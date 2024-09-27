Угледар. Ситуация на 27.09.24 сегодня. Карта СВО. Российские войска продолжают масштабное наступление, блокируя все возможные пути снабжения и выхода для украинских подразделений, находящихся в городе. По мере того как российская армия продвигается, ВСУ теряют позиции, а количество ресурсов и живой силы для обороны значительно уменьшается.

Ближайшие часы и дни могут быть решающими для исхода боёв за Угледар. Гарнизон ВСУ фактически блокирован, а город оказался под полным огневым контролем российских войск. Противник вынужден прибегать к контратакам, но успеха они не приносят. По радиоперехватам становится ясно, что эвакуация и ротация украинских сил невозможна, что делает оборону города обречённой.

Штурм города и взятие юго-восточных кварталов

Российские войска, продвигаясь по улице Трифонова и улице 13-ти Десантников, взяли под контроль несколько высотных зданий и ведут зачистку кварталов. Противник отступает, и несмотря на попытки вводить в бой резервы, ВСУ не удаётся стабилизировать фронт. На улицах и в домах остаётся множество погибших и раненых украинских солдат, которых уже не эвакуируют — признаков ротации больше нет.

Российская артиллерия и авиация активно применяют тактику, использованную при штурме Артёмовска. Оставлен небольшой коридор для возможного отхода украинских войск, но этот коридор полностью простреливается всеми доступными средствами, в том числе ударами дронов и артиллерии. Огневой мешок, образовавшийся вокруг Угледара, составляет примерно 7 на 3 километра, и отступление украинского гарнизона становится практически невозможным без огромных потерь.

Наступление на запад и перерезание логистических путей

Одним из ключевых событий стало продвижение российских войск к западу от Угледара. Штурмовые группы вышли на трассу, ведущую в Богоявленку, что признают даже проукраинские ресурсы, такие как Deep State. При этом сообщение с городом уже практически перерезано, хотя некоторые грунтовые дороги всё ещё остаются под контролем украинских сил. Тем не менее, эти дороги находятся под постоянным огневым контролем российских войск, что фактически блокирует любые попытки отступления украинских подразделений.

Украинские части в Угледаре оказываются в ловушке. Потери 58-й и 72-й бригад украинской армии крайне значительны. По оперативным данным, 58-я бригада практически утратила боеспособность, в то время как 72-я всё ещё пытается держать оборону, но её силы также истощены. Несмотря на попытки украинского командования удержать город, гарнизон ВСУ оказался в крайне сложной ситуации, и даже их собственные эксперты признают, что удержать Угледар будет крайне трудно в течение ближайших нескольких дней.

Артиллерийские и авиационные удары по укреплениям ВСУ

Российская артиллерия и авиация продолжают массированные удары по позициям ВСУ как в самом Угледаре, так и в близлежащих населённых пунктах. Серьёзное огневое поражение наносят укреплениям украинских войск в Новоукраинке и Богоявленке, что делает их последующим объектом штурма. По сообщению русских разведывательных групп, над степями вокруг Угледара всю ночь звучат взрывы артиллерии, удары авиации, а также постоянный гул от работы дронов FPV.

Всё это значительно ослабляет оборонительные способности украинских частей, и скоро город окажется в полном окружении. В ряде участков российские войска уже контролируют более 30% территории Угледара. Украинские СМИ начинают готовить население к возможной потере города, а российская авиация и артиллерия продолжают уничтожать укрепрайоны противника.

Решающий этап битвы за Угледар

По оперативной информации, к вечеру 26 сентября российские войска замкнули кольцо вокруг города, взяв под контроль несколько ключевых высот вблизи Угледара. Остатки украинского гарнизона фактически оказались в окружении, а штурм продолжается. Окно для отступления продолжает стремительно закрываться, и в ближайшие дни можно ожидать окончательного взятия города под контроль российских войск.

Российские штурмовые отряды продвигаются на запад от Красногоровки, а также успешно наступают к северу от Пречистовки и Водяного. В районе Максимильяновки и Катериновки идут тяжёлые бои, где российские подразделения сумели прорваться на 1 километр вглубь обороны ВСУ. Эти успехи значительно сковывают силы противника и позволяют российским войскам расширять фронт наступления.

Российское командование призывает украинских военнослужащих прекратить сопротивление и воспользоваться последней возможностью для сдачи. В городских районах продолжается плотное наступление, а огневой контроль российских сил полностью блокирует любое снабжение и ротацию для украинских подразделений.

Для выхода из восточной и южной части города предоставляются частоты связи: 421,725 и 144,950, а для западной — 416,475 и 148,550. Всем украинским военнослужащим, решившим сдаться, гарантирована безопасность и предоставление медицинской помощи.

Узнайте больше:

ВСУ зажаты в Угледаре, пути отхода перекрыты

Наступление на Угледар: российские войска продвигаются с восточной окраины

Угледар под угрозой окружения: ВСУ покидает город

Карта боевых действий. Угледар — 27.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе..

Просмотры: 54