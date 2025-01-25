Кураховское направление. Ситуация на 25.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На бывшем Кураховском, а ныне Константинопольском направлении Вооруженные Силы Российской Федерации атаковали западнее Петропавловки в направлении трассы Покровск-Великая Новосёлка, достигли западной окраины Шевченко и продвинулись к шламоотстойникам с севера на рубеже Дачное-Янтарное.

Кроме того, мы продвинулись вдоль лесополос севернее реки Сухие Ялы на участке шириной до четырех с половиной километров на глубину до шестисот метров и на северо-восточной окраине населенного пункта Дачное на глубину до восьмисот метров.

Противник активно контратакует. За рекой Волчьей наши штурмовые подразделения вошли в северную часть Дачного. Обстановка для противника в поселке значительно усложнилась. Идет штурм.

Кураховское направление. Сводка СВО от 25.01.25

В самом Дачном наши части постепенно заходят в село. По сути Это уже не штурм, а зачистка территории, где противник был уничтожен при помощи дронов и артиллерии. Части Вооруженных Сил Украины приказом Зеленского буквально «пригвождены» к своим позициям, на которых солдаты и умирают. Поэтому продвижение не быстрое, но неотвратимое. Ранее была взята линия обороны противника южнее села, где он понес большие потери, в том числе и на отходе.

Южнее наши штурмовые подразделения вышли к балке севернее реки Сухие Ялы. Ведутся бои за балку, в восточной части которой противник еще удерживает позиции недалеко от Янтарного.

В районе Зеленовки–Улаклы – встречные бои. Южная часть Зеленовки находится под контролем наших подразделений. Юго-восточнее Константинополя наши подразделения атакуют в направлении последнего, пытаясь зацепиться за окраину.

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Противник сообщает, что в направлении Андреевки наши подразделения имеют продвижение. Говорят, что Русские заняли важный выступ, который ранее мешал им продвигаться, и теперь пытаются надавить штурмовой пехотой северо-восточнее.

Однако, украинские офицеры на местах сообщают, что успешно отбивают атаки и отбрасывают российские части от села. Противник отмечает активизацию наших штурмовых групп восточнее Дачного.

Цитата:

«Вероятно, из-за замедления продвижения с юга они решили окружить село с двух сторон. Сейчас русские пытаются установить контроль над оставшейся частью населенного пункта, но пока это делается не так быстро как им бы хотелось.»

Так считает противник, однако наше продвижение в этом районе идёт вполне приличными темпами.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники.

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