Угледар. Ситуация на 29.09.24 сегодня. Карта СВО. Обстановка на Угледарском фронте стремительно обостряется. На сегодняшний день, окружение украинской группировки практически завершено. Российские войска методично закрепляются на всех ключевых направлениях, лишая противника последней возможности для полноценного отступления.

Несмотря на сложную ситуацию, украинские силы оказывают ожесточённое сопротивление, однако их потери растут с каждым часом, как среди живой силы, так и в технике. Основное внимание теперь сосредоточено не только на Угледаре, но и на ближайших населённых пунктах, таких как Богоявленка, которые становятся следующей целью для ВС РФ.

Угледар — огневой контроль над дорогами

Силами штурмовых подразделений РФ захвачены два опорных пункта противника на западной части города, что значительно укрепило позиции российской армии. Район многоэтажек на востоке Угледара также был очищен от сил ВСУ, что позволило закрепиться на этих участках. Зачистка продолжается и на других направлениях: ведутся бои в южной части города, включая район школы №2.

Наступление ведётся не только внутри города, но и на его подступах. Российская армия контролирует дорогу Павловка-Богоявленка, что фактически отрезало пути снабжения украинских подразделений. Кроме того, продолжается продвижение на северо-запад от шахты «Южнодонбасская №1». Это ещё более затруднило возможности для отхода противника, оставив лишь одну узкую дорогу, простреливаемую российскими силами.

ВСУ пытаются организовать оборону, но ситуация становится всё более отчаянной. Противник теряет контроль над своими позициями, особенно в условиях отсутствия должного снабжения и ротации. Недавнее снятие с должности командира 72-й бригады ВСУ полковника Винника лишь подтверждает критическое состояние украинской группировки в Угледаре. Это ещё больше дестабилизировало ситуацию внутри обороняющихся подразделений.

Обстановка севернее Угледара

Помимо боёв в самом городе, продолжаются активные действия на прилегающих территориях. Российская артиллерия и авиация активно работает по позициям ВСУ в н.п. Богоявленка и Новоукраинка. Эти населённые пункты становятся новой целью для штурмовых подразделений ВС РФ, так как украинские части, отступившие из Угледара, пытаются закрепиться там для новой линии обороны. Однако, как показывает развитие событий, данная линия вряд ли сможет выдержать массированное наступление российских войск.

По данным с фронта, украинские части несут значительные потери, что подтверждается и зарубежными источниками. Согласно материалам Financial Times, ВСУ теряют убитыми или ранеными до 70% новобранцев в первые дни после их прибытия на фронт. Это связано с отсутствием боевого опыта и недостаточной физической подготовкой. Средний возраст украинских солдат составляет 45 лет, что делает их уязвимыми к физическим нагрузкам и боевым действиям. Новобранцы часто не готовы к обстрелам и поддаются панике, что приводит к быстрым потерям.

В результате этого, как отмечают многие военные эксперты, сопротивление ВСУ на Угледарском направлении ослабевает. Украинские подразделения вынуждены отступать, оставляя позиции, что открывает российским войскам путь к дальнейшему продвижению. Ожидается, что в ближайшие дни может произойти окончательное окружение оставшихся украинских частей, которым будет предложен выбор: сдача или уничтожение. Российское командование уже несколько раз в эфире призывало украинских военных сложить оружие и покинуть город. Тем, кто отказался, угрожает гибель.

Угледар: Командование ВС РФ призывает ВСУ прекратить бесполезное сопротивнение

Российское командование призывает украинских военнослужащих прекратить сопротивление и воспользоваться последней возможностью для сдачи. В городских районах продолжается плотное наступление, а огневой контроль российских сил полностью блокирует любое снабжение и ротацию для украинских подразделений.

Для выхода из восточной и южной части города предоставляются частоты связи: 421,725 и 144,950, а для западной — 416,475 и 148,550. Всем украинским военнослужащим, решившим сдаться, гарантирована безопасность и предоставление медицинской помощи.

Работа РСЗО по северной части Угледара препятствует выходу ВСУ из города

Ситуация на Угледарском фронте фактически решена — город находится на грани полного окружения и падения. Российские войска продолжают укреплять свои позиции, в то время как ВСУ испытывают нехватку ресурсов и личного состава. В ближайшие дни возможен штурм Богоявленки, который станет следующим важным этапом в развитии операции. Падение этой точки обороны позволит российским войскам закрепить успех на Кураховском фронте, что приведёт к ещё большему ослаблению позиций ВСУ в Донбассе.

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Карта боевых действий. Угледар — 29.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

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