Днепропетровское направление. Ситуация на 14.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. Пока все средства массовой информации, включая утюги, водокачки и слоновье радио, обсуждают телефонные разговоры, На Днепропетровском направлении наши войска продолжают активное наступление, стремясь закрепить достигнутые рубежи и выйти к границам Днепропетровской области. Основные усилия сосредоточены на ключевых населённых пунктах, таких как Преображенка, Троицкое и Серебряное. До границы Днепропетровской области остаётся, если говорить усреднённо, чуть менее семи километров, а собственно до самого Днепропетровска порядка ста пятидесяти. Это, для справки.

Днепропетровское направление. Сводка СВО от 14.02.25

Противник оказывает упорное сопротивление, однако наши подразделения успешно продвигаются вперёд. Захват стратегических позиций создаёт предпосылки для дальнейшего прорыва линии обороны противника на рубеже Сергеевка-Новоподгородное-Муравка и Дачное.

Наши штурмовые группы атакуют в направлении юго-восточной части Новосергеевки, которая находится отдельно от её основной части. Продвижение осуществляется южнее Успеновки и вдоль балки Шумилина в районе Новоалександровки. Эти действия создают давление на группировку противника и открывают новые возможности для развития наступления вглубь региона. Противник пытается стабилизировать ситуацию, но его оборона постепенно продавливается.

Северо-западнее Надеждинки идут ожесточённые бои за фермы и опорные пункты. Наши силы методично выбивают противника из укреплений, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения. Южнее Надеждинки идут атаки в западном направлении на Котляровку. Одновременно идёт продвижение на Преображенку с севера и юга, включая направление со стороны Запорожья.

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В Запорожье и Серебряном наши войска проводят зачистку населённых пунктов и закрепляются в сёлах. Эти действия позволяют нам удерживать контроль над ключевыми территориями и создавать базу для дальнейшего наступления.

Южнее Запорожья мы расширяем зону контроля вдоль балки Саранная, что усиливает давление на тыловые линии противника и грозят локальным окружением, нерасторопным гарнизонам.

Занятие Преображенки имеет стратегическое значение для дальнейшего движения на Троицкое. Наши штурмовики пытаются войти в село и закрепиться, несмотря на упорное сопротивление противника.

Противник признаёт, что захват Преображенки откроет нам путь к Троицкому, где, цитируя медиаресурсы врага, российских штурмовиков ждёт трёхкилометровая «захватывающая прогулка» через открытые поля. Однако мы готовы к этому вызову и усиливаем артиллерийскую поддержку для преодоления сопротивления.

Акцент боевых действий перенесён на север от дороги Донецк-Запорожье. А немного южнее, на бывшем Кураховском направлении, В Андреевке наши войска фактически завершили освобождение населённого пункта и теперь занимаются «выравниванием» линии фронта.

Эти действия создают дополнительное давление на противника и открывают возможности для зачистки полей между Андреевкой и Запорожьем, двигаясь с юга на северо-запад, но на забывая про собственную задачу, Улаклы и Константинополь.

Наши войска готовятся к генеральному штурму последней линии инженерно-фортификационных сооружений на границе Днепропетровской области. Основной акцент сделан на направления:

Серебряное-Троицкое-Гороховое.

Новоелизаветовка-Котляровка.

Цель — выход к границам Днепропетровской области, прорыв линии обороны на рубеже Сергеевка-Новоподгородное-Муравка-Дачное и выход на оперативное пространство.

Одновременно мы стремимся не допустить возведения полноценных линий обороны в глубине области. Противник начал разворачивать новые инженерно-фортификационные сооружения на 90 градусов, чтобы противостоять нашему наступлению на востоке.

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Курская область. Сводка и Карта СВО от 08.02.25

Перспектива развития событий на Курском направлении зависит от действий обеих сторон. Противник активно готовится к новым атакам, стягивая силы в Сумской области и накапливаясь вокруг Суджи. Наши части, в свою очередь, готовятся к отражению возможных ударов, используя авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание уделяется укреплению обороны вдоль реки Псёл, которая пока остаётся важным естественным препятствием для украинских войск.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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