Наступление ВСУ в Глушковском районе. 18.09.24. Карта СВО. Минувшие дни ознаменовались активизацией боевых действий на границе Сумской и Курской областей, где украинские войска предприняли попытку наступления в районе села Весёлое. Командующий украинскими силами генерал Александр Сырский решил бросить в бой 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, оснащённую современной западной техникой, включая танки Leopard. Однако, действия этой бригады закончились тяжёлыми потерями на российской территории. Что же произошло в действительности?

Провал наступления ВСУ: уничтожение колонны

Украинская 21-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) была направлена для удара по российским позициям, и ключевым элементом наступления стала попытка зайти в село Весёлое, находящееся на границе Сумской и Курской областей. Несмотря на попытки украинской стороны обозначить это как захват и закрепление в населённом пункте, реальная ситуация сложилась иначе. Колонна украинской техники, включая БМП CV90, Marder 1A3 и другие единицы, была уничтожена примерно в 1,5 км от российской границы на территории Курской области.

Позиции противника были обнаружены и ликвидированы с помощью артиллерии и беспилотников, которые контролировали обстановку с воздуха. ВСУ так и не смогли добраться до села, понеся значительные потери на подступах. На месте уничтожения колонны было зафиксировано значительное количество техники, а обломки подтверждают серьёзность удара.

Ход сражения: типичная тактика ВСУ

Объективные данные подтверждают, что украинские войска действовали по схеме, которую они неоднократно пытались применять ранее. Как и в ходе летнего наступления 2023 года в Запорожье, украинские колонны продвигались по дорогам, ставя себя под удар российской артиллерии и беспилотников. Отсутствие воздушного прикрытия у украинских подразделений привело к тому, что российские силы, наблюдая за их передвижением с дронов, уничтожали технику с минимальными усилиями.

Стоит отметить, что несмотря на выводы из предыдущих операций, украинское командование продолжает использовать тактику, которая уже неоднократно демонстрировала свою неэффективность. В итоге, колонна ВСУ, не успев достигнуть даже первой линии обороны, была уничтожена.

Подготовленность российских сил

Наступление ВСУ в Глушковском районе не стало неожиданностью для российских сил. Переброска 21-й ОМБр была выявлена ещё в конце августа, и с тех пор российское командование подготовило свои позиции для отражения возможного удара. Уничтожение украинской колонны свидетельствует о хорошо организованной засаде, в которой использовались противотанковые ракеты, артиллерийские расчёты и дроны.

Особенностью этой операции стала точная координация российских подразделений. БМП ВСУ, которые пытались укрыться в лесных посадках, были быстро выведены из строя точными ударами, что демонстрирует высокий уровень взаимодействия российских сил.

Выводы и перспективы

Неудачная попытка 21-й ОМБр закрепиться на территории Курской области показала, что ВСУ сталкиваются с серьёзными проблемами при наступлении на подготовленные российские позиции. Несмотря на наличие западной техники и резервов, украинские силы продолжают действовать в рамках схем, которые привели их к провалу ранее.

Бросок в бой одной из наиболее подготовленных и оснащённых частей ВСУ, находившейся в резерве, продемонстрировал, что даже эти подразделения сталкиваются с существенными трудностями. Для российского командования подобные эпизоды подтверждают эффективность выбранной стратегии по обороне и нанесению точечных ударов по наступающим украинским силам.

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По данным портала LostArmour.info;

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