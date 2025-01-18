Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | Великая Новосёлка. 18.01.25. Освобождена Времьевка. Сводка и карта СВО
Сводка СВО

Великая Новосёлка. 18.01.25. Освобождена Времьевка. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 8:53 18.01.2025

Великая Новосёлка. Ситуация на 17.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На направлении Великой Новосёлки произошло долгожданное событие — российские войска полностью освободили Времьевку. Это подтвердила и вражеская сторона, заявив, что «русские установили флаг перед мостом через реку Мокрые Ялы.» И да, Наши штурмовые подразделения из 127-го мотострелкового полка 5-й армии группировки «Восток» действительно установили флаг на улице Партизанская, прямо перед мостом через реку.

Направление Великая Новосёлка 17.01.25. Сводка СВО

За три дня ожесточённых боёв наши бойцы смогли зачистить почти 600 строений. Потери противника впечатляют: уничтожено более роты военнослужащих 110-й бригады ВСУ, а ещё до взвода этой же бригады добровольно сдались в плен. Техника противника восстановлению не подлежит. Каждый дом, каждый метр земли доставались дорогой ценой, но результат очевиден.

Освобождение Времьевки фактически закрыло для противника все основные пути снабжения и отхода из Великой Новосёлки. Последняя дорога на западе теперь перерезана, как они сами пишут, «у самого корня». Да, остается узкий коридор через лесополосы на северо-западе, но он находится под плотным огневым контролем нашей армии.

Великая Новосёлка. 18.01.25. Времьевка. Карта СВО

Великая Новосёлка. 18.01.25. Времьевка. Карта СВО

Информация с вражеской стороны ещё раз подчёркивает безвыходность ситуации для украинской армии в очередной раз оказавшейся в котле.

Противник пытается искать пути для отхода через реку Мокрые Ялы, но и здесь он сталкивается с нашими штурмовыми группами. Ведутся встречные бои и шансов у противника немного. По оперативным данным, российские подразделения вышли к берегу в районе Нового Комара и начали укреплять плацдарм. Даже «через річку и полями» теперь выйти украинским солдатам не получится.

Узнайте больше:  Покровское направление. Ситуация на 17.01.25. Сводка и карта СВО

А На соседнем, Кураховском участке российские силы, также продолжают сжимать кольцо вокруг остатков некогда крупной группировки ВСУ. Наши бойцы закрепились на восточной и юго-восточной окраинах Дачного. Одновременно идёт продвижение севернее — в районе Сухих Ялов, Янтарного и Зеленовки. Противник всё ещё надеется удержаться, но авиаударом мы разрушили мост между н.п. Константинополь и Улаклы, что ещё больше усугубило их положение.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Узнайте больше:

Сводка СВО. 17.01.25. По направлениям и фронтам

Курская область. Что происходит сегодня. 11.01.25

Курская область. Что происходит 10.01.25

Карта боевых действий СВО

 

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Подпишись, чтобы быть в курсе событий — Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Покровское направление. 17.01.25
ATACMS
Контрнаступление ВСУ
Курское направление. 20 сентября. Карта СВО
Курское направление 12.09.24
Курское направление. 11.09.24. Карта СВО
Курское направление. Коренево. Карта СВО
Курская-область.-08.09.24
Курское направлене. 07.09.24. Карта СВО

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

голоса
Оцените материал
Просмотры: 53

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Спецоперация

Спецоперация
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x