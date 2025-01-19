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Сводка СВО

Харьковское направление. Ситуация сегодня 19.01.25. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 9:15 19.01.2025

Харьковское направление. Ситуация на 19.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО.  Пока всё внимание приковано к событиям на Покровском и Кураховском фронтах, Подразделения группировки войск «Север» продолжают ощутимые удары по украинским формированиям на важном, Харьковском направлении. В районе Волчанска и Глубокого нанесено огневое порражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде Национальной гвардии. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два автомобиля, а потери личного состава противника составили до взвода.

Харьковское направление 19.01.25. Сводка СВО

Тем временем, группировка «Запад» заняла более выгодные позиции в районах Лозовой и Загрызово. Здесь под огнем оказались аэромобильные бригады и десантно-штурмовой полк ВСУ. Противник потерял более батальона личного состава, танк, боевые машины, включая американский БТР М113, а также склад боеприпасов.

Харьковское направление 19.01.25. Карта СВО

Харьковское направление 19.01.25. Сводка СВО

На Волчанском направлении российские штурмовики отбили несколько попыток ВСУ переправить резервы через реку Волчью. В окрестностях населенного пункта Глубокое разведчики группировки «Север» выявили штурмовую группу ВСУ, которая после высадки из бронемашины укрылась в погребе одного из домов. В непосредственной близости к штурмовой группе ВСУ находилось трое военнослужащих 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Выждав подходящий момент, один из военнослужащих незаметно приблизился к дому, бросил в подвал рюкзак с противотанковыми минами и …….. У нас есть видео этого момента боевых действий…

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Российская армия уверенно продвигается в Харьковской области. Штурмовые действия в районе Тихого на Волчанском направлении завершились закреплением в южной части села.

Продвижения зафиксированы также в районе Зеленого Гая, на направлении к Боровой. На всём участке фронта артиллерия ВС РФ продолжает наносить огневое поражение опорным пунктам ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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