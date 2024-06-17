Авдеевское направление 17.06.24 — новости сегодня. Карта СВО

Авдеевское направление 17.06.24 — последние новости сегодня. Карта СВО. ВС России наступают севернее Очеретинского выступа от Архангельского до Новоалександровки. Идут бои у Сокола, Новопокровского, севернее Уманского и Яснобородовки которая сейчас в полукольце между нашими Уманским и Нетайлово. Севернее идут бои за Новосёловку Первую, к которой наши двигаются от Новопокровского. Идут ожесточенные бои за Сокол, большая часть села сейчас в серой зоне.

Авдеевское направление

В районе Архангельского передовые отряды штурмовиков ВС РФ, не вступая в бой, обошли несколько опорных пунктов противника и продвинулись вдоль пруда южнее Калиново. В этом же направлении российские войска наступают с юго-восточной стороны, опираясь на подконтрольный Керамик. Само Калиново представляет собой хорошо оборудованный укрепрайон ВСУ, взятие которого позволит подтянуть фланг на рубеже Новобахмутовка — Новокалиново и подготовиться к потенциальному окружению сил противника в Нью-Йорке и Торецке.

В Новоалександровке бои ведутся в центре и юго-восточнее населённого пункта, где в результате серии локальных наступательных действий контроль был расширен в направлении Лозоватского. Северо-западнее Новоалександровки расположена Воздвиженка — последнее село на пути российских войск к трассе Т-0504, соединяющей Константиновку и Покровск. Перерезание данной магистрали позволит значительно осложнить положение гарнизона ВСУ на Бахмутском направлении.

Южнее подразделения ВС РФ закрепились на восточной окраине Сокола, однако продвинуться далее пока не удаётся в связи с активной работой артиллерии и значительным количеством применяемых ВСУ беспилотников, которые наносят удары даже по одиночным целям. При этом в районе Новоселовки Первой российские войска успешно ведут наступление вдоль балки Очеретина и со стороны трассы О0542, идущей из Семеновки.

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Карта боевых действий СВО 17.06.24 (Авдеевское направление)

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В Невельском – встречные бои. В районе Карловки продолжаются бои по обеим берегам водохранилища, в самом населённом пункте также есть продвижения российских войск. В Яснобродовке без особых изменений. В районе Новосёловки Первой ВС РФ ведут бои на подступах к намеленному пункту, пока без особых продвижений. Георгиевка — занята несколько дней назад. Идёт зачистка территории, дальнейшее продвижение — на Максимильяновку.

Аллигаторы» и «Ночные охотники» поддерживают наступление на участках Авдеевское направление

Ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28Н ведут огонь неуправляемыми ракетами, поддерживая бойцов группировки «Центр», продвигающихся от Авдеевки к Покровску. На направлении продолжаются активные боевые действия.

Новости СВО на Украине сегодня — 17.06.24

Харьковское направление (Липцы — Волчанск)

Противник уже не первую неделю ведет как наступательные так и контрнаступательные действия в районе Глубокого и в Волчанске, задействуя для этого резервы стянутые с других направлений. На текущий момент эти действия позволили противнику затормозить наступление ВС РФ на севере Харьковской области, ценой существенных тактических уступок и потерь на других направлениях, которые были ослаблены в интересах наращивания группировки ВСУ в Харьковской области.

Ожесточенные бои в Волчанске идут на восточной окраине. Враг за сутки 15 раз атаковал позиции «Северян» со стороны н.п. Тихое, одновременно пытаясь перебросить подкрепление с юга через реку Волчья. Кроме бессмысленных потерь личного состава в количестве до 100 нацистов и утраты позиций враг ничего не добился, был отброшен. В районе многоэтажек активность ВСУ не наблюдалась. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 300 м. 153 бригада ВСУ выставлена в полном составе с техникой и мобилизованными вдоль реки Волчья. Основная задача не дать нашим штурмовым переправиться возле агрегатного завода. Противник в том районе накапливает силы и технику для оперативной ротации. По резервам и тылам ВСУ постоянно работает ВКС из Белгородской области.

Командование ВСУ ждет удобного момента для ввода в бой ударной группировки своих войск, но пока не может найти слабое место в обороне группировки «Север». Соответственно, задача нашей группировки на севере Харьковской области, как можно дольше связывать боями Харьковскую группировку противника в интересах продвижения на других направлениях, где у противника не хватает резервов.

Около двух батальонов противника при поддержке бронетехники не оставляют попыток контратаковать в районе н.п. Голубое севернее н.п. Липцы на Харьковском направлении. Боевым порядкам противника наносится огневое поражение, но ВСУ продолжают вводить в бой резервы, пытаясь прорваться в поселок. По некоторым данным, в боевых действиях на этом участке задействованы подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Год назад подразделения этой бригады были выведены в тыл на доукомплектование после больших потерь как раз на Харьковском направлении. Тогда сообщалось о решении командования ВСУ расформировать бригаду.

Часов Яр сегодня

В ходе наступательных действий штурмовых групп добровольческих подразделений под контроль ВС РФ перешел Шелковицкий лес юго-западнее н.п. Богдановка. Штурм микрорайона Новый (Канал) продолжается. Враг, несмотря на плотное огневое воздействие, продолжает цепляться за оставшуюся часть застройки в самом микрорайоне, хотя большая часть переправ через канал Северский Донец-Донбасс уничтожена.

В районе насосной станции ещё остался один подъездной путь, по которому в микрорайон активно заезжает на бронированных машинах пехота, доставляя воду, боеприпасы и продовольствие, а также производя ротацию и эвакуацию раненых. За самим каналом враг активно использует городскую застройку для размещения своих огневых средств: миномётов, АГС, операторов FPV, Баба-Яга и разведывательных дронов со сбросами. Всё это значительно осложняет штурм. Большая часть микрорайона под контролем 98 ВДД ВДВ.

Полностью изолировать микрорайон не получается из-за сложного рельефа местности и ряда технических трудностей.

Севернее 200 ОМСБР продавливает оборону в Калиновке и приближается к каналу Северский Донец-Донбасс. Большая часть Калиновки перешла под контроль наших войск. Южнее н.п. Калиновка, в лесу, разделяемом железной дорогой, уходящей к каналу «Северский Донец-Донбасс», расположен оборонительный узел ВСУ, скрытый густой растительностью, где находится порядка 100-120 человек личного состава противника.

Противник пытается организовать подвоз боекомплекта и провианта находящимся в лесу бойцам ВСУ, однако его маршруты передвижения вскрыты, по ним наносится огневое поражение с применением артиллерии и БПЛА.

Запорожский участок фронта

На Запорожском направлении объявлено об освобождении Загорного. Пишут, что оно было нашими давно и МО ошиблось. Однако с мест уточняют, что ВСУ были выбиты, но село стоит в низине, закрепиться там сложно, и оно было в серой зоне. Сейчас российские военные стоят здесь крепко. В остальном на участке изменений нет. Проливные дожди снизили темп боев, бодра только артиллерия.

О контроле над Загорным в российском оборонном ведомстве отчитывались еще в марте 2022 года, однако на фоне активности ВСУ позднее оно было покинуто подразделениями ВС РФ. В 2023 году противник вновь был сначала выбит с позиций в районе кладбища к югу от села, а потом уже и из самого населенного пункта, однако ввиду его расположения в низине закрепиться до недавнего времени там не получалось.

Судя по всему, окончательно Загорное вернулось под контроль российских войск в конце мая — первой половине июня. Это произошло в том числе благодаря контролю над соседним селом Мирное, которое было освобождено во второй половине марта. На остальных участках Запорожского направления сохраняется напряженная обстановка. При этом в связи с непогодой в последние дни активных действий ни с одной из сторон не наблюдалось.

Южно-Донецкий участок

Важным событием стало освобождение Армией России Георгиевки. Бои за населенный пункт шли несколько месяцев с момента занятия нашими войсками Марьинки. По имеющимся данным, наши войска также закрепились на окраине прилегающего н.п. Максимильяновка. Сложности в Георгиевке вызвали, в том числе, многочисленные дроны ВСУ, бившие по нашим наступающим войскам. ВС РФ изматывают ВСУ постоянными атаками в Урожайном, у Владимировки.

Будет ли наступление ВСУ под Волчанском и Липцами: разбор «Военной хроники» Украинские войска несколько недель свозят подкрепления и личный состав поближе к районам, где идут бои. С учётом того, что «северная» группировка стоит на своих позициях и не собирается выходить, высока вероятность, что по ожесточённости и плотности бои на этом направлении могут повторить прошлогоднюю «работинскую мясорубку». Сравнивать происходящее наиболее правильно именно с этой операцией и, возможно, частично с артёмовской и авдеевской операциями. В чём может быть замысел ВСУ? Стратегический замысел наступления может состоять в отбивании территории, занятой «северными» в ходе наступления. Речь прежде всего идёт о Волчанске и прилегающих районах — Старица, Терновая, Весёлое, Глубокое — общей площадью порядка 120—150 кв. км. Главный удар, предположительно, может быть нанесён в районе Липцев (20 км от Харькова), где украинская армия окапывается несколько недель и фактически разменивает личный состав пехоты на время, необходимое для подготовки к удару. При этом нельзя исключать, что возможно нанесение одного или нескольких отвлекающих ударов с «разбегом» в 5—15 км от основного. Какие риски существуют для ВСУ? Во-первых, «северные» не только двигаются в Волчанске, но и постепенно задействуют дополнительные силы поддержки. С 5 июня ВСУ фиксируют значительное увеличение числа прилётов корректируемых авиабомб, с помощью которых ВС РФ активно поражают не только тылы, но и передовые объекты, включая блиндажи и полевые укрепления. Кроме того, артиллерия и пехота «северян» активно закапываются в землю, видимо учитывая полученный опыт прошлогоднего наступления ВСУ под Донецком и на Запорожье. Штурм российских укрепов под Волчанском и Липцами с учётом активности артиллерии ВС РФ для ВСУ может оказаться ещё сложнее, чем прошлогодний наскок под «линию Суровикина» около Работина ценой нескольких (в ряде случаев элитных) бригад. Во-вторых, в случае провала наступления или тактического, но ничего не значащего с оперативной точки зрения успеха ВСУ рискуют оказаться в полукотле с вытянутыми вперёд резервами, как уже было в Артёмовске, Соледаре, на участке Авдеевское направление, Работино. Если произойдёт именно это, то для деблокирования этой группировки потребуется привлекать дополнительные силы, которые, как и уже находящиеся под Волчанском и Липцами бригады и батальоны, придётся снимать с других фронтов. В-третьих, качество личного состава, преимущественно состоящего из мобилизованных в ТрО украинцев, с начала всеобщей мобилизации существенно упало. Примечательно, что в силу многих причин (среди которых и отсутствие мотивации, снаряжения и активности ВС РФ) время жизни мобилизованных ВСУ под Волчанском практически сравнялось со временем жизни подразделений украинской армии под Артёмовском и в среднем составляет от 12 до 30 часов при нахождении на передовой (отметка «ноль»). Отсутствие результата в таких подразделениях может вынудить командование ВСУ снова бросать в бой кадровые бригады, состояние которых после нескольких недель кровопролитных боёв уже не получается назвать удовлетворительным. См. — Карта СВО на Украине сегодня. (Авдеевское направление)

Что говорит противник

Украина вынуждена покупать оружие у посредников по сильно завышенным ценам — The Sunday Times

Согласно информации украинских источников, предоставивших газете список, стоимость некоторых видов вооружения увеличилась в шесть раз. В частности, это касается 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня. «В чем проблема Украины? Эти торговцы знают, что сорвали куш, и используют конфликт, чтобы взвинтить цены на оружие до небес», — отмечается в публикации.

По мнению основателя украинского агентства оборонных закупок Владимира Пикузо, для изменения ситуации на поле боя потребуется около $200 миллиардов. Также агентство занимается поиском советского вооружения, отмечает издание.

В ВСУ растёт число военных с психическими расстройствами — Sky News

За последний год количество военных с диагностированными психическими расстройствами увеличилось до 12 494 человек по сравнению с 3167 в 2021 г. Основной причиной ухудшения ситуации Sky News называет бои на передовой. Военный психолог подчёркивает важность лечения посттравматического стрессового расстройства, так как солдаты могут представлять опасность как для себя, так и для окружающих.

Однако, учитывая острую нехватку войск на Украине, на лечение отправляются только те, у кого выявлены серьёзные признаки расстройства. Остальные возвращаются на передовую, говорится в материале.