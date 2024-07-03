Карта СВО — Часов Яр сегодня — 03.07.24

Часов Яр — последние новости сегодня — 03.07.24. Карта СВО. В этой сводке представлена актуальная информация о положении дел на различных фронтах по состоянию на 3 июля 2024 года. Российская армия достигла значительных успехов в районе Часова Яра. Микрорайон «Канал» практически полностью находится под контролем ВС РФ. Недавно над последней высоткой был поднят российский флаг, что свидетельствует о прорыве обороны ВСУ. Перед украинским командованием встала дилемма: сдать центральную часть города или попытаться удержать новые позиции на западной окраине и в промзоне.

В данный момент продолжается зачистка района Канала, что предполагает завершение операции в ближайшие дни. Бои также идут в Калиновке, севернее Часова Яра, что откроет возможность для наступления на город с севера. Южнее, в районе канала Северский Донец – Донбасс, российские бойцы закрепились на его западной части, что создаёт дополнительное давление на гарнизон ВСУ в Часовом Яре. Перенос огня и боёв на новые позиции ВСУ – лишь вопрос времени, учитывая давление российской армии с нескольких направлений.

Украинская сторона признает, что российские войска смогли продвинуться на 1.55 км в восточном направлении от села Макеевка, что улучшает их тактическое положение в этом районе​. Аналитики и военные эксперты прогнозируют усиление атак российской стороны в ближайшие дни. Город фактически превращён в крепость, и любое перемещение внутри него крайне опасно из-за постоянных обстрелов.

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Карта боевых действий СВО 03.07.24 сегодня, онлайн — Часов Яр

По данным портала LostArmour.info

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