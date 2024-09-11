Контрнаступление ВС РФ в Курской области. 11 сентября. Карта СВО

Ситуация в Курской области сейчас — 11.09.24 года. Карта СВО. В течение последних суток на Курском направлении наблюдаются активные боевые действия, где российские войска успешно отражают атаки ВСУ и проводят контрнаступательные операции. Российская армия перешла в контрнаступление, добившись освобождения нескольких населённых пунктов и достигнув важных тактических успехов.

Российские войска провели успешные наступательные действия в Курской области, освободив сразу несколько ключевых населённых пунктов: Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Апанасовка, Октябрь-10, Вишневка, Комаровка и Краснооктябрьское. Несмотря на это, судьба Снагости остаётся под вопросом — ВС РФ продолжают операцию по зачистке этого населённого пункта. Наступление разворачивается по нескольким направлениям, что позволяет эффективно вытеснять силы противника и нарушать его коммуникации.

Кроме того, ВС РФ продолжили наступать по трассе на Суджу от села Коренево, отбросив неприятеля на 2 км. Русские войска также контратаковали в районе Русского Поречного и Черкасского Поречного. Сообщается, что наши подразделения начали атаку на Ольговку. По данным Минобороны, ВС РФ отразили атаки в направлении Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки. Всего же за минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье 380 солдат и 15 бронемашин, в том числе два танка.

09:14:06

Обстановка на Курском направлении на 11 сентября 2024 года

С раннего утра противник силами до мотопехотной роты усиленной танком и несколькими ББМ атакует в районе населенного пункта Новый Путь вдоль трассы, через Веселое в направлении Глушково. Глушковский район: обстрелы и удары по позициям ВСУ В Глушковском районе обстановка остаётся напряжённой. Украинские формирования продолжают вести обстрелы понтонных переправ, которые были наведены российскими войсками после уничтожения мостов. Однако украинские силы не переходят к активным наступательным действиям, ограничиваясь разведкой позиций ВС РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и периодическими обстрелами российских позиций и населённых пунктов. Кореневский район: успехи российских войск В Кореневском районе российские войска достигли тактических успехов, выбив противника с нескольких позиций. Важно отметить продвижение передовых штурмовых групп южнее Коренево, где российские силы освободили несколько лесополос. Эти действия существенно укрепляют позиции ВС РФ и позволяют вести наступление в сторону ключевых узлов обороны противника. Есть информация о локальных успехах восточнее Кульбак, однако отсутствие видеоматериалов не позволяет подтвердить эти данные с полной уверенностью. Суджанский район: отражение атак противника В Суджанском районе украинские формирования предприняли несколько атак на российские позиции в окрестностях Марьевки, Камышевки, Черкасской Конопельки и Борок, однако все атаки были отбиты российскими подразделениями. Поддержка российской артиллерии и авиации сыграла ключевую роль в отражении этих нападений, нанеся значительные потери ВСУ. Удары авиации и артиллерии Юго-западнее Ольговки российская авиация нанесла мощные удары по позициям ВСУ, применив авиационные боеприпасы ОФАБ-500 с УМПК. Эти удары привели к уничтожению значительных скоплений живой силы противника, что ослабляет их обороноспособность на данном участке фронта. Также были нанесены точные удары по противнику в районе Ветрено, что позволило скорректировать актуальную линию боестолкновений. ВС РФ также продолжают наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ в глубоком тылу противника. Зафиксированы удары по объектам в Сумах, Кровном, Белополье, а также в ближнем тылу — в Павловке, Искрисковщине и Новониколаевке. Эти удары подрывают снабжение и логистику украинских войск, что существенно затрудняет их возможность маневра и проведения наступательных операций на передовой. Контрнаступление российских войск на Курском направлении началось с успеха, что стало результатом длительной и тщательной подготовки. Освобождение сразу нескольких населённых пунктов, таких как Гордеевка, Внезапное и Викторовка, позволяет российским силам укрепить свои позиции и нарушить логистику ВСУ в этом регионе. Ожидается, что в ближайшие дни российская армия продолжит наступление в направлении Любимовки, которая является важным узлом снабжения украинских сил. Потеря Любимовки может стать серьёзным ударом по ВСУ и создать предпосылки для дальнейшего продвижения российских войск в Курской области. 06:14:51 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 11.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Что говорит противник

По данным западных экспертов, российские войска перешли к контратакам на Курском направлении, достигнув определенных успехов. По сообщению нескольких источников, передовые группы российских штурмовиков продвинулись южнее Коренево, где выбили украинские силы из нескольких лесополос.

Также наблюдаются успехи российских войск к востоку от Кульбак, включая захват сел Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, а также частичный контроль над Апанасовкой и Снагостью. Украинские формирования были вытеснены из части Краснооктябрьского.

Эксперты НАТО уже высказались о текущем российском наступлении. Они отмечают, что российским войскам удалось достигнуть оперативной внезапности, применив похожую тактику на ту, что использовали ВСУ осенью 2022 года. Российские части ударили по наиболее ослабленным участкам украинской обороны, что привело к отступлению ВСУ, потерям техники, пленных и складов. Также подчеркивается, что украинское командование не смогло создать мощную артиллерийскую и противовоздушную защиту в этом районе, что привело к нынешним последствиям.

Следим за развитием ситуации..

Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Обстановка на фронтах по состоянию на 11 сентября 2024 года

Ситуация на основных направлениях остаётся динамичной, что требует активных действий как с российской, так и с украинской стороны. В Херсонской области продолжаются ожесточённые бои за контроль над островами, в то время как на Донецком направлении российские войска освободили Красногоровку после затяжных боёв. Позиционные сражения на Южно-Донецком и Запорожском участках не стихают, где наши подразделения продолжают наносить удары по коммуникациям и системам управления противника. В то же время, на Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска удерживают инициативу, расширяя подконтрольные территории.

Покровский фронт

Тяжёлые бои продолжаются на Покровском фронте, особенно в районе Селидово. Украинские войска продолжают яростно контратаковать на восточных окраинах, однако российские силы продвинулись от Новогродовки к Лысовке, где появляется возможность перерезать трассу Покровск-Селидово. В районе Украинска российские войска ведут активные боевые действия, охватывая город с юга, в то время как на севере Горняка идут ожесточённые столкновения. Наступательные действия российских сил позволяют рассчитывать на скорое продвижение в этом секторе.

Торецкий фронт

В районе Торецка не утихают упорные бои. Российские войска удерживают контроль над Новгородским, где накануне был поднят российский флаг над фенольным заводом. На северо-востоке города наши войска продвигаются, отвоёвывая территорию исправительной колонии. В районе Дружбы продолжаются интенсивные бои, где противник пытается организовать контратаки, но безуспешно.

Донецкий фронт

На Донецком фронте произошли значительные изменения. После длительных боёв российские войска официально освободили Красногоровку, что является крупным успехом. Противник был полностью выбит из Водяного, взяты под контроль шахта Южнодонбасская №1 и её террикон. Бои сместились к шахте Южнодонбасская №3, где наши войска ведут штурмовые действия. В районе Павловки российские силы форсировали реку Кашлагач, создав третий плацдарм на северном берегу, что позволяет контролировать путь к Великой Новоселке-Курахово и завершить окружение Угледара.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении сохраняется патовая ситуация. Позиционные бои в районе Урожайного продолжаются, но пока российские войска не могут добиться значительного продвижения. Ударные группы ВС РФ оказывают постоянное давление на противника с целью вытеснить украинские силы в сторону Великой Новосёлки, однако линия фронта остаётся неизменной. Тем не менее, наши войска стабилизируют свои позиции и усиливают ударные возможности для дальнейшего наступления.

Часовярский фронт

Продвижение на Часовоярском направлении осложнено сильно разрушенной застройкой, однако российские войска продолжают наступать. В условиях активного использования украинскими войсками артиллерии и дронов, Минобороны РФ подтвердило освобождение Григоровки, что стало тактическим успехом на северном фланге.

Херсонский фронт

На Херсонском фронте продолжается ожесточённая борьба за контроль над островами в дельте Днепра. Российские войска удерживают значительные позиции, что позволяет приблизиться к правому берегу реки. В районе села Малая Сейдеминуха российская армия нанесла точечный удар «Искандером», уничтожив очередную установку РСЗО M270 MLRS ВСУ. Успешное применение высокоточного оружия в этом районе существенно ослабляет артиллерийские возможности противника на левом берегу Днепра.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные позиционные бои севернее Работино. Российские операторы дронов активно работают над выявлением целей, забрасывая БПЛА вплоть до Каменского, где зафиксирована концентрация сил ВСУ. Основной целью остаются системы связи и пункты управления БПЛА противника, что затрудняет их координацию и управление ударными средствами. Бои в этом районе продолжают оставаться ожесточёнными, но украинские силы теряют своё преимущество в позициях.

Краснолиманский фронт

На Краснолиманском направлении продолжаются позиционные бои, хотя крупного наступления противника не наблюдается. Российские силы стабилизируют линию фронта.

Купянский фронт

На Купянском направлении российские войска продолжают расширять захваченные территории западнее Песчаного и продвигаются к Кругляковке, укрепляя позиции вдоль реки Оскол. К северо-западу от Купянска ВС РФ усиливают контроль в районе Синьковки, продолжая наступательные действия.

Харьковский фронт

На Харьковском фронте интенсивность боёв несколько снизилась, что может свидетельствовать о перегруппировке украинских сил. Противник, вероятно, готовит резервы для новых контратак или перебрасывает части на другие направления. Однако линия фронта остаётся без значительных изменений.

За последние сутки наблюдаются значительные успехи российских войск на Донецком и Покровском направлениях, где освобождены ключевые населённые пункты, такие как Красногоровка и Водяное. Параллельно активные действия ведутся на Херсонском и Запорожском направлениях, где ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по важным объектам противника, существенно усложняя их логистику и управление. На Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска сохраняют инициативу, расширяя подконтрольные территории.

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Карта боевых действий в Курской области 11.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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