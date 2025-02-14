Днепропетровское направление. Ситуация на 14.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. Пока все средства массовой информации, включая утюги, водокачки и слоновье радио, обсуждают телефонные разговоры, На Днепропетровском направлении наши войска продолжают активное наступление, стремясь закрепить достигнутые рубежи и выйти к границам Днепропетровской области. Основные усилия сосредоточены на ключевых населённых пунктах, таких как Преображенка, Троицкое и Серебряное. До границы Днепропетровской области остаётся, если говорить усреднённо, чуть менее семи километров, а собственно до самого Днепропетровска порядка ста пятидесяти. Это, для справки.
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Днепропетровское направление. Сводка СВО от 14.02.25
Противник оказывает упорное сопротивление, однако наши подразделения успешно продвигаются вперёд. Захват стратегических позиций создаёт предпосылки для дальнейшего прорыва линии обороны противника на рубеже Сергеевка-Новоподгородное-Муравка и Дачное.
Наши штурмовые группы атакуют в направлении юго-восточной части Новосергеевки, которая находится отдельно от её основной части. Продвижение осуществляется южнее Успеновки и вдоль балки Шумилина в районе Новоалександровки. Эти действия создают давление на группировку противника и открывают новые возможности для развития наступления вглубь региона. Противник пытается стабилизировать ситуацию, но его оборона постепенно продавливается.
Северо-западнее Надеждинки идут ожесточённые бои за фермы и опорные пункты. Наши силы методично выбивают противника из укреплений, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения. Южнее Надеждинки идут атаки в западном направлении на Котляровку. Одновременно идёт продвижение на Преображенку с севера и юга, включая направление со стороны Запорожья.
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В Запорожье и Серебряном наши войска проводят зачистку населённых пунктов и закрепляются в сёлах. Эти действия позволяют нам удерживать контроль над ключевыми территориями и создавать базу для дальнейшего наступления.
Южнее Запорожья мы расширяем зону контроля вдоль балки Саранная, что усиливает давление на тыловые линии противника и грозят локальным окружением, нерасторопным гарнизонам.
Занятие Преображенки имеет стратегическое значение для дальнейшего движения на Троицкое. Наши штурмовики пытаются войти в село и закрепиться, несмотря на упорное сопротивление противника.
Противник признаёт, что захват Преображенки откроет нам путь к Троицкому, где, цитируя медиаресурсы врага, российских штурмовиков ждёт трёхкилометровая «захватывающая прогулка» через открытые поля. Однако мы готовы к этому вызову и усиливаем артиллерийскую поддержку для преодоления сопротивления.
Акцент боевых действий перенесён на север от дороги Донецк-Запорожье. А немного южнее, на бывшем Кураховском направлении, В Андреевке наши войска фактически завершили освобождение населённого пункта и теперь занимаются «выравниванием» линии фронта.
Эти действия создают дополнительное давление на противника и открывают возможности для зачистки полей между Андреевкой и Запорожьем, двигаясь с юга на северо-запад, но на забывая про собственную задачу, Улаклы и Константинополь.
Наши войска готовятся к генеральному штурму последней линии инженерно-фортификационных сооружений на границе Днепропетровской области. Основной акцент сделан на направления:
Серебряное-Троицкое-Гороховое.
Новоелизаветовка-Котляровка.
Цель — выход к границам Днепропетровской области, прорыв линии обороны на рубеже Сергеевка-Новоподгородное-Муравка-Дачное и выход на оперативное пространство.
Одновременно мы стремимся не допустить возведения полноценных линий обороны в глубине области. Противник начал разворачивать новые инженерно-фортификационные сооружения на 90 градусов, чтобы противостоять нашему наступлению на востоке.
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Курская область. Сводка и Карта СВО от 08.02.25
Перспектива развития событий на Курском направлении зависит от действий обеих сторон. Противник активно готовится к новым атакам, стягивая силы в Сумской области и накапливаясь вокруг Суджи. Наши части, в свою очередь, готовятся к отражению возможных ударов, используя авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
Особое внимание уделяется укреплению обороны вдоль реки Псёл, которая пока остаётся важным естественным препятствием для украинских войск.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.
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