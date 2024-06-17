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Карта СВО сегодня — Авдеевское направление — 17.06.24

Карта СВО сегодня — Авдеевское направление — 17.06.24

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 10:36 17.06.2024

Авдеевское направление 17.06.24 последние новости сегодня. Карта СВО. ВС России наступают севернее Очеретинского выступа от Архангельского до Новоалександровки. Идут бои у Сокола, Новопокровского, севернее Уманского и Яснобородовки которая сейчас в полукольце между нашими Уманским и Нетайлово. Севернее идут бои за Новосёловку Первую, к которой наши двигаются от Новопокровского. Идут ожесточенные бои за Сокол, большая часть села сейчас в серой зоне.

Авдеевское направление

Авдеевское направление - Карта СВО

В районе Архангельского передовые отряды штурмовиков ВС РФ, не вступая в бой, обошли несколько опорных пунктов противника и продвинулись вдоль пруда южнее Калиново. В этом же направлении российские войска наступают с юго-восточной стороны, опираясь на подконтрольный Керамик. Само Калиново представляет собой хорошо оборудованный укрепрайон ВСУ, взятие которого позволит подтянуть фланг на рубеже Новобахмутовка — Новокалиново и подготовиться к потенциальному окружению сил противника в Нью-Йорке и Торецке.

В Новоалександровке бои ведутся в центре и юго-восточнее населённого пункта, где в результате серии локальных наступательных действий контроль был расширен в направлении Лозоватского. Северо-западнее Новоалександровки расположена Воздвиженка — последнее село на пути российских войск к трассе Т-0504, соединяющей Константиновку и Покровск. Перерезание данной магистрали позволит значительно осложнить положение гарнизона ВСУ на Бахмутском направлении.

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Южнее подразделения ВС РФ закрепились на восточной окраине Сокола, однако продвинуться далее пока не удаётся в связи с активной работой артиллерии и значительным количеством применяемых ВСУ беспилотников, которые наносят удары даже по одиночным целям. При этом в районе Новоселовки Первой российские войска успешно ведут наступление вдоль балки Очеретина и со стороны трассы О0542, идущей из Семеновки.

В Невельском – встречные бои. В районе Карловки продолжаются бои по обеим берегам водохранилища, в самом населённом пункте также есть продвижения российских войск. В Яснобродовке без особых изменений. В районе Новосёловки Первой ВС РФ ведут бои на подступах к намеленному пункту, пока без особых продвижений. Георгиевка — занята несколько дней назад. Идёт зачистка территории, дальнейшее продвижение — на Максимильяновку.

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Карта боевых действий СВО 17.06.24 сегодня, онлайн

(Авдеевское направление)

По данным портала LostArmour.info
Карта боевых действий СВО
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