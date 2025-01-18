Великая Новосёлка. 18.01.25. Освобождена Времьевка. Сводка и карта СВО

Великая Новосёлка. Ситуация на 17.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На направлении Великой Новосёлки произошло долгожданное событие — российские войска полностью освободили Времьевку. Это подтвердила и вражеская сторона, заявив, что «русские установили флаг перед мостом через реку Мокрые Ялы.» И да, Наши штурмовые подразделения из 127-го мотострелкового полка 5-й армии группировки «Восток» действительно установили флаг на улице Партизанская, прямо перед мостом через реку.

Направление Великая Новосёлка 17.01.25. Сводка СВО

За три дня ожесточённых боёв наши бойцы смогли зачистить почти 600 строений. Потери противника впечатляют: уничтожено более роты военнослужащих 110-й бригады ВСУ, а ещё до взвода этой же бригады добровольно сдались в плен. Техника противника восстановлению не подлежит. Каждый дом, каждый метр земли доставались дорогой ценой, но результат очевиден.

Освобождение Времьевки фактически закрыло для противника все основные пути снабжения и отхода из Великой Новосёлки. Последняя дорога на западе теперь перерезана, как они сами пишут, «у самого корня». Да, остается узкий коридор через лесополосы на северо-западе, но он находится под плотным огневым контролем нашей армии.

Информация с вражеской стороны ещё раз подчёркивает безвыходность ситуации для украинской армии в очередной раз оказавшейся в котле.

Противник пытается искать пути для отхода через реку Мокрые Ялы, но и здесь он сталкивается с нашими штурмовыми группами. Ведутся встречные бои и шансов у противника немного. По оперативным данным, российские подразделения вышли к берегу в районе Нового Комара и начали укреплять плацдарм. Даже «через річку и полями» теперь выйти украинским солдатам не получится.

А На соседнем, Кураховском участке российские силы, также продолжают сжимать кольцо вокруг остатков некогда крупной группировки ВСУ. Наши бойцы закрепились на восточной и юго-восточной окраинах Дачного. Одновременно идёт продвижение севернее — в районе Сухих Ялов, Янтарного и Зеленовки. Противник всё ещё надеется удержаться, но авиаударом мы разрушили мост между н.п. Константинополь и Улаклы, что ещё больше усугубило их положение.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.

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