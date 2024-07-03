Часов Яр сегодня: ВС РФ наступают с нескольких направлений

Часов Яр — последние новости сегодня — 03.07.24. Карта СВО. В этой сводке представлена актуальная информация о положении дел на различных фронтах по состоянию на 3 июля 2024 года. Российская армия достигла значительных успехов в районе Часова Яра. Микрорайон «Канал» практически полностью находится под контролем ВС РФ. Недавно над последней высоткой был поднят российский флаг, что свидетельствует о прорыве обороны ВСУ. Перед украинским командованием встала дилемма: сдать центральную часть города или попытаться удержать новые позиции на западной окраине и в промзоне.

В данный момент продолжается зачистка района Канала, что предполагает завершение операции в ближайшие дни. Бои также идут в Калиновке, севернее Часова Яра, что откроет возможность для наступления на город с севера. Южнее, в районе канала Северский Донец – Донбасс, российские бойцы закрепились на его западной части, что создаёт дополнительное давление на гарнизон ВСУ в Часовом Яре. Перенос огня и боёв на новые позиции ВСУ – лишь вопрос времени, учитывая давление российской армии с нескольких направлений.

Украинская сторона признает, что российские войска смогли продвинуться на 1.55 км в восточном направлении от села Макеевка, что улучшает их тактическое положение в этом районе​. Аналитики и военные эксперты прогнозируют усиление атак российской стороны в ближайшие дни. Город фактически превращён в крепость, и любое перемещение внутри него крайне опасно из-за постоянных обстрелов.

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Карта боевых действий на Украине сегодня. 03.07.24 (Часов Яр)

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Часов Яр — микрорайон «Канал» взят нашими войсками

Ивановский и костромской десант в ожесточенных боях полностью выбили врага из микрорайона Канал (Часов Яр) и водрузили флаги России и 98-й дивизии на самом последнем здании в западной части района. Штурмовики ВДВ пару месяцев назад прорывали оборону врага и уверенно продвигались в городе.

Украинские военные аналитики геолоцировали кадры: «Русские демонстрируют флаг России на крайнем западном здании микрорайона «Канал», — пишут они.

Новости СВО на Украине сегодня — 03.07.24

Харьковское направление

На Харьковском направлении в районе Волчанска и на подступах к Глубокому продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские войска сосредоточили самоходную артиллерию в районе Большой Писаревки для проведения контрбатарейной борьбы. Противник продолжает перебрасывать подкрепление через реку Волчья. ВС России закрепились, нарастили численность личного состава и расширили плацдарм на глубину до 50 метров на левом берегу р. Северский Донец в районе н.п. Бугроватка. Севернее н.п. Липцы противник готовит резервы для атаки на н.п. Глубокое. Российские войска постепенно выдавливают врага с тех позиций, которые уступили во время мощных контратак ВСУ. Наша авиация активно использует сверхмощные ФАБ-3000 для атак по позициям врага.

Лиманское направление

Российские войска усилили атаки восточнее села Макеевка в западной части балки Вилка. Украинские военные аналитики признали успешное продвижение российских подразделений. Восточнее Макеевки российские войска продвинулись вдоль двух лесополос на глубину до 1,55 км, улучшив тактическое положение в направлении Макеевки и Невского. Активность российских войск на этом участке возросла, что также отмечают украинские источники.

Работино – Вербовое

На этом участке продолжается движение вперёд. Российские войска продвинулись северо-западнее Вербового, при поддержке ВКС и дальнобойной артиллерии, нанося удары по тыловым подразделениям противника в районе Новоданиловки, Малой Токмачки и Орехова. Продвижение на этом направлении способствует ослаблению обороны противника и улучшению наших позиций для дальнейших наступательных действий.

Торецкое направление

На этом направлении бойцы подразделения «Ветераны» успешно использовали подземный тоннель протяжённостью 3 км, чтобы зайти в тыл одному из подразделений противника и обратить его в бегство. После успешного прорыва и закрепления на новых позициях российские войска смогли захватить часть соседнего села Южное (Пивденное) и начали продвигаться к дороге, которая с севера ведет на Нью-Йорк. Этот успех создал условия для дальнейшего наступления и давления на оборонительные позиции ВСУ в этом районе. Продвижение за сутки в жилой застройке Нью-Йорка (Новгородского) более чем на 2 км вперед.

Очеретинское направление

После освобождения Новопокровского завязались бои в Соколе. Российские войска подошли вплотную к Евгеньевке, приближаясь к Покровску. Продвижение российских войск на данном участке затрудняется постоянными ударами FPV-дронов противника. Однако, несмотря на это, российские войска продолжают наступление, приближаясь к важным стратегическим точкам.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении российские подразделения продолжают атаковать, удерживая инициативу. В результате последних боев полностью освобождён населённый пункт Новоалександровка. Российские войска закрепились в центральной части Сокола и продолжают продвигаться северо-западнее Новопокровского. Южнее подразделения ВС РФ продвигаются в полях, пройдя более полутора километров на запад. В Красногоровке бойцы 5-й бригады продвигаются в центре города, вытесняя противника на запад. В Карловке идут бои на восточных окраинах и по обеим сторонам водохранилища.

Угледарское направление

На Угледарском направлении идут бои в районе Константиновки. Российские войска подошли вплотную к трассе снабжения. Севернее Старомайорского российские бойцы продвигаются в Урожайном. Продвижение на этом направлении осложнено, но продолжается несмотря на ожесточённое сопротивление противника. Однако, работа наших подразделений на фронте длиной в 3 км составило в глубину до 2 км.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска продолжают занимать острова в пойме Днепра, лишая противника возможности переброски морских пехотинцев на левый берег. Контролируется переправа через Днепр, что позволяет сдерживать передвижение и снабжение противника на этом участке фронта.

Северское направление

После длительного затишья российские войска продвигаются северо-восточнее недавно освобождённой Раздоловки, прорывая оборону противника в селе Спорное. В ходе тяжёлых боёв ВС РФ выбили ВСУ из нескольких лесополос южнее Спорного, что позволяет держать под огневым контролем прилегающую местность. На остальных участках российские войска ежедневно наносят удары по выявленным местам концентрации живой силы и техники противника. В районе Григоровки была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 ВСУ, а в Федоровке новым дроном-камикадзе самолётного типа «Молния» поражён автомобиль противника, перевозивший боеприпасы и провизию.

А между тем..

«Конфликт на Украине закончится капитуляцией» — The Asia Times

Конфликт на Украине не завершится переговорным соглашением, а закончится капитуляцией, пишет The Asia Times. Обстановка на фронте может привести к развалу или сдаче украинской армии, что потребует смены правительства в Киеве. Временное военное руководство, выбранное Россией, может подписать договор о капитуляции, исключив дальнейшее участие НАТО в украинских делах и открыв путь для диалога между Москвой и альянсом в сфере безопасности.

Что говорит противник

Украина «не может себе позволить» такие потери в авиации — Forbes

Об этом пишет Forbes после вчерашних ударов по Миргороду, где были поражены истребители Су-27. На земле за последние 9 месяцев были поражены, по меньшей мере, 5 самолетов. В том числе в прифронтовых Миргороде и Долгинцево, пишет журнал.

Forbes добавляет, что если F-16 и «Миражи» тоже будут базироваться на открытых аэродромах недалеко от фронта, они будут также уязвимы, как советская авиация.

Армия Британии не готова к серьезным конфликтам, а флоту не хватает кораблей для сдерживания российских подлодок, — Financial Times

Британские войска не смогут защитить страну в случае серьезной угрозы, поскольку оборона слишком слаба для конфликта любого масштаба — заявил экс-директор управления чистой оценки и проблем минобороны Роб Джонсон. Британские вооруженные силы работают на «абсолютном минимуме», что позволяет им лишь выполнять операции по поддержанию мира и гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения и противодиверсионные мероприятия. В случае крупномасштабного конфликта у Британии быстро закончатся боеприпасы, и страна не сможет вести успешные боевые действия.

Джонсон также отметил, что система ПВО Британии недостаточно развита для отражения ракет дальнего действия. Флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики и сдерживания активности российских подводных лодок, а ВВС нуждаются в удвоении числа истребителей.

Ранее маршал авиации Грег Бегвелл заявлял о нехватке в Британии самолетов для противостояния с Россией, подчеркнув, что у ВВС есть только 4 истребителя, готовых к развертыванию в случае ядерного удара со стороны Москвы.

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