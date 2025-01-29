Покровское направление 29.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении Наступление уверенно набирает обороты. За последние сутки под контроль взяты Успенка и Надеждинка, начинается продвижение к Срибному и Котляровке. Основная цель — вытеснить ВСУ с ключевых укреплений и продвинуть линию фронта ближе к границам Днепропетровской области. ВСУ уже начинают паниковать, понимая, что удерживать эти позиции им становится всё сложнее.

Покровское направление. Сводка СВО от 29.01.25

Российские подразделения уверенно закрепились в Успеновке, выбивая остатки гарнизона противника.

Сейчас там идет зачистка последних укреплений. Далее, не снижая темпа, наши бойцы начали атаковать Новоалександровку с юго-востока. Этот участок — ключевой: украинская сторона понимает, что потеря Новоалександровки открывает нам путь к более крупным населенным пунктам. Украинские источники сообщают, что в районе между реками Солёная и Волчья российские войска продвинулись вперёд, хотя ВСУ удерживают оборону в отдельных сёлах, таких как Новоалександровка и Новосергеевка.

Укрепления противника здесь ослаблены, но он всё ещё продолжает сопротивляться. При этом украинцы признают, что усиление этого направления для них критично. Если Россия перебросит подкрепления из района Великой Новоселки, удерживать позиции станет значительно сложнее.

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На южном участке — ещё одна хорошая новость. Надеждинка теперь полностью наша. В посёлке уже не осталось постоянных позиций противника, хотя периодически заходят небольшие группы для разведки. Зачистка продолжается, но ВСУ понесли здесь серьёзные потери. Наши силы продвинулись более чем на 700 метров вглубь и готовятся двигаться к Котляровке. До неё всего 4 километра, но путь осложняет густые лесополосы.

Наступление развивается по нескольким направлениям. Уже начался штурм Срибного — наши подразделения заходят с трёх сторон, методично уничтожая укрепления противника. Вдоль дороги зачищены посадки, что позволяет держать фланги под контролем. Одновременно ведётся обработка позиций в Преображенке, где ВСУ пытаются закрепиться, но под давлением постепенно отступают. ВСУ подтверждает, что российские войска вытеснили их из Новоандреевки и начали штурм Срибного. Противник крайне обеспокоен темпами продвижения нашей пехоты.

По сообщениям с мест, российские подразделения двигаются вдоль реки, чтобы взять под контроль восточные и южные окраины населенного пункта.

На востоке идут тяжёлые бои на подступах к Новоукраинке и Чунишино. Там плотные линии обороны противника. Особенно жарко в районе Миролюбовки, Елизаветовки и Водяного-2 — ключевых точек для контроля над местностью. Каждая атака становится настоящим сражением, но наши войска шаг за шагом вытесняют врага. При этом украинские источники признают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от своевременного усиления их оборонительных рубежей.

Очень тяжелые, ожесточённые бои идут в Удачном. Сообщают, что ВС РФ заходят в первые здания ж/д станции, но постоянный подвоз резервов ВСУ сильно замедляет продвижение наших сил. От Котлино, севернее и западнее ферм, противник подтянул резервы и перекрыл наше продвижение, идут встречные бои, как и в районе желнзной дороги на Покровск, где мы двигаемся, до двухсот — трёхсот метров в сутки. Непонятно, есть ли остатки противника в Котлино, информация оттуда поступает противоречивая. К северу от него ВС РФ продвинулись в сторону Гришино и Сергеевки. В Зверево без изменений….

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.

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