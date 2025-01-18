Покровское направление. Ситуация на 17.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении российская армия уверенно продвигается вперёд. Группировка «Центр» начала активные штурмовые действия, атакуя позиции противника в районе шахтоуправления «Покровское». Боевые подразделения закрепляются на ключевых участках и расширяют зону контроля. По словам украинских аналитиков, ВС РФ заняли часть застройки в Удачном и Котлино, а их гарнизон терпит большие потери. Враг признаёт: «Оборона здесь посыпалась, и русские скоро начнут продвигаться ещё быстрее». А по явно слышимым воплям противника, наши ДРГ уже появляются в пригородах самого Покровска.

Покровское направление 17.01.25. Сводка СВО

Бои за Котлино переходят в центр села. Наши бойцы штурмуют каждую улицу, стремясь закрепиться на выгодных позициях. В Удачном российская армия расширяет контроль на востоке и движется дальше в глубь села. Противник пытается стабилизировать оборону, подтягивая подкрепления, но их численность явно уступает нашим силам. Это признают даже украинские источники: «Численность врага на участке перевешивает, шансы держать оборону тают с каждым часом».

На западе Покровского направления ВС РФ уверенно продвигаются в Зверево, продавливая оборону противника. Сейчас идёт бой за высоты в районе террикона, который открывает путь к Леонтовичам.

Украинские аналитики сообщают: «Русские движутся к террикону, чтобы захватить высоту. Наши войска не могут остановить их продвижение». Южнее, штурмовые подразделения вышли к балке и начали охват Новоандреевки. Бои идут по лесополосам, создавая плотное давление на позиции ВСУ. Противник признаёт, что их гарнизон в селе фактически отрезан от снабжения.

Словами украинских аналитиков: «Русские по лесополосам выходят к балке, пытаясь полностью изолировать наши силы в Новоандреевке».

На южных подступах российские бойцы продвигаются в Успеновке. Уже зачищены центральные и северные районы села, а также значительная часть западной застройки. Подразделения ВС РФ стремятся полностью окружить село, чтобы исключить любые попытки контратаки со стороны противника. Бои на южном фланге завершились успехом: Ясеневое и Славянка под контролем российской армии. Продвижение штурмовых групп здесь создаёт новые возможности для удара на северо-запад, в сторону стратегически важных развязок.

Противник в панике, его боеспособность на этом участке значительно снижена. По всему фронту отмечаются случаи массового дезертирства.

В Николаевке и Промине идут ожесточённые бои. Наши силы стремятся выбить противника из опорных пунктов, улучшая тактические позиции. Каждая новая позиция создаёт основу для дальнейшего наступления на юг и запад, постепенно ломая линии обороны ВСУ. Украинские аналитики признают невозможность стабилизации фронта. Они жалуются: «Русские прут без остановки. Оборона на отдельных участках уже обрушилась».

Со вчерашнего дня идут споры вокруг заявления Марьяны Безуглой о том, что российская армия зашла в Покровск. Зашли войска или нет ввне так и важно, поскольку Покровск, очевидно, будут брать как Курахово, а до этого Селидово. С учётом того, что стабильно откусывается южный фланг города и точно также у РФ есть ресурсы навалиться ещё и на северный, проблемы у ВСУ в Покровске будут нарастать примерно так же, как под Великой Новосёлкой или в Угледаре.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц специальной военной автомобильной техники.

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