Удар по Киеву: Месторождение лития Шевченко ушло в Россию

Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 29.06.25. Карта и сводка СВО. Сегодня мы поговорим о стратегии и экономике. Освобождая территории населённые пункты в так называемой Украине от бандеровской нечисти, мы в том числе возвращаем под контроль России важнейшие природные ресурсы. Это не просто земля — это сырьевая основа будущего, стратегические активы, за которые на Западе идут подковёрные войны и экономические торги.

Каждый населённый пункт — это не только укрепрайон врага, но и элемент экономического каркаса. Особенно, если речь идёт о таких кластерах, как литиевые месторождения. Их значение выходит далеко за пределы Донбасса или Киева — они напрямую влияют на мировой рынок, на переговорные позиции, на долгосрочную промышленную независимость.

Месторождение лития Шевченко. Ситуация на 29.06.25.

Карта и сводка СВО

Сегодня на примере Шевченковского месторождения лития мы покажем, как военные успехи ВС РФ оборачиваются экономическим крахом для режима Зеленского — и стратегической победой для России.

Итак….

Подразделения группировки «Восток» после освобождения Шевченко развивают наступление сразу в нескольких направлениях.

Южнее, в сторону Камышевахи, наши бойцы заняли несколько опорных пунктов врага, методично продавливая его оборону. Северо-западнее, на подступах к линии противотанковых рвов, продвинулись вплотную к узловому стыку оборонительных сооружений. Противник вынужден срочно перебрасывать резервы, но фронт трещит по швам.

Севернее, от Фёдоровки, наши подразделения вышли к району Карла Маркса, он же Мирное, и ведут наступление сразу на двух направлениях — на Воздвиженку и Малиевку. Идёт тяжёлый бой, но инициатива у нас.

Особо отметим успехи на правом берегу Сухих Ялов — полностью освобождён населённый пункт Красная Звезда, он же Червона Зирка. Сейчас идёт зачистка территории между рекой Волчья и Сухими Ялами. Противник теряет ключевые точки в междуречье.

И ещё одна горячая новость — по поступающей информации, наши бойцы выбили противника из села Дачное, это уже территория Днепропетровской области. Линия фронта уверенно сдвигается вперёд.

Смотрите видеообзор по Месторождению лития в Шевченко

Российские войска заняли посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике. Казалось бы — очередной освобождённый населённый пункт. Но нет. Под землёй — клад. Один из крупнейших литиевых месторождений Европы. И теперь он больше не под контролем Киева.

Что это значит? Очень многое.

Во времена Советского Союза геологи оценивали запасы месторождения в четырнадцать миллионов тонн руды. А это примерно полмиллиона тонн лития — стратегического металла, на котором крутится вся современная аккумуляторная энергетика. Более поздние оценки скромнее — около одного миллиона тонн руды, но с очень высоким содержанием лития — до полутора процентов. Это по-прежнему очень жирный кусок.

Сейчас Россия контролирует два из четырёх известных литиевых месторождений Украины — Шевченко и Крутую Балку. Остались только Доброе и Пороховское — оба в Кировоградской области. То есть: ещё шаг — и у Киева вообще не останется лития.

Что теряет Украина?

Экспорт: в две тысячи двадцать четвёртом Украина продала товаров на сумму сорок миллиардов долларов. Доля лития могла бы принести Киеву до двухсот миллионов долларов в год. Теперь — ничего.

Бюджет: только за тот же год от добывающей промышленности Украина собрала около одного миллиарда долларов налогов. Литиевая шахта добавила бы туда десятки миллионов. Эти деньги могли бы пойти на социалку, на армию. Но теперь — не пойдут.

ВВП: добывающий сектор давал Украине примерно семь процентов от валового продукта. Шевченко мог бы немного его поднять. А теперь — только понижение. Потеря этого ресурса делает восстановление экономики Украины ещё более призрачным.

Инвестиции: Киев рассчитывал использовать литий как «приманку» для США — в обмен на инвестиции. Вся западная помощь Украине планировалась под залог таких активов. А теперь? Минус один козырь за столом переговоров.

Будущие риски: если наступление Российской армии продолжится, Украина может потерять все свои литиевые месторождения. Это значит конец мечтам о национальной литиевой промышленности. Навсегда.

Что получает Россия?

На сегодняшний день промышленная добыча лития в России практически не велась — в прошлом году извлекли всего двадцать семь тонн. Но запасы — огромные. Более трёх с половиной миллионов тонн оксида лития, и несколько проектов — «Колмозерское», «Полярный литий» — уже готовятся к старту.

Теперь в этот список добавляется и Шевченко — с удобной глубиной залегания (всего семьдесят–семьдесят пять метров) и высоким содержанием металла. Это месторождение усилит ресурсную независимость России и создаст платформу для собственной литиевой индустрии. В будущем — это металл для батарей, дронов, электромобилей и систем связи.

А что с мировым рынком?

После рекордных цен в восемьдесят тысяч долларов за тонну в две тысячи двадцать втором, стоимость лития обрушилась — сейчас около восьми с половиной тысяч. Причина — перепроизводство. Основные резервы в мире — в Боливии, Аргентине и Чили.

Украина — капля в море. Но для Европы, которая стремится к сырьевой независимости, даже одна шахта — это шанс. Теперь этого шанса нет.

Итог: потеря Шевченко — это не просто минус на карте. Это — катастрофа для украинской экономики. Минус в экспорте. Минус в бюджете. Минус в инвестициях. Минус в геополитических торгах.

Россия, напротив, получает стратегический актив. Да, его освоение займёт время. Но перспектива — мощнейшая: технологическая независимость, экспорт лития и усиление суверенной промышленности.

Фронт сдвинулся. А вместе с ним — сдвинулся и баланс сил.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 663 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 65 472 беспилотных летательных аппарата,

🔹 612 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 038 танков и других боевых бронированных машин,

🔹 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 37 271 единица специальной военной автомобильной техники.

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