Ситуация в Курской области: Ожесточенные бои. ВС РФ готовит контрудар

Боевые действия в Курской области сейчас — 27.08.24 года. День двадцать первый — Хроника событий. Карта СВО. Прошедший день на курском фронте принес важные изменения в боевой обстановке. Фронт стабилизировался, приобретя более позиционный характер, с постоянными попытками украинских вооруженных сил (ВСУ) прорваться через российские линии обороны. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких ключевых направлениях, включая районы Глушковский, Кореневский, Суджанский и Льговский. Российские войска удерживают свои позиции и наносят удары по скоплениям сил противника, используя авиацию и артиллерию.
Курская область 27.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
Новости СВО на Украине. Коротко о главном
Обстановка на фронтах по состоянию на утро 27 августа 2024 года
Сегодня на различных направлениях продолжаются активные боевые действия. В ходе боев на Донецком и Покровском фронтах российские войска сумели добиться значительных тактических успехов, включая взятие Калинового и укрепление позиций вокруг Новогродовки. На других направлениях, таких как Херсонское, Запорожское, и Купянское, ведутся позиционные бои, стороны укрепляют свои позиции. Воздушно-космические силы России провели массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры на территории Украины, включая удары по энергетическим объектам в 15 регионах. Детальная информация по каждому направлению представлена ниже.
Покровский фронт
На Покровском фронте после двух дней ожесточенных боев ВС РФ выбили ВСУ из Калинового. Этот успех открывает путь для выхода в тыл гарнизону ВСУ в Карловке. Западнее армия России продвигается в Гродовке, где уже контролирует до 70% территории. Серьезных укреплений у ВСУ здесь нет, что минимизирует разрушения и позволяет планировать дальнейшее продвижение на Селидово. Освобождение Селидово укрепит южный фланг для наступления на Покровск (Красноармейск). Неясная обстановка сохраняется в Крутом Яре и Красном Яре, однако по неподтвержденным сообщениям передовые части ВС РФ уже вступили в бой на окраинах Николаевки. Если это подтвердится, то контроль над обоими Ярами будет закреплен за российскими войсками.
Торецкое направление
На Торецком направлении продолжаются упорные бои в Нелеповке, к югу от Торецка, и в Дружбе, к северо-востоку от него. Существенных продвижений за сутки не было, но тактические успехи наблюдаются на каждом участке. Российские войска расширяют зону контроля к западу от Новгородского и ведут интенсивные бои к северу от Озаряновки. Основная цель — прорыв на западный берег канала Северский Донец-Донбасс, что может открыть новые возможности для атак на южном фланге Часовоярского направления или стать началом еще одной линии наступления в сторону Константиновки.
Донецкое направление
В Красногоровке продолжаются локальные бои за окраины города. В Константиновке наши войска очистили фермы к югу от села и вышли на южные окраины. Положение ВСУ в этом районе осложняется, однако сопротивление остается ожесточенным. В районе Угледара ВС РФ отбили несколько опорных пунктов ВСУ у Водяного, что позволило усилить контроль над территорией вокруг.
Южно-Донецкое направление
На Южно-Донецком участке продолжаются позиционные бои восточнее и севернее Урожайного. Пока нет признаков наступления ВС РФ в сторону Великой Новоселки, обе стороны сохраняют свои позиции, ожидая дальнейшего развития событий.
Часовоярское направление
На Часовоярском участке ситуация остается относительно стабильной. В районе Клещеевки продвижение замедлилось, но есть небольшие успехи севернее Калиновки. В самом Часовом Яре ВС РФ укрепляют плацдарм в восточной части города, что позволяет готовиться к возможным наступательным действиям в будущем.
Херсонское направление
На Херсонском направлении без значительных изменений. Основные действия сосредоточены на контрбатарейной борьбе. Наши операторы дронов успешно уничтожили гаубицу противника на правом берегу Днепра, что указывает на эффективность применения беспилотных технологий для подавления артиллерии противника.
Запорожское направление
На Запорожском фронте ведутся позиционные бои севернее Работино и Вербового. Обстановка остается стабильной, несмотря на регулярные прогнозы аналитиков о возможных попытках прорыва ВСУ на южных направлениях. Ожидается усиление противостояния в ближайшие дни, но пока обе стороны остаются на своих позициях.
Северское направление
На Северском направлении ведутся позиционные бои в районе Выемки и Переездного. Обстановка остается без значительных изменений.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке продолжаются локальные бои у Торского и Тернов, а также в Макеевке, где наблюдается высокая интенсивность боевых действий.
Купянское направление
На Купянском направлении ВС РФ продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в районе Стельмаховки. В районе Песчаного российские силы медленно продвигаются вперед, закрепляя успехи на отдельных участках.
Харьковское направление
На Харьковском направлении бои перешли в позиционную стадию. В Волчанске российские силы аккуратно продвигаются, захватывая по несколько домов в сутки. В Липцах линия фронта остается стабильной.
Воздушные удары и удары беспилотных летательных аппаратов
Российские ВКС провели один из наиболее масштабных комбинированных ударов по тылам Украины. По данным украинской стороны, было использовано 127 ракет и 109 дронов «Герань», которые нанесли удары по объектам в 15 регионах. Основными целями стали объекты энергетики и военная инфраструктура. В частности, были поражены Киевская ГЭС, Стрыйское газохранилище в Львовской области и склады с авиационными боеприпасами западного производства. В Киеве уничтожена батарея Patriot, а в Днепропетровской области — объекты энергетической инфраструктуры и складские помещения.
В Одесской области удары по электрической подстанции вызвали массовые отключения электричества. На западе Украины в результате атак наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением в нескольких областях, включая Днепропетровскую, Киевскую и Львовскую.
Что говорит противник
Киев может пожалеть: Отправка войск в Курскую область угрожает крахом обороны у Покровска — Forbes
Российские войска продолжают уверенно продвигаться к Покровску (Красноармейску), несмотря на попытки ВСУ отвлечь их силы в Курскую область. И его потеря приведет к более широкому краху украинской обороны на востоке.
«Киев может пожалеть о решении отправить значительные силы в Курскую область — возможно, до дюжины батальонов численностью по 400 солдат каждый — вместо того, чтобы укрепить позиции под Красноармейском», — говорится в статье.
Карта боевых действий в Курской области 27.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
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