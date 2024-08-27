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Ситуация в Курской области: Ожесточенные бои. ВС РФ готовит контрудар

Ситуация в Курской области: Ожесточенные бои. ВС РФ готовит контрудар

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 8:20 27.08.2024

Боевые действия в Курской области сейчас — 27.08.24 года. День двадцать первый — Хроника событий. Карта СВО. Прошедший день на курском фронте принес важные изменения в боевой обстановке. Фронт стабилизировался, приобретя более позиционный характер, с постоянными попытками украинских вооруженных сил (ВСУ) прорваться через российские линии обороны. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких ключевых направлениях, включая районы Глушковский, Кореневский, Суджанский и Льговский. Российские войска удерживают свои позиции и наносят удары по скоплениям сил противника, используя авиацию и артиллерию.

08:12:20

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Сводка по Курскому направлению на 27 августа 2024 года

Обзор по направлениям:

Глушковский район: Напряженные бои за Комаровку

Комаровка. Карта СВО

Комаровка. Карта СВО

В Глушковском районе Курской области продолжается активное противостояние. ВСУ предпринимают неоднократные попытки атаковать российские позиции в направлении Комаровки, однако все атаки были отбиты. Российская армия эффективно использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по скоплениям украинских войск. Противник активно использует беспилотные летательные аппараты (БЛА) для нанесения ударов по военным и гражданским транспортным средствам. Пока попыток нарушения государственной границы не зафиксировано.

Удары по украинским силам были нанесены в районах населенных пунктов Вишневка, Снагость и Апанасовка. ВСУ продолжают удерживать позиции в ряде восточных населенных пунктов, включая Викторовку, что создает угрозу для дальнейшего продвижения украинских сил вглубь российской территории. Информация о присутствии противника в Бяхово и Внезапном пока не подтверждена.

Комаровка - Глушково. 24.08.24

Комаровка — Глушково. 27.08.24

Кореневский район: Бои за Ольговку и Кремяное

Новости СВО. Обстановка на фронтеВ Кореневском районе продолжаются активные боевые действия. Украинские силы пытаются продвинуться малыми группами в районе Ольговки и Кремяного, но российские войска успешно удерживают позиции. По данным Минобороны России, ВСУ удалось установить контроль над Матвеевкой, однако российские войска продолжают контратаки и проводят разведывательно-поисковые операции по выявлению и уничтожению вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в лесных массивах.

В районе Коренево и на участке Ольговка-Кремяное идут ожесточенные бои. Украинские войска пытаются закрепиться в Ольговке, однако российская армия не дает им возможности продвинуться вглубь российской территории. Противник активно использует артиллерию и буксируемые гаубицы, а также станции артиллерийской разведки, что свидетельствует о попытках усиления их позиций.

Коренево - Ольговка. Карта СВО

Коренево — Ольговка. Карта СВО

Суджанский район: Стабилизация фронта под Малой Локней

Малай Локня. Карта СВО

Малая Локня. Карта СВО

На Суджанском направлении бои продолжаются в районе Малой Локни. Село неоднократно переходило из рук в руки, однако благодаря вводу в бой российских резервов удалось стабилизировать ситуацию. Российские войска удерживают Малую Локню и окружающую территорию, включая женскую колонию, которую противник недавно пытался штурмовать. ВСУ отброшены, и российские войска продолжают зачистку территории Курской области.

Также были зафиксированы атаки ВСУ на позиции в районе Погребков и Черкасского Поречного. Обе атаки были успешно отбиты российскими войсками. Сообщается, что ВСУ удерживают контроль над Черкасским Поречным, однако российские силы продолжают наносить удары по позициям противника с использованием БЛА и артиллерии.

Южное направление: Бои за Мартыновку

Суджанский район. Карта СВО

Суджанский район. Карта СВО

На юге Суджанского района продолжаются бои за Мартыновку, где украинские формирования пытаются выдавить российские силы, однако безуспешно. ВСУ окапываются в лесном массиве урочище Обручье, недалеко от поселка Нечаев и деревни Нижняя Паровая. Российская армия активно использует тяжелую артиллерию для нанесения ударов по вражеским позициям, что вынуждает противника укреплять свои оборонительные линии.

Льговский участок: Затишье после ожесточенных боев

На Льговском участке наблюдается относительное затишье после ожесточенных боев, которые развернулись в районе Малой Локни и Черкасского Поречного. Российские части удерживают Малую Локню, включая колонию, которая снова стала крепким укрепрайоном.

Потери противника

По данным Министерства обороны России, потери ВСУ за последние сутки составили более 400 боевиков и 27 единиц бронетехники, включая танк, 2 БМП, 3 БТР, 21 ББМ, 5 артиллерийских орудий, 2 миномета, 11 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Эти данные свидетельствуют о значительных потерях украинских сил и подтверждают успешное ведение боевых действий российскими войсками.

Работа российской авиации и артиллерии

Российская армейская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по украинским подразделениям, действующим на территории Курской области, а также по резервам противника в Сумской области Украины. В частности, удары нанесены по позициям ВСУ в Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановке, Дружбе, Запселье, Катериновке, Малушино, Первомайском, Орловке, Пустогороде, Свессе, Сумах, Хотени, Червоном и Ястребином.

Перспективы и ожидания

В ближайшие дни можно ожидать увеличения интенсивности боевых действий, особенно с учетом накопления российских сил для возможного контрудара. Ситуация на фронте остается сложной, но российские войска продолжают удерживать свои позиции и наносят значительные потери противнику. Ожидается, что основные события начнут разворачиваться в начале-конце следующей недели, когда накопление задействованных для контрудара российских сил достигнет критической точки.

   03:00:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ… 

Курская область 27.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление. 26.08.24

Курское направление. 27.08.24

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Следим за развитием ситуации..

Хроника событий - ЗДЕСЬ
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Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Обстановка на фронтах по состоянию на утро 27 августа 2024 года

 Сегодня на различных направлениях продолжаются активные боевые действия. В ходе боев на Донецком и Покровском фронтах российские войска сумели добиться значительных тактических успехов, включая взятие Калинового и укрепление позиций вокруг Новогродовки. На других направлениях, таких как Херсонское, Запорожское, и Купянское, ведутся позиционные бои, стороны укрепляют свои позиции. Воздушно-космические силы России провели массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры на территории Украины, включая удары по энергетическим объектам в 15 регионах. Детальная информация по каждому направлению представлена ниже.

Покровский фронт

Яснобродовка. Карта СВО

Яснобродовка. Карта СВО

На Покровском фронте после двух дней ожесточенных боев ВС РФ выбили ВСУ из Калинового. Этот успех открывает путь для выхода в тыл гарнизону ВСУ в Карловке. Западнее армия России продвигается в Гродовке, где уже контролирует до 70% территории. Серьезных укреплений у ВСУ здесь нет, что минимизирует разрушения и позволяет планировать дальнейшее продвижение на Селидово. Освобождение Селидово укрепит южный фланг для наступления на Покровск (Красноармейск). Неясная обстановка сохраняется в Крутом Яре и Красном Яре, однако по неподтвержденным сообщениям передовые части ВС РФ уже вступили в бой на окраинах Николаевки. Если это подтвердится, то контроль над обоими Ярами будет закреплен за российскими войсками.

Торецкое направление

Торецк. Картв СВО

Торецк. Картв СВО

На Торецком направлении продолжаются упорные бои в Нелеповке, к югу от Торецка, и в Дружбе, к северо-востоку от него. Существенных продвижений за сутки не было, но тактические успехи наблюдаются на каждом участке. Российские войска расширяют зону контроля к западу от Новгородского и ведут интенсивные бои к северу от Озаряновки. Основная цель — прорыв на западный берег канала Северский Донец-Донбасс, что может открыть новые возможности для атак на южном фланге Часовоярского направления или стать началом еще одной линии наступления в сторону Константиновки.

Донецкое направление

В Красногоровке продолжаются локальные бои за окраины города. В Константиновке наши войска очистили фермы к югу от села и вышли на южные окраины. Положение ВСУ в этом районе осложняется, однако сопротивление остается ожесточенным. В районе Угледара ВС РФ отбили несколько опорных пунктов ВСУ у Водяного, что позволило усилить контроль над территорией вокруг.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком участке продолжаются позиционные бои восточнее и севернее Урожайного. Пока нет признаков наступления ВС РФ в сторону Великой Новоселки, обе стороны сохраняют свои позиции, ожидая дальнейшего развития событий.

Часовоярское направление

Часов Яр. Клещеевка. Карта СВО

Часов Яр. Клещеевка. Карта СВО

На Часовоярском участке ситуация остается относительно стабильной. В районе Клещеевки продвижение замедлилось, но есть небольшие успехи севернее Калиновки. В самом Часовом Яре ВС РФ укрепляют плацдарм в восточной части города, что позволяет готовиться к возможным наступательным действиям в будущем.

Херсонское направление

На Херсонском направлении без значительных изменений. Основные действия сосредоточены на контрбатарейной борьбе. Наши операторы дронов успешно уничтожили гаубицу противника на правом берегу Днепра, что указывает на эффективность применения беспилотных технологий для подавления артиллерии противника.

Запорожское направление

Новости СВО. Хроника событийНа Запорожском фронте ведутся позиционные бои севернее Работино и Вербового. Обстановка остается стабильной, несмотря на регулярные прогнозы аналитиков о возможных попытках прорыва ВСУ на южных направлениях. Ожидается усиление противостояния в ближайшие дни, но пока обе стороны остаются на своих позициях.

Северское направление

На Северском направлении ведутся позиционные бои в районе Выемки и Переездного. Обстановка остается без значительных изменений.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском участке продолжаются локальные бои у Торского и Тернов, а также в Макеевке, где наблюдается высокая интенсивность боевых действий.

Купянское направление

На Купянском направлении ВС РФ продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в районе Стельмаховки. В районе Песчаного российские силы медленно продвигаются вперед, закрепляя успехи на отдельных участках.

Харьковское направление

На Харьковском направлении бои перешли в позиционную стадию. В Волчанске российские силы аккуратно продвигаются, захватывая по несколько домов в сутки. В Липцах линия фронта остается стабильной.

Воздушные удары и удары беспилотных летательных аппаратов

Киевская ГАЭС

Киевская ГАЭС

Российские ВКС провели один из наиболее масштабных комбинированных ударов по тылам Украины. По данным украинской стороны, было использовано 127 ракет и 109 дронов «Герань», которые нанесли удары по объектам в 15 регионах. Основными целями стали объекты энергетики и военная инфраструктура. В частности, были поражены Киевская ГЭС, Стрыйское газохранилище в Львовской области и склады с авиационными боеприпасами западного производства. В Киеве уничтожена батарея Patriot, а в Днепропетровской области — объекты энергетической инфраструктуры и складские помещения.

В Одесской области удары по электрической подстанции вызвали массовые отключения электричества. На западе Украины в результате атак наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением в нескольких областях, включая Днепропетровскую, Киевскую и Львовскую.

Что говорит противник

Киев может пожалеть: Отправка войск в Курскую область угрожает крахом обороны у Покровска — Forbes

Сводки СВОРоссийские войска продолжают уверенно продвигаться к Покровску (Красноармейску), несмотря на попытки ВСУ отвлечь их силы в Курскую область. И его потеря приведет к более широкому краху украинской обороны на востоке.

«Киев может пожалеть о решении отправить значительные силы в Курскую область — возможно, до дюжины батальонов численностью по 400 солдат каждый — вместо того, чтобы укрепить позиции под Красноармейском», — говорится в статье.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий в Курской области 27.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

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