локней

На Суджанском направлении бои продолжаются в районе Малой Локни. Село неоднократно переходило из рук в руки, однако благодаря вводу в бой российских резервов удалось стабилизировать ситуацию. Российские войска удерживают Малую Локню и окружающую территорию, включая женскую колонию, которую противник недавно пытался штурмовать. ВСУ отброшены, и российские войска продолжают зачистку территории Курской области.

Также были зафиксированы атаки ВСУ на позиции в районе Погребков и Черкасского Поречного. Обе атаки были успешно отбиты российскими войсками. Сообщается, что ВСУ удерживают контроль над Черкасским Поречным, однако российские силы продолжают наносить удары по позициям противника с использованием БЛА и артиллерии.

Южное направление: Бои за Мартыновку

На юге Суджанского района продолжаются бои за Мартыновку, где украинские формирования пытаются выдавить российские силы, однако безуспешно. ВСУ окапываются в лесном массиве урочище Обручье, недалеко от поселка Нечаев и деревни Нижняя Паровая. Российская армия активно использует тяжелую артиллерию для нанесения ударов по вражеским позициям, что вынуждает противника укреплять свои оборонительные линии.

Льговский участок: Затишье после ожесточенных боев

На Льговском участке наблюдается относительное затишье после ожесточенных боев, которые развернулись в районе Малой Локни и Черкасского Поречного. Российские части удерживают Малую Локню, включая колонию, которая снова стала крепким укрепрайоном.

Потери противника

По данным Министерства обороны России, потери ВСУ за последние сутки составили более 400 боевиков и 27 единиц бронетехники, включая танк, 2 БМП, 3 БТР, 21 ББМ, 5 артиллерийских орудий, 2 миномета, 11 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Эти данные свидетельствуют о значительных потерях украинских сил и подтверждают успешное ведение боевых действий российскими войсками.

Работа российской авиации и артиллерии

Российская армейская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по украинским подразделениям, действующим на территории Курской области, а также по резервам противника в Сумской области Украины. В частности, удары нанесены по позициям ВСУ в Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановке, Дружбе, Запселье, Катериновке, Малушино, Первомайском, Орловке, Пустогороде, Свессе, Сумах, Хотени, Червоном и Ястребином.

Перспективы и ожидания

В ближайшие дни можно ожидать увеличения интенсивности боевых действий, особенно с учетом накопления российских сил для возможного контрудара. Ситуация на фронте остается сложной, но российские войска продолжают удерживать свои позиции и наносят значительные потери противнику. Ожидается, что основные события начнут разворачиваться в начале-конце следующей недели, когда накопление задействованных для контрудара российских сил достигнет критической точки.